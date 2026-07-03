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ACE India आणि KATO Japan ची मोठी घोषणा; भारतात 200 कोटींच्या गुंतवणुकीसह तयार करणार उच्च-क्षमतेच्या क्रेन!

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:32 PM IST
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सारांश

भारतातील अग्रगण्य बांधकाम उपकरण निर्माता आणि जगातील सर्वात मोठी पिक-अँड-कॅरी क्रेन निर्माता ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) आणि जपानची मोबाईल क्रेन आणि बांधकाम यंत्रसामग्रीची जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त निर्माता काटो वर्क्स कंपनी लिमिटेड यांनी ACE KATO प्रा. लि. या त्यांच्या ५०:५० संयुक्त उपक्रम कंपनीची घोषणा केली,

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारतातील अग्रगण्य बांधकाम उपकरण निर्माता आणि जगातील सर्वात मोठी पिक-अँड-कॅरी क्रेन निर्माता ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) आणि जपानची मोबाईल क्रेन आणि बांधकाम यंत्रसामग्रीची जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त निर्माता काटो वर्क्स कंपनी लिमिटेड यांनी ACE KATO प्रा. लि. या त्यांच्या ५०:५० संयुक्त उपक्रम कंपनीची घोषणा केली, जी देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी भारतात उच्च-क्षमतेच्या क्रेनचे उत्पादन करेल.

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ACE KATO प्रा.लिमिटेडची स्थापना का?

पायाभूत सुविधा, वाहतूक, खाणकाम, बंदरे, ऊर्जा, मेट्रो रेल्वे, औद्योगिक आणि इतर अवजड कामांसाठी ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन आणि रफ टेरेन क्रेनकरिता एक समर्पित मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करण्यासाठी ACE KATO प्रा.लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे.
या संयुक्त उपक्रमाने हरियाणामध्ये अंदाजे २०० कोटी रुपयांच्या नियोजित गुंतवणुकीसह ११ एकरवर एक उत्पादन सुविधा उभारली आहे. ही गुंतवणूक उत्पादन पायाभूत सुविधा, प्रगत उत्पादन प्रणाली, तंत्रज्ञान एकीकरण आणि उत्पादन विकासाला पाठिंबा देईल. तसेच, क्षमता वाढवण्यासाठी आणि कंपनीची उत्पादन क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त गुंतवणूक केली जाईल.

लिफ्टिंग सोल्यूशन्स देण्यास सक्षम

या भागीदारीमुळे क्रेन अभियांत्रिकी, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानातील काटोचे जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त कौशल्य, तसेच ACE ची उत्पादन उत्कृष्टता, कार्यान्वयन चपळता, एकात्मिक पुरवठा साखळी, प्रस्थापित पुरवठादार परिसंस्था आणि विस्तृत देशव्यापी विक्री व विक्रीनंतरच्या सेवांचे जाळे एकत्र येते. भारत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील ग्राहकांसाठी उच्च-गुणवत्तेचे, किफायतशीर लिफ्टिंग सोल्यूशन्स देण्यास सक्षम असा जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म तयार करण्याचे या भागीदारांचे एकत्रित उद्दिष्ट आहे.
या भागीदारीअंतर्गत, काटो उत्पादन अभियांत्रिकी, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करेल, तर ACE उत्पादन, सोर्सिंग आणि स्थानिकीकरणासाठी जबाबदार असेल. उत्पादन रोडमॅप सुरुवातीला ट्रक, क्रॉलर आणि रफ टेरेन क्रेनच्या विकास आणि उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करेल, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अधिक क्रेन मॉडेल्स सादर केले जातील. ही उत्पादने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील ग्राहकांसाठी भारतात तयार केली जातील, ज्यामुळे ‘मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या संकल्पनेला बळकटी मिळेल.

या संयुक्त उपक्रमाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट ACE च्या प्रस्थापित पुरवठादार परिसंस्थेद्वारे घटकांचे टप्प्याटप्प्याने स्थानिकीकरण करणे हे असेल. वाढलेल्या स्थानिक सोर्सिंगमुळे उत्पादन कार्यक्षमता वाढेल, उत्पादन खर्च कमी होईल, पुरवठा साखळीची लवचिकता सुधारेल आणि लीड टाइम कमी होतील, तसेच काटो च्या अभियांत्रिकीशी संबंधित गुणवत्ता, विश्वसनीयता आणि सुरक्षा मानके कायम राखली जातील अशी अपेक्षा आहे.

या घोषणेवर भाष्य करताना, ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, श्री. सोराब अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं की,“ACE KATO प्रा. लि. सोबतचा करार हा ACE च्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि भारतातील बांधकाम उपकरण निर्मिती परिसंस्थेला बळकट करण्याच्या आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेला दृढ करतो. तीन दशकांहून अधिक काळापासून, ACE स्वदेशी उत्पादनात आघाडीवर आहे आणि अभियांत्रिकी उत्कृष्टता, कार्यान्वयन क्षमता व ग्राहक पोहोच यांच्या माध्यमातून एक मजबूत पाया उभारला आहे. काटोसोबत भागीदारी करून, आम्ही जागतिक स्तरावर सिद्ध झालेले जपानी तंत्रज्ञान भारताच्या उत्पादन क्षमतेसोबत एकत्र आणत आहोत, जेणेकरून उच्च-क्षमतेच्या क्रेन निर्मितीसाठी एक जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ तयार करता येईल.”
ते पुढे म्हणाले: “आमची दूरदृष्टी केवळ उत्पादने बनवण्यापुरती मर्यादित नाही. आम्ही भारतात एक मजबूत, भविष्यासाठी सज्ज क्रेन उत्पादन व्यासपीठ तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करून एक दीर्घकालीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादन भागीदारी तयार करत आहोत. हा टप्प्याटप्प्याने केलेला दृष्टिकोन आम्हाला ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम करेल, तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये आमची स्पर्धात्मकता मजबूत करेल.”

या भागीदारीवर भाष्य करताना, काटो वर्क्स कं. लि. चे डायरेक्टर श्री. तोमोयासू काटो म्हणाले: “ACE ने मजबूत उत्पादन क्षमता, एक भक्कम पुरवठादार परिसंस्था आणि व्यापक बाजारपेठेतील उपस्थितीसह, भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित बांधकाम उपकरण उत्पादकांपैकी एक म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. ACE KATO प्रा. लि. च्या माध्यमातून, आम्ही काटोच्या जागतिक उत्पादन नेटवर्कमध्ये एक अतिरिक्त उत्पादन केंद्र तयार करत आहोत आणि भारत व परदेशी बाजारपेठांमधील ग्राहकांना विश्वसनीय, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत क्रेन सोल्यूशन्स देण्यासाठी एकत्र काम करत आहोत.”
हा संयुक्त उपक्रम जपानी अभियांत्रिकी, स्वदेशी उत्पादन आणि प्रगतिशील स्थानिकीकरण यांना एकाच उत्पादन मंचाखाली एकत्र आणून, भारताच्या उच्च-क्षमता क्रेन उत्पादन क्षमतांना पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भविष्यातील विस्तारासाठी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणुकीची योजना आखल्यामुळे, ACE KATO प्रा. लि. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जागतिक बांधकाम उपकरण मूल्य साखळीमध्ये भारताची भूमिका वाढवण्यासाठी सुसज्ज आहे.

ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

हरियाणातील पलवल येथे मुख्यालय असलेली आणि १९९५ मध्ये स्थापित ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (ACE) ही भारतातील अग्रगण्य बांधकाम आणि मटेरियल हँडलिंग उपकरणे उत्पादक आणि पिक अँड कॅरी क्रेनची जगातील सर्वात मोठी मैन्युफैक्चरर आहे.
ACE मोबाईल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टॉवर क्रेन, ट्रक क्रेन, एरियल वर्क प्लॅटफॉर्म, टेलिहँडलर, फोर्कलिफ्ट, बांधकाम उपकरणे आणि कृषी यंत्रसामग्री यासह उपकरणांचा एक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ सादर करते. कंपनीचे १३ प्रादेशिक कार्यालयांच्या सहाय्याने १२५+ ठिकाणी एक विस्तृत विक्री आणि सेवा नेटवर्क आहे आणि ती मध्य पूर्व, आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील ४२+ पेक्षा जास्त देशांमध्ये आपल्या उत्पादनांची निर्यात करते.

काटो वर्क्स कंपनी

काटो वर्क्स कं. लि. १८९५ मध्ये स्थापित आणि जपानमधील टोकियो येथे मुख्यालय असलेली, मोबाईल क्रेन, बांधकाम यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक उपकरणांमध्ये विशेषज्ञ असलेली एक प्रमुख उत्पादक आहे. कंपनी जपानमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्पादन प्रकल्प चालवते. जागतिक बाजारपेठांसाठी टिकाऊ, सुरक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उत्पादने तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, काटो बांधकाम यंत्रसामग्री उद्योगातील एक प्रमुख कंपनी म्हणून कार्यरत आहे.

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Web Title: Major announcement by ace india and kato japan cranes manufactured in india investment of 200 crore

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Published On: Jul 03, 2026 | 04:32 PM

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