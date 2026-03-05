US Iran War : ट्रम्प यांची रणनीती फसली? ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा इराणचा दावा; कतारमधील रडारही नष्ट

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा
अमेरिकन रडार यंत्रणेचे ‘नाई सेंटर’ मानल्या जाणाऱ्या कतारमधील अल-उदीद तळावर झालेल्या इराणी हल्ल्याने आखातातील अमेरिकन सैन्याला’ आंधळे केले आहे. कतारच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, एका इराणी बैलिस्टिक मिसाईलने अल-उदीद एअर बेसवर हल्ला केला. सुरुवातीला हवाई संरक्षण प्रणालीने दोनपैकी एक क्षेपणास्त्र यशस्वीरित्या रोखले होते, परंतु ज्या क्षेपणास्त्राने लक्ष्याचा वेध घेतला, त्याने अमेरिकन सैन्याच्या क्षमतेला मोठा धक्का दिला आहे.
सौदी अरेबियातील सीआयप स्टेशनवर एका संशयास्पद इराणी ड्रोनने हल्ला केला, त्यानंतर इराणव्या बॅलिस्टिक मिसाईल्सच्या टप्यात येणारी आपली सर्व स्टेशन्स रिकामी करण्याचे आदेश सीआयएने दिले आहेत.
इराणने आतापर्यंत ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा आणि मध्य पूर्वेतील अनेक लष्करी तळ उद्धवस्त केल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या अविचारी विचारांना योग्य शासन करण्याचा इशाराही इराणने दिला. यामुळे ट्रम्प यांचे गणित पूर्णपणे चुकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. इतकेच नाही, तर ट्रम्प यांच्या या कृतीला मिळणारा जनतेचा पाठिबाही संपला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, केवळ ४ पैकी १ अमेरिकन नागरिकाने इराणवरील हल्ल्यांचे समर्थन केले आहे.
अमेरिकन खासदार एका प्रस्तावावर मतदान करण्यास सज्ज झाले आहेत. या प्रस्तावांतर्गत दोन्ही पक्षांकडे युद्धाचे अधिकार असतील, ज्याचा मुख्य उद्देश इराणविरुद्धची लष्करी मोहीम रोखणे हा आहे. तसेच, इराणविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष सुरू करण्यापूर्वी संसदेची मंजुरी घेणे अनिवार्य करणे, हा यामागचा हेतू आहे.
इसायल आणि अमेरिका यांनी संयुक्त कारवाई करत इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला. इराणकडून प्रत्युत्तर देण्यात येत असून, या दरम्यान हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी एकाचे नाव समोर आले आहे. दीक्षित सोळंकी या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. ओमानच्या किनारपट्टीवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात हा तरुण मारला गेला. दीक्षित सोळंकी हा तरुण मूळचा दीव येथील होता, पण तो काही काळापूर्वी मुंबईत स्थायिक झाला होता. मुंबईतल्या कांदिवली या भागात तो वास्तव्यास होता. ओमान येथील मस्कत किनारपट्टीपासून ५२ नॉटिकल माईल्सवर असलेल्या एमडीके व्योक या ऑईल व्हेसलवर स्फोटकांनी भरलेल्या ड्रोनने धडक दिली.
Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
Ans: इराणला अण्वस्त्रे तयार होण्यापासून थांबवण्यासाठी आणि मध्यपूर्वेतील धोके टाळण्यासाठी अमेरिका इस्रायलने इराणविरोधात संयुक्त कारवाई केली.
Ans: कतारमधील अल-उदीद एअर बेसवर इराणने बैलिस्टिक मिसाईल हल्ला केला. सुरुवातीला संरक्षण प्रणालीने काही क्षेपणास्त्रं रोखली, पण एक क्षेपणास्त्राने अमेरिकी सैन्याची क्षमता प्रभावित केली.
Ans: इराणविरोधी कारवाईत तीन भारतीय ठार झाले आहेत. तसेच अनेक भारतीय मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये अडकले आहेत.