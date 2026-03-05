Summer special List : उन्हाळ्यात पिकनिकला जाताय ? मग ‘या’ वस्तू तुमच्या बॅगेत असल्याच पाहिजेत

उन्हाळ्यात पिकनिकला जाताना बॅगेत असायलाच हव्यात ‘या’ वस्तू
1. पाणी आणि हायड्रेशन ड्रिंक
उन्हाळ्यात शरीर पटकन डिहायड्रेट होतं. त्यामुळे बॅगेत पुरेसं पाणी, लिंबूपाणी किंवा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ठेवणं आवश्यक आहे. बाहेरच्या अतिरिक्त उन्हामुळे अनेकदा अशक्तपणा आणि चक्कर येऊ शकते त्यामुळे प्रवासात पाणी आणि हायड्रेशन ड्रिंक असलंच पाहिजे.
2. सनस्क्रीन आणि टोपी
अनेकांना ऊन सहन होत नाही. तीव्र उन्हामुळे त्वचेचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे सनस्क्रीन, कॅप किंवा टोपी, तसेच सनग्लासेस बरोबर ठेवा. सनस्क्रीनबाबत अनेकांचे समज गैसमज देखील आहेत. खूप जणं ऊन्हातून चालतानाच सनक्रीन लावतात पण खरं सांगायचं तर ऊन असो किंवा नसो घरातून बाहेर पडल्यावर भलेही तुम्ही कारने फिरत असाल तरी देखील उन्हाच्या झळ बसून त्वचेला त्रास होतो म्हणूनच दररोज नियमितपणे सनस्क्रीन लावणं गरजेचं आहे.
3. हलके आणि पौष्टिक स्नॅक्स
पिकनिकला जाताना फळं, ड्रायफ्रूट्स, सँडविच, चिवडा किंवा घरगुती स्नॅक्स ठेवले तर भूक लागल्यावर ते खूप उपयोगी पडतात. पण लक्षात ठेवा प्रवासात असताना तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाणं टाळा. नाहीतर प्रवासात पित्ताचा त्रास होऊ शकतो.
4. ओले वाइप्स आणि टिश्यू पेपर
हात साफ करण्यासाठी किंवा ताजेतवाने वाटण्यासाठी वेट वाइप्स आणि टिश्यू खूप कामी येतात. यामुळे डोळ्यांचा आणि त्वचेचा होणारा दाह कमी करता येतो.
5. फर्स्ट-एड किट
लहान-मोठ्या जखमा, डोकेदुखी किंवा किड्यांच्या चावण्यापासून बचावासाठी फर्स्ट-एड किट बरोबर ठेवणं आवश्यक आहे.
6. हलका टॉवेल आणि अतिरिक्त कपडे
उन्हाळ्यात घाम जास्त येतो. त्यामुळे हलका टॉवेल आणि एक जोडी अतिरिक्त कपडे ठेवले तर सोयीचं होतं.
7. कचऱ्यासाठी प्लास्टिक बॅग
पिकनिक जाताना परिसर स्वच्छ ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कुठेही रस्त्यावर कचरा न टाकता एक वेगळी बॅग बरोबर ठेवा.
उन्हाळ्यातील पिकनिक मजेदार व्हावी यासाठी योग्य नियोजन आणि आवश्यक वस्तू बरोबर असणं महत्त्वाचं आहे. थोडीशी तयारी केली तर तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित, आरामदायी आणि आनंददायी ठरू शकतो.