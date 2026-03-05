Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

इराणयुद्धात चीनने घेतला मोठा निर्णय
संरक्षण क्षेत्राचे बजेट वाढवण्याचा निर्णय
लष्करी ताकद अमेरिकेसारखी करण्याचा प्रयत्न
Israel-America-Iran Conflict: सध्या मिडलईस्टमध्ये जोरदार युद्ध सुरू आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर जोरदार हल्ले केलेत आहेत. इराणचा समूळ नाश करण्याचा निर्धार केल्यासारखे ही भीषण हल्ले होत आहेत. तर इराणने देखील चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेच्या, इस्त्रायलच्या लष्करी ठिकाणांना इराणने लक्ष्य केले आहे. युद्ध सुरू असतानाच आता चीनने देखील यामध्ये उडी घेतली आहे.
अनेक देशांना मिडल ईस्ट युद्धाचा फटका बसतांना दिसून येत आहे. तेल वाहतूक इराणने बंद केली असल्याने अनेक देशांमध्ये तेल संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता चीन देशाने सर्व जगाला चकित करण्यासारखा निर्णय घेतला आहे. चीनने एक प्रकारे या युद्धात उडी घेतली असल्याचे म्हटले जात आहे.
चीनने आपली लष्करी ताकद वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये यंदा 7 ते 10 टक्क्यांनी वाढ केली असल्याचे समोर येत आहे. अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीप्रमाणेच आपली ताकद असावी यावर चीन भर देताना दिसून येत आहे.
US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट
लष्करात मोठ्या प्रमाणात आधुनिकता आणि आधुनिक हत्यारे समाविष्ट करणे हा त्यांचा हेतु आहे. चीनचे संरक्षण बजेट आता 275 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यन्त पोहोचले आहे. नेहमीपेक्षा हे बजेट 25 अब्ज डॉलर्सने जास्त असल्याचे म्हटले जात आहे. चीन आपली लष्करी ताकद वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करताना दिसून येत आहे. चीन बऱ्याचदा अमेरिकेचा विरोध करताना दिसून येतो. त्यामुळे भविष्यात अशी काही स्थिती निर्माण झाल्यास लष्करी ताकद वाढवण्यावर चीनने भर दिला आहे. चीन आपली ताकद वाढवत असल्याने शेजारी देशांना देखील संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करावी लागत असून संरक्षण सिद्धता वाढवावी लागत आहे.
अमेरिकेने उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’
आता इराणची खैर नाही. कारण अमेरिकेने आता युद्धात आपले सर्वात घातक शस्त्रे उतरवले आहे. पेंटागॉनचे प्रमुख पीट हेगसेथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांतच इराणच्या हवाई क्षेत्रावर अमेरिका आणि इस्रायल नियंत्रण मिळवणार आहे. या मोहिमेसाठी अमेरिकेने आपले सर्वात घातक शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे तेहरानमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे.