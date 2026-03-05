Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 

Iran US War : इराण आणि अमेरिकेतील वाद विकोपाला पोहोचला आहे. हिंद महासागरात इराणच्या महाशक्तीशाली युद्धनौकेवर अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे इराण संतापला आहे. यामुळे इराणने अमेरिकेला याचा परिणाम भोगावा लागेल असे म्हटले आहे.

Updated On: मार्च 05, 2026 | 02:06 PM
  • IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे इराण संतापला
  • अमेरिकेला गंभीर इशारा
  • हिंद महासागरात युद्ध पेटणार ?
Iran Warns US After Attack on IRIS Dena : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इराण वाद (US Iran War) आता विकोपाला पोहोचला आहे. बुधवारी (04 मार्च) अमेरिकेने हिंद महासागरात इराणच्या सर्वोत शक्तीशाली युद्धनौैकेवर हल्ला केला होता. मात्र या हल्ल्यामुळे इराणमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा गंभीर इशारा दिला आहे.

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी(04 मार्च 2026) इराण(Iran) ची विनाशकारी युद्धनौका IRIS Dena श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत बुडाली आहे. या घटनेची श्रीलंकेच्या नौदलाने पुष्टी केली आहे.जहाजावर एकूण 180 कर्मचारी होती, यातील 30 वाचवण्यात यश आले आहे तर 84 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर१०० हून अधिक लोक समुद्रात बेपत्ता झाले आहेत. श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर या जहाजावर हल्ला करण्यात आला होता.

इराण अमेरिकेला गंभीर इशारा

या घटनेवर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी एक्सवर या संदर्भात पोस्ट करत अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,  अमेरिकेने इराणच्या किनाऱ्यावर क्रू कार्य केले आहे. भारताचा पाहुणा असलेले आणि 130 नाविक असलेले जहाज कोणत्याही चिथावणीशिवाय समुद्रात बुडवण्यात आले आहे.  याचा अमेरिकेला मोठा पाश्चाताप होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेने केला हल्ला?

ही घटना अशा वेळी घडली आहे. जेव्हा अमेरिकेने इराणचे 17 जहाजे समुद्रात गाडल्याचा दावा केला आहे. अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले होते. अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे कमांडर अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची 17 जहाजे आणि 1 पाणबुडी समुद्रात गाडली असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायल या हल्ल्याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु अद्याप जहाज बुडण्याचे अधिकृत कारण समोर आलेले नाही.

इराणनेही केला अमेरिकेचा गेम

याच वेळी इराणने देखील अमेरिकेवर मोठा प्रहार केला आहे. इराणने मध्य आखाती देशांमध्ये अमेरिकेची लष्करी तळे उद्ध्वस्त केली आहेत. इराणने 500 हून अधिक क्षेपणास्त्रे, 2000 हून अधिक ड्रोन्स डागले आहेत. बहरीन, कुवेत, कतार येथील लष्करी तळे नष्ट केली आहेत. याशिवाय कतारमधील सर्वात शक्तीशाली डिफेन्स रडारही नष्ट केले आहे. यामुळे हे युद्ध अधिक भडकले आहे.

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

 

Web Title: Us iran war iris dena attack indian ocean tension araghchi warning

Published On: मार्च 05, 2026 | 01:21 PM

