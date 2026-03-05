US Iran War : 'याचा पश्चाताप होईल...; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…
मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी(04 मार्च 2026) इराण(Iran) ची विनाशकारी युद्धनौका IRIS Dena श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत बुडाली आहे. या घटनेची श्रीलंकेच्या नौदलाने पुष्टी केली आहे.जहाजावर एकूण 180 कर्मचारी होती, यातील 30 वाचवण्यात यश आले आहे तर 84 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर१०० हून अधिक लोक समुद्रात बेपत्ता झाले आहेत. श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर या जहाजावर हल्ला करण्यात आला होता.
या घटनेवर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी एक्सवर या संदर्भात पोस्ट करत अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेने इराणच्या किनाऱ्यावर क्रू कार्य केले आहे. भारताचा पाहुणा असलेले आणि 130 नाविक असलेले जहाज कोणत्याही चिथावणीशिवाय समुद्रात बुडवण्यात आले आहे. याचा अमेरिकेला मोठा पाश्चाताप होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
ही घटना अशा वेळी घडली आहे. जेव्हा अमेरिकेने इराणचे 17 जहाजे समुद्रात गाडल्याचा दावा केला आहे. अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले होते. अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे कमांडर अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची 17 जहाजे आणि 1 पाणबुडी समुद्रात गाडली असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायल या हल्ल्याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु अद्याप जहाज बुडण्याचे अधिकृत कारण समोर आलेले नाही.
याच वेळी इराणने देखील अमेरिकेवर मोठा प्रहार केला आहे. इराणने मध्य आखाती देशांमध्ये अमेरिकेची लष्करी तळे उद्ध्वस्त केली आहेत. इराणने 500 हून अधिक क्षेपणास्त्रे, 2000 हून अधिक ड्रोन्स डागले आहेत. बहरीन, कुवेत, कतार येथील लष्करी तळे नष्ट केली आहेत. याशिवाय कतारमधील सर्वात शक्तीशाली डिफेन्स रडारही नष्ट केले आहे. यामुळे हे युद्ध अधिक भडकले आहे.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran’s shores. Frigate Dena, a guest of India’s Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
