Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Share Market News Marathi : देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ने अलिकडेच जून 2025 तिमाही निकालांनी गुंतवणूकदारांना निराश केले. याचदरम्यान शेअर्स बाजारात अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यात मुकेश अंबानींची गुंतवणूक आहे. यापैकी एक जस्ट डायल लिमिटेड आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडची जस्ट डायलमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आहे.
शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार, प्रवर्तक रिलायन्स रिटेलने जस्ट डायलमध्ये ५४,२८९,५७४ शेअर्स किंवा ६३.८४% हिस्सा खरेदी केला आहे. याचा अर्थ असा की, मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीकडे आता जस्ट डायलचे मालकी हक्क आहेत. जस्ट डायलच्या स्टॉकबद्दल तज्ञ उत्साही आहेत.
सध्या, जस्ट डायलच्या शेअरची किंमत ₹७१८.५० आहे. गेल्या (9 जानेवारी 2026) व्यवहारादरम्यान हा शेअर ७४९ च्या उच्चांकावर पोहोचला होता. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक १,०४९.८५ आहे. दरम्यान, ब्रोकरेज जेएम फायनान्शियलने स्टॉकवरील खरेदी रेटिंग कायम ठेवले. ब्रोकरेजने आर्थिक वर्ष २६-२८ साठीच्या त्यांच्या महसुलाच्या अंदाजात ०.४-०.५ टक्क्यांनी सुधारणा केली आणि त्यांचे एबिटडा मार्जिन अंदाज ३७-७१ बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) ने वाढवले. ब्रोकरेजची नवीन लक्ष्य किंमत १,०६० आहे, जी मागील १,०५० च्या लक्ष्यापेक्षा थोडी जास्त आहे. ब्रोकरेज फर्म सिटीने स्टॉकवरील खरेदी रेटिंग कायम ठेवले आणि त्याचे किंमत लक्ष्य १,००० पर्यंत वाढवले. कंपनीने म्हटले आहे की जस्ट डायलने वाढीसाठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. ट्रॅफिकमध्ये सतत घट झाल्यामुळे सिटीने जस्ट डायलसाठी वाढीचा अंदाज आणि गुणाकार १२ पट वरून १० पट केले.
हायपरलोकल सर्च इंजिन जस्टडायलचा एकत्रित निव्वळ नफा डिसेंबर तिमाहीत १०.२ ने घटून ११७.९ कोटी झाला. मागील तिमाहीच्या तुलनेत नफा १.२% वाढून ११९.४ कोटी झाला. नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे सेवा खर्चामुळे ₹२१ कोटींच्या एका वेळेच्या खर्चामुळे स्टार्टअपच्या नफ्यावर परिणाम झाला. या महत्त्वपूर्ण खर्चाशिवाय, कंपनीचा नफा ₹१३९ कोटी झाला असता. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर, महसूल अंदाजे ३०३ कोटींवर अपरिवर्तित राहिला.
या तिमाहीत जस्टडायलचा एकूण ट्रॅफिक (युनिक अभ्यागत) १४५ दशलक्ष होता, जो वर्षानुवर्षे ३.५% कमी आणि तिमाही-दर-तिमाही ६.६% जास्त होता. यापैकी ८६.२% मोबाइल प्लॅटफॉर्मवरून आला, तर उर्वरित ११.१% आणि २.८% डेस्कटॉप आणि व्हॉइस प्लॅटफॉर्मवरून आला.