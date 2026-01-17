Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Zepto Instamart Blinkit All In Losses Grocery Stores Shut Down Who Is Making Profit In Business

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

ब्लिंकिट किंवा झेप्टो अ‍ॅप ऑर्डर करणे आता सामान्य झाले आहे. फक्त तुम्हीच नाही, तर लाखो लोक आता क्विक-कॉमर्स अ‍ॅप्सद्वारे त्यांच्या दैनंदिन किराणा सामानाची ऑर्डर देत आहेत. या कंपन्या नफा कमावताना दिसत असल्या तरी, वास्तव उ

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:01 PM
झेप्टो, इन्स्टामार्ट आणि ब्लिंकिटला होत नाहीये नफा (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

झेप्टो, इन्स्टामार्ट आणि ब्लिंकिटला होत नाहीये नफा (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • झेप्टो, ब्लिंकिटला मिळत नाही फायदा 
  • किराणा मालाची दुकानही होत आहेत बंद 
  • नक्की फायदा कोणाला होतोय 
चहा बनवताना साखर संपली तर, खाली दुकानात जाण्याऐवजी, तुम्ही ताबडतोब तुमच्या फोनवर ब्लिंकिट किंवा झेप्टो App उघडून ते ऑर्डर करू शकता. आता, तुम्हाला प्रश्न पडेल, “तुम्ही एकटेच हे करत आहात का?” नाही, नाही… तुम्ही एकटे नाही आहात. अनेक लोकांनी दुकानात खरेदी करण्याऐवजी ऑनलाइन क्विक-कॉमर्स अॅप्सवरून किराणा माल ऑर्डर करायला सुरुवात केली आहे. कल्पना करा की या कंपन्या किती कमावतात? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की कोट्यवधी रुपयांच्या या कंपन्या तोट्यात चालल्या आहेत. 

हो, ब्लिंकिट, झेप्टो आणि इन्स्टामार्ट सारख्या मोठ्या क्विक-कॉमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेत. ब्लिंकिटने ₹११० कोटी, झेप्टोने ₹१२५० कोटी आणि इन्स्टामार्टने ₹१००० कोटींचे नुकसान नोंदवले आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी, देशभरात २००,००० हून अधिक लहान किराणा आणि स्थानिक दुकाने बंद झाली. वर्षानुवर्षे नफा मिळवणारे हे स्थानिक व्यवसाय धोक्यात आहेत, तर एकेकाळी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणारे Apps वेगाने वाढत आहेत. पण सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा सर्व कंपन्या अडचणीत आहेत आणि लहान स्टोअर्स बंद पडत आहेत, तेव्हा नफा कोण कमवत आहे?

१० मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्या अडचणीत! Zepto आणि Blinkit च्या व्यवसायावर संकट; नेमकं कारण काय?

किराणा स्टोअर्स आणि क्विक कॉमर्स Apps

किराणा स्टोअर्स गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ नफा कमवत आहेत. ते रिअल कॅश मार्जिन, कमी कर्ज आणि रिअल व्यवसायावर काम करतात. तथापि, क्विक कॉमर्स Apps गुंतवणूकदारांच्या पैशावर चालवले जातात. दरवर्षी तोटा हजारो कोटींमध्ये होतो, तरीही मूल्यांकन अब्जावधींपर्यंत पोहोचत आहे. हा नफ्याचा खेळ नाही तर मूल्यांकनाचा खेळ आहे. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट (व्हीसी) प्रथम प्रवेश करतात, कथा वाढवतात आणि भविष्यातील मूल्यांकनांवर लक्ष केंद्रित करतात. मूल्यांकन १ अब्ज ते ५ अब्ज दरम्यान वाढवल्यानंतर, ते पुढील गुंतवणूकदाराला विकतात किंवा आयपीओद्वारे बाहेर पडतात. हे देखील या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकते की पैसे व्यवसायातून नव्हे तर प्रचारातून कमावले जातात.

जमीनदार कमावतात

जमीनदार दुसऱ्या क्रमांकावर येतात. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीसाठी निवासी भागात डार्क स्टोअर्सची आवश्यकता असते. मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये व्यावसायिक भाडे ४०-५०% ने वाढले आहे. जागेसाठी बोली युद्ध सुरू आहे. मोफत डिलिव्हरीमधून मिळणारे पैसे गुप्तपणे त्यांच्या भाड्यात सबसिडी देत ​​आहेत. अॅप्स तोटा सहन करत आहेत, पण घरमालक चांगला नफा कमवत आहेत.

जाहिरात एजन्सी पैसे छापत आहेत

तिसरा सर्वात मोठा कमाई करणारा जाहिरात एजन्सी किंवा Apps आहेत. ते किराणा माल विकून नाही तर मार्केटिंगमधून पैसे कमवतात.  Apps स्क्रीन स्पेस विकत आहेत. ब्रँड लिस्टिंग फी देतात म्हणून त्यांची उत्पादने शोधांच्या वर दिसतात. वेगवेगळे ब्रँड ३० मिली कोला पॅकेट प्रदर्शित करण्यासाठी जास्त पैसे देतात.  Apps डिलिव्हरी मार्जिनमधून कमी पण जाहिरातींमधून जास्त कमावतात. या जाहिरात कंपन्या आहेत ज्या किराणा मालाची डिलिव्हरी करतात.

मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला D2C आणि क्विक-सर्व्हिस ब्रँड्सची गती! Zepto अव्वल, लिंक्डइनच्या ‘टॉप स्टार्टअप्स’ यादीतून खुलासा

कॅश-बर्निंग मक्तेदारी वाढत आहे

वास्तविकता अशी आहे की आपण एका शाश्वत व्यवस्थेपासून दूर जात आहोत आणि रोख-बर्निंग मक्तेदारीकडे जात आहोत. आज स्पर्धा आहे, सवलती आहेत, जसे की १५ रुपयांसाठी धणे. पण उद्या, जेव्हा मक्तेदारी तयार होईल, तेव्हा किंमती वाढतील. सवलती गायब होतील आणि किमती वाढतील. ग्राहक आज जिंकत आहे, परंतु उद्या खरी किंमत देईल. किराणा दुकाने बंद होत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. 

आपण जलद व्यापारात वाढ पाहत आहोत, परंतु नुकसानाची व्याप्ती आणि प्रभावित लोकांची संख्या अस्पष्ट आहे. याचा परिणाम लहान व्यवसायांवर आणि सामान्य माणसावर होत आहे. हे मॉडेल स्थिर राहील का हे पाहणे बाकी आहे. पण सध्या, एक विचित्र खेळ सुरू आहे जिथे तोट्यात जाणारे व्यवसाय वाढत आहेत तर नफा मिळवणारे व्यवसाय बंद पडत आहेत.

Web Title: Zepto instamart blinkit all in losses grocery stores shut down who is making profit in business

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी
1

Budget 2026: FD मधील गुंतवणुकदारांची होणार चांदी! करात मिळणार सवतल, Flexi-FD आणि Savings Credit सिस्टिमची आनंदाची बातमी

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’
2

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”
3

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”

Kotak Alts awards: कोटक ऑल्ट्स कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स जाहीर! सर्वोत्तम आर्थिक पॉडकास्टर्ससाठी इतक्या लाखांचं बक्षीस
4

Kotak Alts awards: कोटक ऑल्ट्स कॅटॅलिस्ट अवॉर्ड्स जाहीर! सर्वोत्तम आर्थिक पॉडकास्टर्ससाठी इतक्या लाखांचं बक्षीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

Jan 17, 2026 | 03:01 PM
कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

Jan 17, 2026 | 03:00 PM
US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

Jan 17, 2026 | 02:52 PM
इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

Jan 17, 2026 | 02:51 PM
Premanand Maharaj : घरी केलेली पूजा आणि देवळात घेतलेलं दर्शन दोन्हीत फरक काय ? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं भन्नाट उत्तर

Premanand Maharaj : घरी केलेली पूजा आणि देवळात घेतलेलं दर्शन दोन्हीत फरक काय ? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं भन्नाट उत्तर

Jan 17, 2026 | 02:49 PM
Ind vs NZ, 1st T20 match: आज भारतीय संघ नागपुरात पोहचणार; चाहत्यांची होणार विमानतळावर गर्दी 

Ind vs NZ, 1st T20 match: आज भारतीय संघ नागपुरात पोहचणार; चाहत्यांची होणार विमानतळावर गर्दी 

Jan 17, 2026 | 02:46 PM
बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

Jan 17, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM