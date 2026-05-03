3 महिन्यांत पैसा डबल! ‘या’ Peny Stock ने गुंतवणूकदारांना केले मालामाल; किंमत अजूनही 20 रुपयांच्या खाली

‘AVI Polymers’ या ‘पेनी स्टॉक’च्या किमतीत झालेल्या वाढीमागील मुख्य कारण म्हणजे कंपनीच्या प्रवर्तकांशी संबंधित बातम्या. कंपनीचे प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गटाने असे संकेत दिले आहेत की, कंपनीमधील आपला हिस्सा ५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा त्यांचा मानस आहे. ही हिस्सेदारी वाढवण्याची प्रक्रिया कंपनीद्वारे ‘ओपन मार्केट’च्या (खुल्ल्या बाजाराच्या) माध्यमातून पार पाडली जाईल.याव्यतिरिक्त, कंपनी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर (AI) केंद्रित असलेल्या उपकंपन्या सुरू करत आहे. नुकतेच, कंपनीने ‘KrishiBuddy’ नावाचे एक ‘AgTech’ (कृषी-तंत्रज्ञान) व्यासपीठ सुरू केले आहे. तसेच, नजीकच्या भविष्यात कंपनी ‘AVI Health’ देखील सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, कंपनीची निव्वळ संपत्ती (Net Worth) वाढून ₹११५.९९ कोटी झाली. कंपनीकडे ₹१६.६० कोटींचा रोख साठा उपलब्ध आहे. ही कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त आहे. कंपनीचा निव्वळ नफा ₹२०.३२ कोटी इतका राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ पटीने अधिक आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात, कंपनीचा निव्वळ नफा ₹०.८१ कोटी इतका होता.
तीन वर्षांच्या कालावधीत, कंपनीने पोझिशनल गुंतवणूकदारांचे पैसे दुप्पट केले आहेत. या काळात, कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत १७७.७५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांत शेअरच्या किमतीत २४० टक्क्यांची तेजी दिसून आली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी एक वर्षापासून शेअर्स ठेवले आहेत, त्यांना आतापर्यंत २१२ टक्क्यांचा नफा झाला आहे.
दोन वर्षांत, कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत २७८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर तीन वर्षांच्या कालावधीत स्टॉकने १४४ टक्के परतावा दिला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत ३७६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
(शेअर बाजार जोखमीच्या अधीन असतो. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी विवेकबुद्धीचा वापर करा आणि माहितीपूर्ण निर्णय घ्या. येथे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे, नवराष्ट्र शेअर्स खरेदी किंवा विक्रीसाठी कोणतीही शिफारस करत नाही.)