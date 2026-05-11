Share Crash: बुडाले रे बुडाले… एका मिनिटांत 1700 कोटींची संपत्ती खाक, गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ, नेमकं काय घडलं?

एक बातमी आणि होत्याचं सगळं नव्हतं झालं. एका मिनिटांत तब्बल 1700 कोटींची संपत्ती खाक झाली. या सगळ्या बातमीमुळे शेअर मार्केटमध्ये मोठी खळबळ पाहायला मिळाली. पण नेमकं असं काय घडलं ? कोणत्या शेअर्सवर एवढा मोठा परिणाम झाला?

Updated On: May 11, 2026 | 03:40 PM
Share Crash: एक बातमी आणि होत्याचं सगळं नव्हतं झालं. एका मिनिटांत तब्बल 1700 कोटींची संपत्ती खाक झाली. या सगळ्या बातमीमुळे शेअर मार्केटमध्ये मोठी खळबळ पाहायला मिळाली. पण नेमकं असं काय घडलं ? कोणत्या शेअर्सवर एवढा मोठा परिणाम झाला? आणि का ? सविस्तर जाणून घेऊयात.

मोदींचं एक विधान आणि परिस्थिती बदलली

टाटा समूहातील कंपनी असलेल्या ‘टायटन’चे शेअर्स आज अत्यंत बिकट परिस्थितीत पोहोचले आहेत. सुरुवातीच्या व्यवहारातच, कंपनीच्या समभागांमध्ये ६ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. या घसरणीमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केलेले एक विधान; ज्यामध्ये त्यांनी जनतेला, पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

शेअरच्या किमती का घसरल्या?

रविवारी हैदराबाद येथे पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना पुढील वर्षभर सोन्याची खरेदी करणे टाळण्याचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम देशातील Titan सारख्या कंपन्यांना बसला. ज्यांचा पूर्ण व्यवसाय सोन्याच्या देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे परिणामी, पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनानंतर, लग्नसराई आणि सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या विक्रीत मोठी घट होऊ शकते, अशी भीती गुंतवणूकदारांना साहजिकच वाटू लागली आहे.

हेच कारण आहे की, आजच्या trading session मध्ये टायटनचे शेअर्स ६.२८ टक्क्यांनी कोसळले आणि ₹४,२३० च्या पातळीवर बंद झाले. ही घसरण त्याच्या मागील closing price जी ₹४,५१३.४० इतकी होती त्याच्या ₹२८३.४० ने कमी आहे. या शेअरची opening ₹४,३५० वर झाली आणि दिवसांतर्गत intraday trading वेळी त्याने ₹४,२२० ची नीचांकी पातळी गाठली. आज केवळ टायटनच नव्हे, तर ‘कल्याण ज्वेलर्स’ आणि ‘सेंको गोल्ड’ यांसारख्या इतर दागिन्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण दिसून आली.

रुपया कमकुवत होण्याची शक्यता

पंतप्रधानांचे हे आवाहन सध्या सुरू असलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाशी संबंधित होते; हे संकट मध्यपूर्वेतील तणाव आणि Strait of Hormuz परिसरातील व्यत्ययांमुळे निर्माण झाले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आणि सोन्याची आयात करतो आणि या दोन्हीसाठीचे payments अमेरिकन डॉलर्समध्ये केले जातात. आयातीचे प्रमाण जास्त असल्याने भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर अतिरिक्त ताण पडतो, ज्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होण्याची किंवा तो कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

रेखा झुनझुनवालांना मोठा फटका

‘टायटन’च्या शेअर्समध्ये झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे, ज्येष्ठ गुंतवणूकदार रेखा झुनझुनवाला यांच्या एकूण संपत्तीत एकाच झटक्यात सुमारे ₹१,७०० कोटींची घट झाली आहे. मार्च २०२६ च्या तिमाहीतील आकडेवारीनुसार, रेखा झुनझुनवाला यांच्याकडे ‘टायटन कंपनी’चे ४,७१,८४,४७० समभाग आहेत, जे कंपनीतील त्यांच्या सुमारे ५.३१ टक्के हिस्सेदारीचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रति समभाग ₹३६२ ची घसरण झाल्यामुळे, त्यांच्या एकूण संपत्तीत जवळपास ₹१,७०० कोटींची घट झाली आहे. त्यामुळे हा मोठा फटका पाहायला मिळत आहे.

