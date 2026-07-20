Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअर्समध्ये आज सलग चौथ्या ट्रेडिंग सत्रात जोरदार तेजी दिसून आली. चार दिवसांत स्टॉकमध्ये ४०% वाढ झाली आहे. आज, तो जवळपास ७% वाढीसह ₹५०८ वर ट्रेड करत आहे. मागील ट्रेडिंग सत्रात, स्टॉकमध्ये ८% वाढ झाली होती. सिटीग्रुप आणि मोतीलाल ओसवाल या ब्रोकरेज कंपन्या कल्याण ज्वेलर्सबद्दल आशावादी आहेत, ज्याने तीन वर्षांत जवळपास २००% रिटर्न दिला आहे, आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांना या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला आहे. आतापर्यंत किती दिला रिटर्न?
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कल्याण ज्वेलर्सचा एकत्रित महसूल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक ३८% नी वाढला. भारतातील ‘सेम-स्टोअर सेल्स ग्रोथ’ २८% होती. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्येही चांगली कामगिरी केली. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ नफा वार्षिक ८६.६% नी वाढून ₹१,२८५ कोटींवर पोहोचला. निव्वळ महसूल ₹३१,२६२ कोटी होता. कंपनीने गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर २.५० रुपयांचा लाभांशही जाहीर केला आहे.
कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअरने एका महिन्यात ४८% वाढ नोंदवली आहे. तीन महिन्यांत, शेअरने १६% इतका रिटर्न दिला आहे आणि २०२६ पर्यंत त्याच्या किमतीत ६% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात, या ज्वेलरी शेअरमुळे गुंतवणूकदारांना अंदाजे १२% तोटा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत, कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअरने मल्टी-बॅगर परतावा दिला असून, या कालावधीत त्याच्या किमतीत १९६% वाढ झाली आहे.
ब्रोकरेज सिटीग्रुपने कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअर्सवर ₹७५० च्या लक्ष्य किंमतीसह आपले ‘बाय’ रेटिंग कायम ठेवले आहे. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालनेही ₹५२५ च्या लक्ष्य किंमतीसह या स्टॉकवर आपले ‘बाय’ रेटिंग कायम ठेवले आहे. ब्रोकरेजने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत कल्याण ज्वेलर्सच्या ‘कंदेरे’चा महसूल वार्षिक तुलनेत ११२% नी वाढला. या कालावधीत, कंपनीने पाच नवीन ‘कंदेरे’ शोरूम उघडले. ही वाढ सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये मजबूत कार्यान्वयन गती आणि चांगल्या ‘सेम-स्टोअर सेल्स ग्रोथ’ (SSSG) मुळे झाली.
(Disclaimer: येथे नमूद केलेले शेअर्स ब्रोकरेज कंपन्यांच्या सल्ल्यावर आधारित आहेत. जर तुम्हाला यापैकी कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर प्रथम एका प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. कोणत्याही प्रकारच्या नफा किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.)
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