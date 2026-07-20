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Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

शेअर बाजारातील चढ-उतारांच्या दरम्यान एका मल्टिबॅगर शेअरने गुंतवणूकदारांना थक्क करणारा परतावा दिला आहे. गेल्या ३ वर्षांत गुंतवणूकदारांचे पैसे तब्बल ४ पटीने वाढवणाऱ्या या स्टॉकने अवघ्या ४ दिवसांत ४०% ची जबरदस्त झेप घेतली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • 4 दिवसांत 40% रिटर्न!
  • 3 वर्षांत पैसा 4 पटीने वाढला
  • ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा विश्वास
शेअर बाजारातील चढ-उतारांच्या दरम्यान एका मल्टिबॅगर शेअरने गुंतवणूकदारांना थक्क करणारा रिटर्न दिला आहे. गेल्या ३ वर्षांत गुंतवणूकदारांचे पैसे तब्बल ४ पटीने वाढवणाऱ्या या स्टॉकने अवघ्या ४ दिवसांत ४०% ची जबरदस्त झेप घेतली आहे. या शेअरमधील सातत्यपूर्ण तेजी पाहून देशातील आघाडीच्या ब्रोकरेज फर्म्स या स्टॉकवर प्रचंड ‘बुलिश’ असून त्यांनी यात आणखी वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत.

कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअर्समध्ये आज सलग चौथ्या ट्रेडिंग सत्रात जोरदार तेजी दिसून आली. चार दिवसांत स्टॉकमध्ये ४०% वाढ झाली आहे. आज, तो जवळपास ७% वाढीसह ₹५०८ वर ट्रेड करत आहे. मागील ट्रेडिंग सत्रात, स्टॉकमध्ये ८% वाढ झाली होती. सिटीग्रुप आणि मोतीलाल ओसवाल या ब्रोकरेज कंपन्या कल्याण ज्वेलर्सबद्दल आशावादी आहेत, ज्याने तीन वर्षांत जवळपास २००% रिटर्न दिला आहे, आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांना या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला आहे. आतापर्यंत किती दिला रिटर्न?

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पहिल्या तिमाहीत वार्षिक ३८% नी वाढ

कल्याण ज्वेलर्सचा एकत्रित महसूल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक ३८% नी वाढला. भारतातील ‘सेम-स्टोअर सेल्स ग्रोथ’ २८% होती. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्येही चांगली कामगिरी केली. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ नफा वार्षिक ८६.६% नी वाढून ₹१,२८५ कोटींवर पोहोचला. निव्वळ महसूल ₹३१,२६२ कोटी होता. कंपनीने गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर २.५० रुपयांचा लाभांशही जाहीर केला आहे.

कल्याण ज्वेलर्स शेअर रिटर्न

कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअरने एका महिन्यात ४८% वाढ नोंदवली आहे. तीन महिन्यांत, शेअरने १६% इतका रिटर्न दिला आहे आणि २०२६ पर्यंत त्याच्या किमतीत ६% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात, या ज्वेलरी शेअरमुळे गुंतवणूकदारांना अंदाजे १२% तोटा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत, कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअरने मल्टी-बॅगर परतावा दिला असून, या कालावधीत त्याच्या किमतीत १९६% वाढ झाली आहे.

कल्याण ज्वेलर्स शेअरची टार्गेट प्राईज

ब्रोकरेज सिटीग्रुपने कल्याण ज्वेलर्सच्या शेअर्सवर ₹७५० च्या लक्ष्य किंमतीसह आपले ‘बाय’ रेटिंग कायम ठेवले आहे. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालनेही ₹५२५ च्या लक्ष्य किंमतीसह या स्टॉकवर आपले ‘बाय’ रेटिंग कायम ठेवले आहे. ब्रोकरेजने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत कल्याण ज्वेलर्सच्या ‘कंदेरे’चा महसूल वार्षिक तुलनेत ११२% नी वाढला. या कालावधीत, कंपनीने पाच नवीन ‘कंदेरे’ शोरूम उघडले. ही वाढ सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये मजबूत कार्यान्वयन गती आणि चांगल्या ‘सेम-स्टोअर सेल्स ग्रोथ’ (SSSG) मुळे झाली.

(Disclaimer: येथे नमूद केलेले शेअर्स ब्रोकरेज कंपन्यांच्या सल्ल्यावर आधारित आहेत. जर तुम्हाला यापैकी कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर प्रथम एका प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. कोणत्याही प्रकारच्या नफा किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.)

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Web Title: Multibagger stock rises 40 percent in 4 days brokerage bullish on investment marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 07:14 PM

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