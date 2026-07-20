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Diesel Blending: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण; पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात, किती टक्के आहे प्रमाण?

Updated On: Jul 20, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणानंतर आता केंद्र सरकारने डिझेल गाड्यांच्या बाबतीतही एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी आता नियमित डिझेलमध्येही 'बायोडिझेल' मिक्स करून त्याची पेट्रोल पंपांवर विक्री सुरू करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण
  • पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात?
  • किती टक्के असणार प्रमाण?
Diesel Blending: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावरून देशभरात मोठा गदारोळ झाला आहे. या पेट्रोलमुळे आपली वाहने बंद पडत असल्याची तक्रार अनेकांनी केल्या आहे. मात्र, सरकारने ते परत मागवण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यापलीकडे जाऊन इथेनॉलयुक्त करण्याची मोहीम हातीच घेतली आहे. सर्व विरोधांच्या आणि तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार आता पेट्रोलनंतर भेसळमुक्त डिझेल आणण्याच्या तयारीत आहे. ज्याप्रमाणे E20 बाजारात आले आहे, त्याचप्रमाणे B5 देखील येण्याची शक्यता आहे. नेमकी कशी असणार आहे प्रक्रिया? यामुळे प्रदुषणावर खरंच परिणाम होणार का?

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भेसळीचे प्रमाण किती असेल?

खरं तर, E20 नंतर सरकार लवकरच B5 इंधन आणण्याच्या तयारीत आहे. हे भेसळमुक्त डिझेल असेल. ज्याप्रमाणे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळून E20 पेट्रोल बनवले जात होते, त्याचप्रमाणे 95 टक्के डिझेलमध्ये 5 टक्के बायोडिझेल मिसळून B5 डिझेल बनवले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे इंजिनमध्ये कोणताही बदल न करता वापरले जाऊ शकते.

कसं बनवलं जाईल बायोडिझेल?

इंडियन ऑइलकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे डिझेल जट्रोफा आणि करंजियापासून तयार केले जाईल. ही दोन्ही वनस्पती तेलं आहेत, जी अन्न आणि पेयांसाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे, त्यांचा वापर करून उच्च-गुणवत्तेचे बायोडिझेल तयार केले जाईल. सरकारने यापूर्वीच बायोडिझेलचे यशस्वी उत्पादन करून त्याची चाचणी केली आहे. हरियाणा रोडवेज, रेल्वे आणि टाटा मोटर्स यांच्या मदतीने, तेलामध्ये ५ ते १० टक्के मिश्रण करून विस्तृत चाचणी घेण्यात आली आहे.

प्रदूषण नियंत्रणात राहील का?

हे बायोडिझेल तयार करण्याचा उद्देश सरकारच्या ई-२० च्या उद्दिष्टासारखाच आहे. सरकारचा विश्वास आहे की तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. अशा परिस्थितीत, देशांतर्गत उत्पादन अधिक योग्य आहे. शिवाय, हे इंधन प्रदूषणावरही नियंत्रण ठेवेल. ई-२० चे लक्ष्य वेळेच्या आधीच साध्य झाले आहे. परिणामी, २०३० पर्यंत बायोडिझेल आणण्याची सरकारची योजना आहे. पण या सगळ्यात होत असलेले आरोप आणखी तीव्र होताहेत, की यावर पर्याय निघतो आहे हे पाहावं लागेल.

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Web Title: Biodiesel blending in diesel starts at petrol pumps know the percentage marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 05:35 PM

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