Diesel Blending: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण; पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात, किती टक्के आहे प्रमाण?

गाडी चालवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! E20 फ्यूलच्या वादात सरकारने उचलले मोठे पाऊल; नेमका काय आहे मास्टर प्लॅन?
खरं तर, E20 नंतर सरकार लवकरच B5 इंधन आणण्याच्या तयारीत आहे. हे भेसळमुक्त डिझेल असेल. ज्याप्रमाणे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळून E20 पेट्रोल बनवले जात होते, त्याचप्रमाणे 95 टक्के डिझेलमध्ये 5 टक्के बायोडिझेल मिसळून B5 डिझेल बनवले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे इंजिनमध्ये कोणताही बदल न करता वापरले जाऊ शकते.
इंडियन ऑइलकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे डिझेल जट्रोफा आणि करंजियापासून तयार केले जाईल. ही दोन्ही वनस्पती तेलं आहेत, जी अन्न आणि पेयांसाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे, त्यांचा वापर करून उच्च-गुणवत्तेचे बायोडिझेल तयार केले जाईल. सरकारने यापूर्वीच बायोडिझेलचे यशस्वी उत्पादन करून त्याची चाचणी केली आहे. हरियाणा रोडवेज, रेल्वे आणि टाटा मोटर्स यांच्या मदतीने, तेलामध्ये ५ ते १० टक्के मिश्रण करून विस्तृत चाचणी घेण्यात आली आहे.
हे बायोडिझेल तयार करण्याचा उद्देश सरकारच्या ई-२० च्या उद्दिष्टासारखाच आहे. सरकारचा विश्वास आहे की तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. अशा परिस्थितीत, देशांतर्गत उत्पादन अधिक योग्य आहे. शिवाय, हे इंधन प्रदूषणावरही नियंत्रण ठेवेल. ई-२० चे लक्ष्य वेळेच्या आधीच साध्य झाले आहे. परिणामी, २०३० पर्यंत बायोडिझेल आणण्याची सरकारची योजना आहे. पण या सगळ्यात होत असलेले आरोप आणखी तीव्र होताहेत, की यावर पर्याय निघतो आहे हे पाहावं लागेल.
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