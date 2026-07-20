सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Government Clarifies No Proposal To Remove Ltcg Tax Bad News For Stock Market Investors Marathi

Share Market: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका! ‘LTCG टॅक्स हटवण्याचा विचार नाही’; सरकारने स्पष्ट केलं चित्र

Updated On: Jul 20, 2026 | 06:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

शेअर बाजारात पैसे गुंतवणाऱ्या आणि चांगल्या परताव्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, 'लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स' LTCG टॅक्स पूर्णपणे रद्द केला जाऊ शकतो, अशा चर्चा बाजारात रंगल्या होत्या. मात्र, सरकारने आता यावर अधिकृतपणे पडदा टाकला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका!
  • ‘LTCG टॅक्स हटवण्याचा कोणताही विचार नाही’;
  • सरकारने स्पष्ट केलं चित्र
Share Market: गेल्या काही दिवसांपासून, सरकार लवकरच लिस्टेड इक्विटीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर म्हणजेच LTCG टॅक्स रद्द करणार असल्याच्या बातम्या पसरत होत्या. पण सरकारने स्वतःच आता ही बातमी पूर्णपणे खोटी असल्याचं स्पष्ट करत ही बातमी फेटाळून लावली आहे. अलीकडेच, एका केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की, सरकार कोणताही टॅक्स रद्द करण्याची योजना आखत नाहीये. नेमका काय केला खुलासा?

Diesel Blending: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण; पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात, किती टक्के आहे प्रमाण?

केंद्र सरकारचा खुलासा

खरं तर, सोमवारी एका केंद्रीय मंत्र्याने लोकसभेत स्पष्ट केले की, लिस्टेड इक्विटीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हा कर रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकार विचाराधीन नाही. सरकार देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दरवर्षी अर्थसंकल्पादरम्यान कर नियम आणि भांडवली नफा कराच्या दरांचा आढावा घेते.

LTCG म्हणजे काय?

LTCG (Long-Term Capital Gains) टॅक्स म्हणजे एखादी मालमत्ता ज्यात शेअर्स, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट किंवा सोने यांचा समावेश होतो. या मालमत्ता दीर्घकाळ स्वतःकडे ठेवल्यानंतर ती विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर. साधारणपणे, ही मालमत्ता १२ महिने ते २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवली असल्यास मिळणारा नफा ‘दीर्घकालीन नफा’ मानला जातो.

गुंतवणूकदारांकडून टॅक्स हटवण्याची मागणी

गेल्या काही दिवसांपासून, अनेक गुंतवणूकदार आणि बाजार तज्ज्ञांनी LTCG टॅक्स हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा कर दीर्घकालीन गुंतवणुकीला निराश करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा नफा कमी करतो. काहींनी अशीही मागणी केली आहे की, सरकारी बॉन्डमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या काही परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) अलीकडेच देण्यात आलेली कर सवलत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनाही मिळावी.

टॅक्स का हटवला जात नाही?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकार असे पाऊल न उचलण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे या करातून मिळणारा वाढता महसूल. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शेअर्सवरील एलटीसीजी करातून मिळणारा सरकारचा महसूल मागील वर्षीच्या ७२,२४९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये अंदाजे ७८% वाढून १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा कर सरकारी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनत आहे. त्यामुळे, हा कर हटवून सरकारला तोटा सहन करायचा नसेल.

Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

Web Title: Government clarifies no proposal to remove ltcg tax bad news for stock market investors marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Diesel Blending: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण; पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात, किती टक्के आहे प्रमाण?
1

Diesel Blending: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचं मिश्रण; पेट्रोल पंपांवर विक्रीला सुरुवात, किती टक्के आहे प्रमाण?

Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!
2

Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

गाडी चालवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! E20 फ्यूलच्या वादात सरकारने उचलले मोठे पाऊल; नेमका काय आहे मास्टर प्लॅन?
3

गाडी चालवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! E20 फ्यूलच्या वादात सरकारने उचलले मोठे पाऊल; नेमका काय आहे मास्टर प्लॅन?

India Economy Growth : जागतिक संकटातही भारताची आर्थिक घोडदौड कायम; विकासदर ६.८% पर्यंत वाढणार
4

India Economy Growth : जागतिक संकटातही भारताची आर्थिक घोडदौड कायम; विकासदर ६.८% पर्यंत वाढणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका! ‘LTCG टॅक्स हटवण्याचा विचार नाही’; सरकारने स्पष्ट केलं चित्र

Share Market: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका! ‘LTCG टॅक्स हटवण्याचा विचार नाही’; सरकारने स्पष्ट केलं चित्र

Jul 20, 2026 | 06:25 PM
नवी मुंबई पालिकेची भरती परीक्षा रद्द; १९,२२० उमेदवारांना मोठा धक्का, अवघे २४ तास असताना भाजपाने आणला रद्दचा प्रस्ताव

नवी मुंबई पालिकेची भरती परीक्षा रद्द; १९,२२० उमेदवारांना मोठा धक्का, अवघे २४ तास असताना भाजपाने आणला रद्दचा प्रस्ताव

Jul 20, 2026 | 06:22 PM
JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा

JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा

Jul 20, 2026 | 06:14 PM
Amitabh Bachchan: FIFA मधील पराभवानंतर मेस्सी भावूक; अमिताभ बच्चन यांच्या एका ट्विटने जिंकली चाहत्यांची मनं

Amitabh Bachchan: FIFA मधील पराभवानंतर मेस्सी भावूक; अमिताभ बच्चन यांच्या एका ट्विटने जिंकली चाहत्यांची मनं

Jul 20, 2026 | 06:03 PM
Balen Shah: अमेरिकेला नाही म्हणून नेपाळचे PM बालेन शाह आता भारतीय राजदूतांना भेटणार; का मोडला स्वतःचाच ‘एकटे राहण्याचा’ नियम?

Balen Shah: अमेरिकेला नाही म्हणून नेपाळचे PM बालेन शाह आता भारतीय राजदूतांना भेटणार; का मोडला स्वतःचाच ‘एकटे राहण्याचा’ नियम?

Jul 20, 2026 | 06:00 PM
Video : धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्…, रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Video : धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्…, रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Jul 20, 2026 | 05:52 PM
दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली

दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली

Jul 20, 2026 | 05:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा