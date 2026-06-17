Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

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अरब न्यूजच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी सरकारने अलीकडेच महिलांच्या स्वच्छतेशी संबंधित एक कर रद्द केला आहे. अलीकडेच ‘पिंक टॅक्स’ (मासिक पाळीवरील कर) आणि ‘गर्भनिरोधक कर’ रद्द केला आहे. ही देशातील महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पाकिस्तानमध्ये आता सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि गर्भनिरोधकांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे महिलांमध्ये स्वच्छतेबद्दलची जागरूकताही वाढेल.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्या मते, “महिलांचे आरोग्य, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक सहभागासाठी स्वच्छता उत्पादने आवश्यक आहेत. पाकिस्तान जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे, त्यामुळे कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे.”
पाकिस्तानचे माहिती मंत्री, अताउल्ला तारार यांनी याला मदत अर्थसंकल्प म्हटले आहे आणि ते म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प अशा काळासाठी आहे, जेव्हा आपण समृद्धीच्या काळात प्रवेश करत आहोत.” सरकारच्या या निर्णयाचे पाकिस्तानमधील अनेक महिला सक्षमीकरण संघटनांनीही स्वागत केले आहे. त्यांनी या निर्णयाची प्रशंसा केली असून याला महिलांच्या हिताचा सर्वोत्तम निर्णय म्हटले आहे.
पिंक टॅक्स, किंवा पीरियड टॅक्स, हा महिलांच्या स्वच्छता उत्पादनांवर लादलेला कर आहे. यामुळे ही उत्पादने महाग होतात, ज्यामुळे गरीब पार्श्वभूमीच्या महिलांना त्याऐवजी कापड वापरण्यास भाग पडते. यामुळे त्यांच्या स्वच्छतेशी तडजोड होते. पाकिस्तानी सरकारने या उत्पादनांवरील १८% कर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
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