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Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:24 PM IST
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सारांश

पाकिस्तान सरकारने महिलांच्या आरोग्याशी आणि स्वच्छतेशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा असा 'पिंक टॅक्स' किंवा 'पीरियड टॅक्स' पूर्णपणे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पात सॅनिटरी पॅड्स, टॅम्पॉन्स आणि इतर महिला स्वच्छता उत्पादनांवर लागणारा १८% सेल्स टॅक्स आता थेट 'शून्य' टक्के करण्यात आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सरकारवर नेहमीच लिंगभेद केल्याचा आरोप
  • पाकिस्तानने हा दावा चुकीचा ठरवला
  • महिलांची गरज ओळखून कर केला रद्द
पाकिस्तानी सरकारवर नेहमीच लिंगभेद केल्याचा आरोप केला जातो. भारताच्या या शेजारी देशात महिला आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतंही गांभीर्य नाही असे म्हटले जाते. पण पाकिस्तान सरकारने एक निर्णय घेत हे सगळे समज फोडून काढले आहेत. पाकिस्तानी सरकारने अलीकडेच एकाच पावलाने हा दावा चुकीचा ठरवला आहे. त्यांनी महिलांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नेमका हा निर्णय कोणता आहे? या निर्णयाचा काय परिणाम होणार आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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पाकिस्तानी सरकारने कोणता कर केला रद्द?

अरब न्यूजच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी सरकारने अलीकडेच महिलांच्या स्वच्छतेशी संबंधित एक कर रद्द केला आहे. अलीकडेच ‘पिंक टॅक्स’ (मासिक पाळीवरील कर) आणि ‘गर्भनिरोधक कर’ रद्द केला आहे. ही देशातील महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पाकिस्तानमध्ये आता सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि गर्भनिरोधकांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे महिलांमध्ये स्वच्छतेबद्दलची जागरूकताही वाढेल.

गर्भनिरोधक करातून दिलासा

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्या मते, “महिलांचे आरोग्य, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक सहभागासाठी स्वच्छता उत्पादने आवश्यक आहेत. पाकिस्तान जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे, त्यामुळे कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे.”

सरकारचा ‘मदत अर्थसंकल्प’

पाकिस्तानचे माहिती मंत्री, अताउल्ला तारार यांनी याला मदत अर्थसंकल्प म्हटले आहे आणि ते म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प अशा काळासाठी आहे, जेव्हा आपण समृद्धीच्या काळात प्रवेश करत आहोत.” सरकारच्या या निर्णयाचे पाकिस्तानमधील अनेक महिला सक्षमीकरण संघटनांनीही स्वागत केले आहे. त्यांनी या निर्णयाची प्रशंसा केली असून याला महिलांच्या हिताचा सर्वोत्तम निर्णय म्हटले आहे.

‘पिंक किंवा पीरियड टॅक्स’ म्हणजे काय?

पिंक टॅक्स, किंवा पीरियड टॅक्स, हा महिलांच्या स्वच्छता उत्पादनांवर लादलेला कर आहे. यामुळे ही उत्पादने महाग होतात, ज्यामुळे गरीब पार्श्वभूमीच्या महिलांना त्याऐवजी कापड वापरण्यास भाग पडते. यामुळे त्यांच्या स्वच्छतेशी तडजोड होते. पाकिस्तानी सरकारने या उत्पादनांवरील १८% कर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

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Web Title: Pakistan abolished period tax pink tax on sanitary pads marathi

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:24 PM

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