अमेरिका इराणचं पुन्हा फिस्कटलं? जागतिक बाजारात खळबळ; कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याला लागला ब्रेक, आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती…

दोन दिवसही उलटले नाहीत की जेव्हा इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेले युद्ध संपुष्टात येत असल्याची आणि शांतता चर्चा झाल्याची बातमी समोर आली होती. तेव्हा संपूर्ण जगभरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. किंबहुना, इराण पुन्हा एकदा संतप्त झाला असल्याची बातमी आहे. तो पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखण्याच्या शक्यतेत आहे, ज्यामुळे जगावर पुन्हा जागतिक तणाव वाढून महागाईचा भडका उडण्याची भिती सतावत आहे.
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CNN च्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी म्हटले आहे की, इराण आपल्या इच्छेनुसार होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखू शकतो. अलीकडील युद्धामुळे या प्रदेशातील शक्ती संतुलन बिघडले आहे. तेल आणि वायूसाठीच्या सर्वात महत्त्वाच्या मार्गावर इराणचे वर्चस्व वाढले आहे, ज्यामुळे त्याला कोणत्याही वेळी जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा आणि व्यापारावर परिणाम करणे शक्य झाले आहे. एका अमेरिकन सूत्राने सीएनएनला सांगितले, “इराणचे आता या जलमार्गावर वस्तुतः नियंत्रण आहे, जे कोणत्याही अणुबॉम्बपेक्षा अधिक शक्तिशाली शस्त्र ठरू शकते.”
पेट्रोल आणि डिझेल महाग होतील. या बातमीमुळे पुन्हा एकदा लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे. जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली, तर तेल आणि गॅसचा तुटवडा पुन्हा जाणवेल. गेल्या महिन्यात देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सलग चार वेळा वाढल्या, ज्यामुळे मोठी चिंता निर्माण झाली. केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नाही, तर गॅसचा तुटवडाही पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. महागाईही वाढेल. ही एक अत्यंत चिंताजनक आणि तणावपूर्ण परिस्थिती आहे.
जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली, तर कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर पुन्हा एकदा परिणाम होणार आणि त्यामुळे संपूर्ण जगावर बराच ताण वाढणार आहे. परिणामी महागाईच्या विळख्यात सामान्य नागरिक फसत जातील. ही जनतेसाठी चांगली बातमी नाही. पण यावर कोणतीही ठोस माहिती नाही; या केवळ बातम्या आहेत. सविस्तर गोष्टी जेव्हा जागतिक स्तरावरुन पुढील माहिती येतील तेव्हा मुद्दा स्पष्ट होईल.
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