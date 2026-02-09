Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल

नवी मुंबईत शिवसेना शिंदे गट व भाजपा यांच्या नेत्यांमध्ये राजकीय शाब्दिक युद्ध पालिकेची निवडणूक संपली तरी काही केल्या थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. उपमहापौर दशरथ भगत यांच्या विधानाला खासदार नरेश म्हस्के यांनी उत्तर दिले आहे

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:40 PM
Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना-भाजप आमनेसामने! खा. म्हस्केंनी दाखवली घोटाळ्यांची फाईल (फोटो-सोशल मिडिया)

  • नवी मुंबईतील विकासकामांवरून आरोप-प्रत्यारोपांचा पाऊस
  • खा. नरेश म्हस्केंचा इशारा; सीसीटीव्ही घोटाळ्याचा उल्लेख
  • ‘खासदार आपल्या भेटीला’ उपक्रमात सोडवणार प्रश्न 
 

Navi Mumbai Municipal Politics: नवी मुंबईत शिवसेना शिंदे गट व भाजपा यांच्या नेत्यांमध्ये राजकीय शाब्दिक युद्ध पालिकेची निवडणूक संपली तरी काही केल्या थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. उपमहापौर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दशरथ भगत यांनी प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कामांचे ऑडिट करू, असे सांगत मुख्यमंत्री असताना व उपमुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला कात्री लावत घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला शिवसेनेचे ठाणे लोकसभा मतदार संघाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी उत्तर दिले आहे. दशरथ भगत यांच्या प्रभागातील भ्रष्टाचाराबरोबरच १५१ कोटी रुपयांच्या सीसीटीव्ही घोटाळ्यासह इतर घोटाळे आगामी कालावधीत बाहेर काढण्यात येईल, असा इशाराच म्हस्के यांनी दिला आहे. रविवार ८ फेब्रुवारी रोजी सीवूड गाव शिवसेना विभागाच्यावतीने ‘खासदार आपल्या भेटीला’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

या कार्यक्रमाचे संयोजक दत्ता घंगाळे यांनी शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने खासदार आपल्या भेटीला हा उपक्रम राबविण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष करून सिडको निर्मित मोडकळी झालेल्या घरांचा प्रश्न त्याचप्रमाणे सोसायट्यांच्या घरांसाठी रीडेव्हलपमेंट प्रकल्प राबवणे, या महत्त्वाच्या विषयावर खासदारांनी लक्ष वेधले असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवणार असल्याचे घंगाळे म्हणाले.

Thane Municipal Corporation: ठाणे पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी जोरदार चुरस; कोणाची लागणार वर्णी?

उपक्रमात नागरिकांनी सिडको अंतर्गत येणाऱ्या २२ सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकास पुनर्विकासात संदर्भातील अडचणी, करावे गाव ग्रामस्थांशी संबंधित गरजेपोटी बांधलेल्या १२.५ घरांचा प्रश्न व इतर प्रश्न, भूखंडावरील इमारतींचे प्रश्न, नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्या आदी विविध समस्या खासदारांपुढे मांडल्या, या प्रश्नांना उत्तर देत असताना शिवसेना नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहरात झालेल्या विकास कामांची माहिती देत खासदार आपल्या भेटीला या उपक्रमात नागरिकांनी सादर केलेल्या राज्य सरकारशी निगडित समस्यांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

Published On: Feb 09, 2026 | 05:40 PM

