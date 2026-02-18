‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?

‘ऑपरेशन सिंदूर’ या विषयावर चित्रपट तयार होत असल्याच्या चर्चांना अलीकडे सोशल मीडियावर उधाण आले होते. यावर “काश्मीर फाइल्स” दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री हे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय सशस्त्र दलाच्या बंडखोरी विरोधी कारवाई, ऑपरेशन सिंदूरवर आधारित चित्रपटाची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. या चर्चांवर अखेर विवेक अग्निहोत्रींनी मौन सोडले आहे.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला करण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, विवेक अग्निहोत्री ऑपरेशन सिंदूरवर चित्रपट तयार करण्यासाठी टी-सीरीजसोबत सहकार्य करत आहेत. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, विवेक अग्निहोत्री यांनी एका मुलाखतीत या विषयावर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की ते एका मोठ्या प्रकल्पावर काम करत आहेत, त्यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
विवेक अग्निहोत्री यांनी ऑपरेशन सिंदूरवर आधारित चित्रपट बनवत असल्याच्या वृत्तांना दुजोरा देण्यास किंवा नाकारण्यास नकार दिला, ते म्हणाले, “मी कोणाचेही नाव घेत नाही. मी असे म्हणत आहे की मी एका मोठ्या प्रकल्पावर काम करत आहे आणि मी माझ्या वेळेत त्याची घोषणा करेन. हा एक खूप मोठा आणि अतिशय मनोरंजक प्रकल्प आहे.”
The 50: आता हेच बघायचं बाकी होत! निक्की-अरबाजचं ब्रेकअप? नातं संपलं…, म्हणाली ‘मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला…’
पिंकव्हिलाच्या वृत्तानुसार, प्रोडक्शन हाऊसच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, “भूषण कुमार आणि विवेक अग्निहोत्री यांनी त्यांच्या पुढील चित्रपट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ साठी एकत्र काम केले आहे. हा चित्रपट टी-सीरीज आणि आय एम बुद्धा प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार केला जाईल. विवेक अग्निहोत्री त्याचे दिग्दर्शन करतील. तथापि, याबद्दल विचारले असता, विवेक अग्निहोत्री यांनी मौन बाळगले. त्यांनी या बातमीला दुजोरा दिला नाही किंवा नाकारला नाही. दिग्दर्शकाचा पुढील प्रकल्प या मुद्द्यावर आधारित आहे की तो वेगळ्या विषयावर चित्रपट बनवत आहे हे पाहणे मनोरंजक असेल.”
किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन