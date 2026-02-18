Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बँकेत जाण्यापूर्वी वाचा महत्त्वाची बातमी! 'या' दिवशी राज्यात Bank राहणार बंद; काय आहे कारण?

19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये बँकांना अधिकृत सुट्टी असेल. आरबीआयच्या सुट्टी कॅलेंडरनुसार प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्या वेगवेगळ्या असतात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:40 PM
bank holiday
  • 19 फेब्रुवारीला या राज्यात बँका राहणार बंद
  • महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त पूर्ण सुट्टी?
  • ‘या’ सेवा राहणार सुरु
Bank Holiday News: दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वर्षाच्या सुरुवातीलाच रिझर्व्ह बँकेने बँक सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर केले होते. त्यानुसार 19 फेब्रुवारी काही राज्यांमध्ये बँकांना अधिकृत सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे बँकेत महत्त्वाचे काम असेल तर आधी आपल्या राज्यातील सुट्टीची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रदेशात बँकांच्या सुट्ट्या वेगवेगळ्या असू शकतात. आरबीआय बँकांच्या सुट्ट्या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांमध्ये विभागलेल्या असतात. त्यामुळे 19 फेब्रुवारी कोणत्या राज्यात बँका राहणार बंद हे पाहणं गरजेचं आहे.

Stock Market Today: भारती एअरटेल आणि इटरनलसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा आज तुमचे लक्ष! गुंतवणूक करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

कोणत्या राज्यांत बँका बंद?

19 फेब्रुवारी हा दिवस विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बँका गुरुवारी,19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बंद राहतील. सर्व राष्ट्रीयीकृत, खाजगी आणि सहकारी बँका बंद राहण्याची शक्यता आहे. ज्यात एसबीआय, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, पीएनबी आणि अ‍ॅक्सिस बँक यासह सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांना बँक सुट्टी असेल. तसेच काही इतर राज्यांमध्येही स्थानिक निर्णयानुसार सुट्टी लागू होऊ शकते. बँक सुट्ट्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे निश्चित केल्या जातात, जिथे बँका प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या आरबीआयच्या बँक सुट्टीच्या कॅलेंडरचे पालन करतात.

ऑनलाइन सेवा सुरू राहतील का?

बँकांची शाखा बंद असली तरी नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, UPI, एटीएम सेवा सुरळीत सुरू राहतील. त्यामुळे तातडीचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करता येतील. मात्र चेक क्लिअरन्स, डिमांड ड्राफ्ट, कॅश डिपॉझिट किंवा मोठ्या रकमेचे व्यवहार पुढील कामकाजाच्या दिवशीच पूर्ण होतील.

भारतातील बँक सुट्ट्या

प्रत्येक प्रदेशात बँकांच्या सुट्ट्या वेगवेगळ्या असू शकतात. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बँकांना सुट्टी आहे. पण भारताच्या इतर भागात शाखा खुल्या राहतील. आरबीआय बँकांच्या सुट्ट्या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांमध्ये विभागलेल्या असतात. प्रादेशिक सुट्ट्यांच्या दिवशी, विशिष्ट प्रदेशांमध्ये आणि राज्यांमध्ये बँका बंद असतात. जिथे लोक विशिष्ट सण साजरे करतात. राष्ट्रीय सुट्ट्यांच्या दिवशी, भारतातील सर्व बँका बंद असतात. दरवर्षी सुट्टीचे कॅलेंडर आधीच जाहीर केले जात असले तरी अनेक ग्राहकांना शेवटच्या क्षणी अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे 19 फेब्रुवारीला बँकेत जाण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आपल्या शहरातील बँक शाखा उघडी आहे का याची खात्री करूनच घराबाहेर पडा.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Web Title: Bank holiday tomorrow feb 19 are banks closed

Published On: Feb 18, 2026 | 06:28 PM

Topics:  

