Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • 8th Pay Commission Scam How Fraudsters Are Targeting Government Employees Bank Accounts

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला

देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या नावाखाली सायबर फसवणूकीचा सामना करावा लागत आहे. WhatsApp संदेशांद्वारे APK फाइल्स डाउनलोड करण्यास सांगितल्या जात आहेत, ज्यामुळे मोबाईलवर थेट प्रवेश मिळतो.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:11 PM
DIGITAL SCAM
Follow Us:
Follow Us:
  • 8 वा वेतन आयोगाखाली सायबर गुन्हेगारांचा नवा फंडा
  • ‘अशा’ लिंकपासून High Alert
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते धोक्यात?
8th Pay Commission Scam: देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करत सायबर गुन्हेगारांनी नवा फंडा अवलंबला आहे. 8 वा वेतन आयोगाअंतर्गत संबंधितांच्या अंदाजे पगारवाढीची माहिती देण्याच्या बहाणे बँकेच्या खात्यातून पैसे काढले जात असल्याचा एक नवीन आणि धोकादायक सायबर फसवणूकीचा प्रकार समोर आला आहे. केंद्र सरकारने एक्सवरील एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे कर्मचाऱ्यांना सुरू असलेल्या सायबर फसवणुकीबद्दल इशारा दिला आहे.

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

कशाप्रकारे केला जातेय फसवणूक?

CyberdostI4C वरील एका सोशल मीडिया पोस्टनुसार, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यात आले आहेत. ज्यात त्यांना APK फाइल लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितलं. ज्यामध्ये त्यांना ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या अंदाजे सुधारित पगाराची माहिती देण्याचा दावा केला आहे.

‘अशा’ लिंकपासून High Alert

X वरील CyberdostI4C सोशल मीडिया पोस्टनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना WhatsApp संदेशाद्वारे एका लिंकवर क्लिक करून APK फाइल डाउनलोड करण्यास सांगितले जात आहे.ज्यामध्ये त्यांना आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या अंदाजे पगार वाढीची माहिती देण्याचा दावा केला जात आहे. एकदा APK फाइल इन्स्टॉल झाल्यानंतर, मोबाईल फोनचा प्रवेश थेट फसवणूक करणाऱ्यांकडे जातो.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते धोक्यात?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांचे पगाराबाबत दावा करणारे व्हॉट्सअॅप मेसेज येत आहेत. हे मेसेज बनावट आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ते वापरकर्त्यांना APK फाइल डाउनलोड करण्यास सांगतात. एकदा APK फाइल इन्स्टॉल झाली की, स्कॅमर कर्मचाऱ्याच्या मोबाइल फोनवर अॅक्सेस मिळवतात. आणि थेट बँक खात्यातून पैसे काढले जातात.

कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा सल्ला

सरकार कधीही WhatsAppवर APK फाइल्स पाठवत नाही.

अविश्वसनीय स्त्रोतांकडून APK फाइल्स डाउनलोड करणे धोकादायक ठरु शकतं.

पगार, पेन्शन किंवा वेतन आयोगाशी संबंधित माहितीसाठी, नेहमी अधिकृत सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ ला भेट द्या.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आकर्षक आश्वासनांना बळी न पडता अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा. थोडीशी निष्काळजीपणा मोठ्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरू शकते. वेळीच सतर्क राहा आणि आपल्या मेहनतीच्या पैशांचे संरक्षण करा.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

Web Title: 8th pay commission scam how fraudsters are targeting government employees bank accounts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 07:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सावधान! 8th Pay Commission नावाखाली नवा स्कॅम; WhatsApp वरील ‘या’ लिंकवर क्लिक केल्यास बँक खाते होईल रिकामे
1

सावधान! 8th Pay Commission नावाखाली नवा स्कॅम; WhatsApp वरील ‘या’ लिंकवर क्लिक केल्यास बँक खाते होईल रिकामे

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स
2

I Love You… मेसेज वाचताच रिप्लाय करताय? थांबा, प्रेमाच्या नावाखाली सुरु आहेत हे धोकादायक स्कॅम्स

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर
3

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला

Feb 18, 2026 | 07:11 PM
दोन लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण! मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची संकल्पना

दोन लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण! मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची संकल्पना

Feb 18, 2026 | 07:01 PM
Sunil Grover कडून Land Rover Defender 130 खरेदी, कारच्या किमतीत मुंबईत फ्लॅट घ्याल

Sunil Grover कडून Land Rover Defender 130 खरेदी, कारच्या किमतीत मुंबईत फ्लॅट घ्याल

Feb 18, 2026 | 06:55 PM
‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?

‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?

Feb 18, 2026 | 06:54 PM
केवळ 19,999 रुपयांत लाँच झाला Infinix चा हा स्मार्टफोन! 6500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… असे आहेत फीचर्स

केवळ 19,999 रुपयांत लाँच झाला Infinix चा हा स्मार्टफोन! 6500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… असे आहेत फीचर्स

Feb 18, 2026 | 06:46 PM
IND vs NED, T20 World Cup : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सूर्याआर्मी रचणार धावांचा डोंगर! भारताचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NED, T20 World Cup : नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सूर्याआर्मी रचणार धावांचा डोंगर! भारताचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

Feb 18, 2026 | 06:38 PM
माथेरानमधील रस्त्यासाठी आणलेले बांधकाम साहित्य जप्त, विरोधी पक्षाच्या मागणीला यश

माथेरानमधील रस्त्यासाठी आणलेले बांधकाम साहित्य जप्त, विरोधी पक्षाच्या मागणीला यश

Feb 18, 2026 | 06:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM