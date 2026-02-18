सरकारी कर्मचाऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा! 8 वा वेतन आयोगाच्या नावाखाली बँक खात्यांवर घातला जातोय डल्ला

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर
CyberdostI4C वरील एका सोशल मीडिया पोस्टनुसार, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यात आले आहेत. ज्यात त्यांना APK फाइल लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितलं. ज्यामध्ये त्यांना ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या अंदाजे सुधारित पगाराची माहिती देण्याचा दावा केला आहे.
X वरील CyberdostI4C सोशल मीडिया पोस्टनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना WhatsApp संदेशाद्वारे एका लिंकवर क्लिक करून APK फाइल डाउनलोड करण्यास सांगितले जात आहे.ज्यामध्ये त्यांना आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांच्या अंदाजे पगार वाढीची माहिती देण्याचा दावा केला जात आहे. एकदा APK फाइल इन्स्टॉल झाल्यानंतर, मोबाईल फोनचा प्रवेश थेट फसवणूक करणाऱ्यांकडे जातो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत त्यांचे पगाराबाबत दावा करणारे व्हॉट्सअॅप मेसेज येत आहेत. हे मेसेज बनावट आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ते वापरकर्त्यांना APK फाइल डाउनलोड करण्यास सांगतात. एकदा APK फाइल इन्स्टॉल झाली की, स्कॅमर कर्मचाऱ्याच्या मोबाइल फोनवर अॅक्सेस मिळवतात. आणि थेट बँक खात्यातून पैसे काढले जातात.
सरकार कधीही WhatsAppवर APK फाइल्स पाठवत नाही.
अविश्वसनीय स्त्रोतांकडून APK फाइल्स डाउनलोड करणे धोकादायक ठरु शकतं.
पगार, पेन्शन किंवा वेतन आयोगाशी संबंधित माहितीसाठी, नेहमी अधिकृत सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ ला भेट द्या.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आकर्षक आश्वासनांना बळी न पडता अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा. थोडीशी निष्काळजीपणा मोठ्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरू शकते. वेळीच सतर्क राहा आणि आपल्या मेहनतीच्या पैशांचे संरक्षण करा.
