Todays Gold-Silver Price: अर्थसंकल्पाचा सोन्याच्या किंमतीवर परिणाम? किंचित घसरले दर, चांदीही नरमली

Today's Gold Rate: चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,990 रुपये आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 08:09 AM
  • भारतात चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 349.90 रुपये
  • केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,220 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 2 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,057 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,719 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,043 रुपये आहे. भारतात 2 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,430 रुपये आहे. भारतात 2 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 349.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,49,900 रुपये आहे.

भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,058 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,044 रुपये होता. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये होता. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 350 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहारंमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,430 रुपये आहे. बंगळुरु आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,430 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,580 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,460 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,480 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,48,990 ₹1,62,540 ₹1,27,990
मुंबई ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
पुणे ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
केरळ ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
कोलकाता ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
बंगळुरु ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
नागपूर ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
हैद्राबाद ₹1,47,190 ₹1,60,570 ₹1,20,430
चंदीगड ₹1,47,340 ₹1,60,720 ₹1,20,580
लखनौ ₹1,47,340 ₹1,60,720 ₹1,20,580
दिल्ली ₹1,47,340 ₹1,60,720 ₹1,20,580
जयपूर ₹1,47,340 ₹1,60,720 ₹1,20,580
नाशिक ₹1,47,220 ₹1,60,600 ₹1,20,460
सुरत ₹1,47,240 ₹1,60,620 ₹1,20,480

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

