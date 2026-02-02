Todays Gold-Silver Price: अर्थसंकल्पाचा सोन्याच्या किंमतीवर परिणाम? किंचित घसरले दर, चांदीही नरमली

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,058 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,044 रुपये होता. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये होता. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 350 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहारंमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,430 रुपये आहे. बंगळुरु आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,430 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,580 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,460 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,480 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,48,990
|₹1,62,540
|₹1,27,990
|मुंबई
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|पुणे
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|केरळ
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|कोलकाता
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|बंगळुरु
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|नागपूर
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|हैद्राबाद
|₹1,47,190
|₹1,60,570
|₹1,20,430
|चंदीगड
|₹1,47,340
|₹1,60,720
|₹1,20,580
|लखनौ
|₹1,47,340
|₹1,60,720
|₹1,20,580
|दिल्ली
|₹1,47,340
|₹1,60,720
|₹1,20,580
|जयपूर
|₹1,47,340
|₹1,60,720
|₹1,20,580
|नाशिक
|₹1,47,220
|₹1,60,600
|₹1,20,460
|सुरत
|₹1,47,240
|₹1,60,620
|₹1,20,480