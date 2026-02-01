Union Budget 2026: ‘रविवार’चा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांसाठी ठरला काळा दिवस; सोने-चांदीही कोसळली

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:56 PM
  • लाईव्ह बजेटमध्येच बाजार कोसळला
  • सेन्सेक्स २००० अंकांनी घसरला 
  • शेअर्ससोबत सोने-चांदीही आपटली 
 

Union Budget 2026: रविवार, १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हे अर्थसंकल्प ऐतिहासिक होते कारण, पहिल्यांदाच देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प रविवारी सादर करण्यात आला. या निमित्ताने शेअर बाजारातील बीएसई, एनएसई आणि एमसीएक्स विशेष व्यवहारांसाठी खुले राहिले. तथापि, रविवारचा अर्थसंकल्प मात्र गुंतवणूकदारांसाठी अशुभ ठरला.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सेन्सेक्स एकदम २००० अंकांनी घसरला. एनएसई निफ्टीमध्येही लक्षणीय घसरण दिसून आली. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आणि सुट्टीच्या दिवशी शेअर बाजारात व्यवहार करण्याचा निर्णय अशुभ असल्याचे म्हटले जात असून हा शेअर बाजारातील ‘काळा’ दिवस मानला जात आहे.

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला निफ्टी ५० निर्देशांक २५,३३३.७५ वर उघडला, ज्यामध्ये १३.१० अंकांनी किंवा ०.०५ टक्के किरकोळ वाढ झाली. बीएसई सेन्सेक्स १७६.१९ अंकांनी किंवा ०.२१ टक्क्यांनी वाढून ८२,४४५.९७ वर उघडला. तथापि, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मध्यात भारतीय शेअर बाजारात लक्षणीय घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स २००० अंकांनी मोठ्या प्रमाणात घसरला, ज्यामुळे शेअर बाजारात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान फ्युचर्स ट्रेड्सवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल अशी घोषणा केली. शिवाय, अर्थमंत्र्यांनी ऑप्शन्स प्रीमियमवरील एसटीटी ०.१ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचा थेट शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. व्यापक बाजारपेठांमध्येही घसरण झाली. निफ्टी मिडकॅप १०० २.७ टक्क्यांनी घसरला आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० ३.४ टक्क्यांनी घसरला.

या पूर्वी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सेन्सेक्स ८०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून ८१,४२० वर पोहोचला. निर्देशांक दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा १,२०० पेक्षा जास्त अंकांनी खाली आला. दरम्यान, निफ्टी ३०० अंकांनी घसरून २५,०१८ वर पोहोचला. बँक निफ्टी देखील ७०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. निर्देशांक दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा ९०० पेक्षा जास्त अंकांनी खाली आला. तथापि, काही वेळातच मात्र पूर्ण बाजार कोसळला.

बजेटच्या दिवशी, शेअर बाजारासह कमोडिटी मार्केट एमसीएक्सवर व्यवहार सुरू राहिले. बाजार उघडताच चांदीच्या किमतींना सर्वात मोठा धक्का बसला. १ किलो चांदीची किंमत अचानक २७,००० रुपयांपर्यंत घसरली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या घसरणीपासून सोने देखील वाचले नाही, किंमती १३,००० पेक्षा जास्त घसरल्या. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी ट्रेडिंगमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमती ९ टक्क्यांपर्यंत घसरल्या.

