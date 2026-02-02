IND vs PAK : पाकचा अतिशहाणपणा… पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर अडचणी वाढणार! सहन करावे लागणार नुकसान

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या तणावाचे वातावरण फक्त सीमारेषेवरच नाही तर क्रिकेट विश्वामध्ये देखील वाढत चालले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, क्रिकेट चाहत्यांना एक धक्कादायक बातमी मिळाली आहे. पाकिस्तान सरकारने जाहीर केले आहे की त्यांचा संघ टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल, परंतु १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकेल. भारत-पाकिस्तान सामन्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे.
तथापि, क्रिकेट इतिहासात अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत जिथे दोन्ही देशांमधील राजकीय तणावामुळे सामने पुढे ढकलण्यात आले आहेत. तर, पाकिस्तानने भारताविरुद्ध किती वेळा सामन्यांवर बहिष्कार टाकला आहे आणि टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात ते पाहूया.
सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि आयसीसीच्या निर्णयांच्या निषेधार्थ पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. पाकिस्तानने वारंवार भारतात होणाऱ्या आयसीसी स्पर्धांमधून माघार घेण्याची धमकी दिली आहे, परंतु विश्वचषक सामना सोडून देण्याची ही पहिलीच घटना आहे. पाकिस्तानने कधीही कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या सामन्यावर अधिकृतपणे बहिष्कार टाकलेला नाही. तथापि, राजकीय तणावामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मालिका अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
पाकिस्तानने सुरुवातीला १९९०-९१ मध्ये भारताने आयोजित केलेल्या आशिया कपमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला होता. राजकीय तणाव आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानने आपला संघ भारतात पाठवला नाही. २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळणे बंद केले. तेव्हापासून, दोन्ही संघांनी फक्त विश्वचषक, टी२० विश्वचषक आणि आशिया कप सारख्या आयसीसी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे.
#ICCT20WORLDCUP | Pakistan will not play the match against India on February 15th, tweets Government of Pakistan pic.twitter.com/4dUN9Xi1EE — ANI (@ANI) February 1, 2026
या निर्णयामुळे पाकिस्तानला गट टप्प्यात दोन महत्त्वाचे गुण गमवावे लागतील कारण सामना गमावला जाईल. दरम्यान, भारताला न खेळताही पूर्ण दोन गुण मिळतील. शिवाय, भारताविरुद्ध न खेळल्याने पाकिस्तानचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. पाकिस्तानला आयसीसीकडून स्पर्धेत सहभाग शुल्क मिळणार नाही, जे बोर्डाच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आयसीसी कराराचे उल्लंघन केल्यास पाकिस्तानचे वार्षिक महसूल वाटप थांबू शकते. शिवाय, पाकिस्तानला इतर देशांसोबतच्या द्विपक्षीय मालिकांमधून निलंबित केले जाऊ शकते.
त्याच वेळी, आयसीसी आशिया कपमधून पाकिस्तानला वगळू शकते. २०२८ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या आयोजनाचा अधिकार पाकिस्तानकडून काढून घेतला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, आयसीसी परदेशी खेळाडूंना पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मध्ये खेळण्यासाठी एनओसी नाकारू शकते, ज्यामुळे पीएसएलचे मूल्य आणि स्टार पॉवर दोन्ही कमी होतील. तथापि, हा निर्णय आयसीसीसाठी एक मोठा आर्थिक धक्का देखील ठरू शकतो, कारण भारत-पाकिस्तान सामना हा विश्वचषकातील सर्वाधिक पाहिलेला आणि सर्वाधिक कमाई करणारा सामना आहे.