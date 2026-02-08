Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

इचलकरंजीतील महायुतीतील बहुतांश नगरसेवक व नगरसेविका थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या आंबा येथे दोन दिवसांच्या सहलीसाठी रवाना झाले आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:40 PM
इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर
  • दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार
  • महापौर निवडीवेळी सभागृहात उपस्थित राहणार
इचलकरंजी : इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असताना, महायुतीकडून महापौरपदासाठी उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदासाठी अनिल डाळ्या यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या दोघांनी शनिवारी आपले अर्ज दाखल केल्यानंतर, महायुतीतील बहुतांश नगरसेवक व नगरसेविका थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या आंबा येथे दोन दिवसांच्या सहलीसाठी रवाना झाले आहेत. दरम्यान, सोमवारी (९ फेब्रुवारी) होणाऱ्या महापौर व उपमहापौर निवडीवेळी हे सर्व सदस्य एकत्रपणे सभागृहात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

 

इचलकरंजी महानगरपालिकेची पहिलीच निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत एकूण ६५ जागांपैकी महायुतीने तब्बल ४७ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळविले. या घवघवीत यशामुळे शहरातील राजकीय समीकरणे महायुतीच्या बाजूने झुकली असून, सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महापौर पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे जाहीर झाल्याने, भाजपमध्ये महापौरपदासाठी मोठी चुरस निर्माण झाली होती.

भाजपातील तब्बल २७ नगरसेवक महापौरपदासाठी इच्छुक असल्याने, योग्य उमेदवार निश्चित करणे हे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसाठी मोठे आव्हान ठरले होते. विविध गट, स्थानिक समीकरणे, अनुभव आणि संघटनात्मक संतुलन यांचा विचार करताना नेतृत्वाला तारेवरची कसरत करावी लागली. अखेर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापौरपदासाठी उदय धातुंडे, तर उपमहापौरपदासाठी अनिल डाळ्या यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले. या घोषणेनंतर दोन्ही उमेदवारांनी अधिकृतपणे आपले अर्ज दाखल केले.

सहल ‘रणनीतीचा भाग’ म्हणून पाहिली जाते

महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही दगाफटका होऊ नये, तसेच सर्व नगरसेवक एकत्र राहावेत या उद्देशाने महायुतीने सहलीचे आयोजन केल्याचे सांगण्यात येत आहे. राजकीय वर्तुळात ही सहल ‘रणनीतीचा भाग’ म्हणून पाहिली जात असून, निवडीच्या प्रक्रियेत ऐक्य दाखवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. याचबरोबर नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवक-नगरसेविकांची परस्पर ओळख वाढावी, संघटनात्मक संवाद मजबूत व्हावा आणि निवडणुकीचा ताण काहीसा कमी व्हावा, या हेतूनेही ही सहल आखण्यात आल्याचे समजते. आंबा येथे मुक्कामादरम्यान विविध बैठका, अनौपचारिक चर्चा आणि संवादाचे सत्र होणार असून, सोमवारी सकाळी सर्व नगरसेवक एकत्रपणे इचलकरंजीत परतणार आहेत. त्यानंतर सभागृहात महापौर व उपमहापौर निवडीची औपचारिक प्रक्रिया पार पडणार आहे.

सर्वांचेच लक्ष केंद्रित झाले

महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने, उदय धातुंडे आणि अनिल डाळ्या यांची निवड औपचारिकता ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या महापौरपदाची निवड ही औपचारीक उरली आहे. याकडे शहरातील नागरिक, राजकीय निरीक्षक आणि प्रशासन यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. नव्या महापौर व उपमहापौरांकडून शहराच्या विकासाला गती देण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात असून, आगामी काळात इचलकरंजीच्या कारभाराची दिशा काय असेल, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे.

हे सुद्धा वाचा : मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…

नाराजी दूर होणार का?

उदय धातूंडे यांचे नाव महापौरपदासाठी जाहीर होताच काही जेष्ठ नगरसेवकांची नाराजी लपून राहिली नाही. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या बैठकीतून काहींनी जाणे पसंत केले. तर एकाने माध्यम प्रतिनिधींसमोर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी होणाऱ्या महापौर निवडीवेळी या नाराज नगरसेवकांची नाराजी नेत्यांकडून कशी दूर केली जाणार, हे आता पहावे लागणार आहे.

Web Title: The corporators from the mahayuti in ichalkaranji have gone on a two day trip

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…
1

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर
2

Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

Panchayat Samiti Election : वावंजा पंचायत समितीत मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, महिलांची मोठी गर्दी
3

Panchayat Samiti Election : वावंजा पंचायत समितीत मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, महिलांची मोठी गर्दी

Kolhapur : रस्ते, महिलांची सुरक्षा अन्…; महापौरपदी निवड होताच निकम यांची मोठी माहिती
4

Kolhapur : रस्ते, महिलांची सुरक्षा अन्…; महापौरपदी निवड होताच निकम यांची मोठी माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

Feb 08, 2026 | 06:15 PM
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

Feb 08, 2026 | 06:13 PM
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Feb 08, 2026 | 06:10 PM
IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

Feb 08, 2026 | 06:06 PM
“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

Feb 08, 2026 | 05:40 PM
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

Feb 08, 2026 | 05:32 PM
दिल्लीत जुन्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तयारी? सरकारच्या नवीन योजनेमुळे वाढवली चिंता

दिल्लीत जुन्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तयारी? सरकारच्या नवीन योजनेमुळे वाढवली चिंता

Feb 08, 2026 | 05:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM