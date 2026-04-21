रात्रीस खेळ चाले… भारतात Crypto Trading चा सर्वाधिक व्यवहार रात्रीच्या ‘याच’ विशिष्ट वेळी, Bitcoin आजही ‘किंग’

कॉइनस्विचच्या ताज्या अहवालानुसार भारताचा क्रिप्टो पोर्टफोलिओ: भारत कशी गुंतवणूक करतो यामध्ये, भारतीय आता रात्रीच्या वेळी ट्रेडिंग करण्यास अधिक पसंती देत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, भारतात क्रिप्टो ट्रेडिंगची सर्वाधिक व्यस्त वेळ रात्री १० ते ११ च्या दरम्यान असते. याचा अर्थ असा की, लोक ऑफिसच्या वेळेनंतर आणि व्यस्त दिवसानंतर आपल्या फावल्या वेळेत गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. हा अहवाल २५ दशलक्षाहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या माहितीवर आधारित आहे.
बिटकॉइन भारतीय पोर्टफोलिओचा कणा बनून राहिला आहे, एकूण पोर्टफोलिओमध्ये त्याचा वाटा ९.२% आहे.
तर एकूण ट्रेडिंगमध्ये त्याचा वाटा १७.४% आहे.
डॉजकॉइन (6.0%) आणि शिबा इनू (4.4%) सारखे मीम कॉइन्स भारतीयांमध्ये लोकप्रिय आहेत.
सुमारे ६१.३% गुंतवणूकदार आपली मालमत्ता एका वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी ठेवत आहेत.
यावरून बाजार आता परिपक्व होत असल्याचे दिसून येते.
क्रिप्टो गुंतवणूकदारांमध्ये २६ ते ३५ वयोगटातील तरुणांचा वाटा सर्वाधिक (४८%) आहे. ३५ वर्षांवरील लोकांमध्ये (जनरेशन एक्स आणि जुने मिलेनियल्स) सर्वात जलद वाढ दिसून आली आहे. क्रिप्टोचे दीर्घकालीन मूल्य ओळखून, हे अनुभवी गुंतवणूकदार आता बाजारात प्रवेश करत आहेत.
आंध्र प्रदेशमध्ये महिला गुंतवणूकदारांचा सहभाग सर्वाधिक (59.1%) नोंदवला गेला.
कर्नाटकातील गुंतवणूकदारांचा मोठ्या आणि सुरक्षित (ब्लू चिप) मालमत्तांवर सर्वाधिक (३२%) विश्वास आहे.
फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला जेव्हा बाजारात घसरण झाली, तेव्हा खरेदी-विक्रीचे प्रमाण उच्चांकावर पोहोचले . घसरणीच्या काळात भारतीय गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली, यावरून असे दिसून येते की गुंतवणूकदार आता भावनिक भावनांऐवजी एका सुनियोजित धोरणानुसार कृती करत आहेत.