Rising Debt Burden on American Citizens: What is the Benefit of Trump's 'America First' Slogan?

जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला अमेरिका अशा एका चौरस्त्यावर उभा आहे जिथे त्याची ताकद आणि आव्हाने दोन्ही स्पष्टपणे दिसतात. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेमुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांना आकार मिळाला आहे, परंतु एक प्रश्न जो अनेकदा विचारला जातो तो म्हणजेः अमेरिका खरोखरच आपल्या नागरिकांना प्रथम स्थान देत आहे का? अमेरिकन लोकांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा हा असाच एक आव्हान आहे.
जो देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करतो. ट्रम्प यांचे “अमेरिका फर्स्ट” धोरण खरोखरच अमेरिकन लोकांसाठी फायदेशीर आहे की ते फक्त एक राजकीय घोषणा आहे? फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यू यॉर्कच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस अमेरिकेतील एकूण ग्राहक कर्ज विक्रमी १८.८ ट्रिलियन डॉलर्स (₹१७३.५३ ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये क्रेडिट कार्ड बिल, ऑटो कर्ज आणि गृहकर्जासह सर्व प्रकारचे कर्ज समाविष्ट आहे.
एकूण ग्राहक कर्ज १८.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अर्थ असा आहे की प्रति अमेरिकन कुटुंब सरासरी कर्ज $१०५,०५६ (अंदाजे ₹९.७ दशलक्ष) आहे. सरासरी कर्ज शिल्लक अपरिवर्तित राहिली. २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत अमेरिकन ग्राहकांसाठी सरासरी कर्ज शिल्लक $१०५,०५६ होती, जी २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीत होती.
कोणत्या श्रेणीत सर्वाधिक कर्ज आहे?
अमेरिकेतील कर्जाची कथा पिढ्यानुपिढ्या वेगळी आहे. जनरेशन एक्स (१९६५-१९८० मध्ये जन्मलेले) यांचे सरासरी कर्ज सर्वाधिक होते, परंतु २०२४ पासून हे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे कारण अधिकाधिक लोकांनी गृहकर्ज फेडले आणि त्यांच्या मुलांना महाविद्यालयात प्रवेश दिला. वर्षभरात कर्जात सर्वाधिक वाढ जनरल जीच्या सदस्यांमध्ये झाली आहे, जे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करून घर खरेदीच्या वर्षात प्रवेश करत आहेत.
अधिक महागड्या, विश्वासार्ह वाहनांची आणि घरातील अनेक वाहनांची गरज असल्याने, जनरल एक्स आणि मिलेनियल्समध्ये सर्वाधिक सरासरी ऑटो कर्ज आहे. जनरल एक्समध्ये सर्वाधिक सरासरी मासिक पेमेंट $594 आहे, त्यानंतर मिलेनियल्समध्ये $589 आहे. जनरल जीवर कर्जाचा बोजा कमी आहे, परंतु त्यांच्या कमी उत्पन्नामुळे आणि मर्यादित क्रेडिट इतिहासामुळे त्यांना सर्वाधिक व्याजदरांचा सामना करावा लागतो.