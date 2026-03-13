Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Rising Debt Burden On American Citizens What Is The Benefit Of Trumps America First Slogan

अमेरिकन नागरिकांवर कर्जाचा वाढता बोजा; ट्रम्पच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या घोषणेचा काय फायदा?

जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला अमेरिका अशा एका चौरस्त्यावर उभा आहे जिथे त्याची ताकद आणि आव्हाने दोन्ही स्पष्टपणे दिसतात. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या घोषणेमुळे देशाच्या आर्थिक आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:17 PM
Rising Debt Burden on American Citizens: What is the Benefit of Trump's 'America First' Slogan?

Rising Debt Burden on American Citizens: What is the Benefit of Trump's 'America First' Slogan?

Follow Us:
Follow Us:

जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला अमेरिका अशा एका चौरस्त्यावर उभा आहे जिथे त्याची ताकद आणि आव्हाने दोन्ही स्पष्टपणे दिसतात. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेमुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांना आकार मिळाला आहे, परंतु एक प्रश्न जो अनेकदा विचारला जातो तो म्हणजेः अमेरिका खरोखरच आपल्या नागरिकांना प्रथम स्थान देत आहे का? अमेरिकन लोकांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा हा असाच एक आव्हान आहे.

जो देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करतो. ट्रम्प यांचे “अमेरिका फर्स्ट” धोरण खरोखरच अमेरिकन लोकांसाठी फायदेशीर आहे की ते फक्त एक राजकीय घोषणा आहे? फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यू यॉर्कच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस अमेरिकेतील एकूण ग्राहक कर्ज विक्रमी १८.८ ट्रिलियन डॉलर्स (₹१७३.५३ ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये क्रेडिट कार्ड बिल, ऑटो कर्ज आणि गृहकर्जासह सर्व प्रकारचे कर्ज समाविष्ट आहे.

एकूण ग्राहक कर्ज १८.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अर्थ असा आहे की प्रति अमेरिकन कुटुंब सरासरी कर्ज $१०५,०५६ (अंदाजे ₹९.७ दशलक्ष) आहे. सरासरी कर्ज शिल्लक अपरिवर्तित राहिली. २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत अमेरिकन ग्राहकांसाठी सरासरी कर्ज शिल्लक $१०५,०५६ होती, जी २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीत होती.

कोणत्या श्रेणीत सर्वाधिक कर्ज आहे?
अमेरिकेतील कर्जाची कथा पिढ्यानुपिढ्या वेगळी आहे. जनरेशन एक्स (१९६५-१९८० मध्ये जन्मलेले) यांचे सरासरी कर्ज सर्वाधिक होते, परंतु २०२४ पासून हे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे कारण अधिकाधिक लोकांनी गृहकर्ज फेडले आणि त्यांच्या मुलांना महाविद्यालयात प्रवेश दिला. वर्षभरात कर्जात सर्वाधिक वाढ जनरल जीच्या सदस्यांमध्ये झाली आहे, जे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करून घर खरेदीच्या वर्षात प्रवेश करत आहेत.

अधिक महागड्या, विश्वासार्ह वाहनांची आणि घरातील अनेक वाहनांची गरज असल्याने, जनरल एक्स आणि मिलेनियल्समध्ये सर्वाधिक सरासरी ऑटो कर्ज आहे. जनरल एक्समध्ये सर्वाधिक सरासरी मासिक पेमेंट $594 आहे, त्यानंतर मिलेनियल्समध्ये $589 आहे. जनरल जीवर कर्जाचा बोजा कमी आहे, परंतु त्यांच्या कमी उत्पन्नामुळे आणि मर्यादित क्रेडिट इतिहासामुळे त्यांना सर्वाधिक व्याजदरांचा सामना करावा लागतो.

Web Title: Rising debt burden on american citizens what is the benefit of trumps america first slogan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Update : इराणचा दावा खरा की खोटा? ‘अब्राहम लिंकन’वर केला विध्वंसक प्रहार; पेंटागॉननेही दिले चकित करणारे प्रत्युत्तर
1

War Update : इराणचा दावा खरा की खोटा? ‘अब्राहम लिंकन’वर केला विध्वंसक प्रहार; पेंटागॉननेही दिले चकित करणारे प्रत्युत्तर

US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’
2

US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’

KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव
3

KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ
4

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एलपीजी दरवाढ तात्काळ रद्द करा, गॅस संदर्भातील धोरण पंतप्रधानांनी संसदेत जाहीर करावे; काँग्रेसची मागणी

एलपीजी दरवाढ तात्काळ रद्द करा, गॅस संदर्भातील धोरण पंतप्रधानांनी संसदेत जाहीर करावे; काँग्रेसची मागणी

Mar 13, 2026 | 04:18 PM
Iran Israel युद्धामुळे लग्न थांबली? वधू-वरांची पंचाईत; केटरिंग व्यवसाय ठप्प अन् तारखा…

Iran Israel युद्धामुळे लग्न थांबली? वधू-वरांची पंचाईत; केटरिंग व्यवसाय ठप्प अन् तारखा…

Mar 13, 2026 | 04:09 PM
15 वर्षांनंतर ‘Raajneeti’चा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस; प्रकाश झा यांनी केली ‘Raajneeti 2’ची घोषणा

15 वर्षांनंतर ‘Raajneeti’चा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस; प्रकाश झा यांनी केली ‘Raajneeti 2’ची घोषणा

Mar 13, 2026 | 04:06 PM
Iran-Israel War: इराणने मागितली भारताकडे मदत; एस. जयशंकर आणि सैय्यद अराघचींमध्ये नेमकी काय झाली चर्चा?

Iran-Israel War: इराणने मागितली भारताकडे मदत; एस. जयशंकर आणि सैय्यद अराघचींमध्ये नेमकी काय झाली चर्चा?

Mar 13, 2026 | 04:05 PM
Horror Story : ‘रोल कॅमेरा अन्…’, जळालेले मृतदेह समोर… कॅमेरातही दिसले डोळे लाल… दिग्दर्शकासोबत घडलेला थरारक अनुभव!

Horror Story : ‘रोल कॅमेरा अन्…’, जळालेले मृतदेह समोर… कॅमेरातही दिसले डोळे लाल… दिग्दर्शकासोबत घडलेला थरारक अनुभव!

Mar 13, 2026 | 04:04 PM
LPG Gas Shortage: आता गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहणार, महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

LPG Gas Shortage: आता गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहणार, महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Mar 13, 2026 | 04:02 PM
मराठवाड्याची चिंता वाढली! उन्हाच्या तडाख्याने धरणांतील पाणीपातळी घटली; जायकवाडीत ७२% साठा शिल्लक

मराठवाड्याची चिंता वाढली! उन्हाच्या तडाख्याने धरणांतील पाणीपातळी घटली; जायकवाडीत ७२% साठा शिल्लक

Mar 13, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM