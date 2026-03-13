Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
15 वर्षांनंतर ‘Raajneeti’चा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस; प्रकाश झा यांनी केली ‘Raajneeti 2’ची घोषणा

रणबीर कपूर, कतरिना कैफ आणि अर्जुन रामपाल यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली होती, मात्र आता त्याच्या सीक्वलबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:06 PM
चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक प्रकाश झा यांनी 2010 मध्ये एक चित्रपट बनवला होता, ज्याने पडद्यावर भारतीय राजकारणाची वाईट आणि काळी बाजू दाखवली होती. हा चित्रपट होता ‘राजनीती’ ज्यामध्ये निवडणुकीच्या दंगलीत मनी पॉवर, मसल पॉवर आणि फसवणूक दाखवण्यात आली होती. रणबीर कपूर, कतरिना कैफ आणि अर्जुन रामपाल यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली होती, मात्र आता त्याच्या सीक्वलबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे.

जून २०२५ मध्ये, प्रकाश झा यांनी रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांच्या राजकीय थ्रिलर “राजनीती” च्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त त्याच्या सिक्वेलची घोषणा केली. ते म्हणाले, “राजनीतीचा प्रवास सतत सुरू आहे; तो सुरूच राहतो. “राजनीती २” साठी नेहमीच एक योजना होती. कास्टिंग आणि शूटिंगबाबत अद्याप काहीही निश्चित झालेले नसले तरी, मी त्यावर काम करत आहे.” आता, चित्रपट निर्मात्याने अधिकृतपणे याची पुष्टी केली आहे.

अलिकडच्याच एका मुलाखतीत प्रकाश झा यांनी पुष्टी केली की ते राजकीय थ्रिलर ‘राजनीती’चा सिक्वेल ‘राजनीती २’ वर काम करत आहेत. “हा चित्रपट सध्या प्री-प्रॉडक्शनमध्ये आहे आणि मी त्यावर सक्रियपणे काम करत आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी असेही सांगितले की, पहिल्या चित्रपटाप्रमाणेच या सिक्वेलमध्येही भारतीय महाकाव्ये आणि पौराणिक कथांपासून प्रेरित पात्रे, घटना आणि कथा घटक असतील. “राजनीती २ हा चित्रपट पौराणिक कथांपासून खूप जास्त उधार घेतो,” असे ते म्हणाले. ही बातमी आल्यापासून चाहते चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत.

२०१० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘राजनीती’ या चित्रपटात रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. नाना पाटेकर, अजय देवगण, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी, सारा थॉम्पसन आणि नसीरुद्दीन शाह यांनीही भूमिका केल्या होत्या. सुरुवातीला या चित्रपटाला बराच वाद झाला. बऱ्याच वादानंतर जेव्हा तो चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला तेव्हा त्याला व्यापक प्रशंसा मिळाली. ४५ कोटी (४५ कोटी रुपये) च्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने १४५.५० कोटी (१४५.५० दशलक्ष रुपये) इतकी प्रभावी कमाई केली. तथापि, भाग २ च्या कलाकारांबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

Published On: Mar 13, 2026 | 04:06 PM

