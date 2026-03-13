Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  John Bolton Criticizes Donald Trump Iran War Strategy

US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’

Iran-US War: अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण धोरणावर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतले गेले आहेत.

Updated On: Mar 13, 2026 | 08:47 AM
john bolton criticizes donald trump iran war strategy marathi news

John Bolton Trump Iran War : ट्रम्प यांची 'इराण' रणनीती सपशेल फेल? माजी सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा घरचा आहेर! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • नियोजनाचा अभाव
  • इतिहासाची पुनरावृत्ती
  • जबाबदारी ट्रम्प यांचीच

John Bolton Trump Iran War : मध्यपूर्वेतील रणसंग्राम (US-Israel Iran War) आता दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असताना, अमेरिकेच्या राजकारणात मोठे भूकंप होत आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. ‘क्लॅश रिपोर्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्या इराण धोरणाचे वाभाडे काढले असून, हे युद्ध अमेरिकेला मोठ्या संकटात टाकू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

‘नियोजन शून्य, आवेश जास्त’ – बोल्टन यांचा गंभीर आरोप

जॉन बोल्टन यांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्याही मोठ्या लष्करी कारवाईपूर्वी आवश्यक असलेली तयारी आणि धोरणात्मक विचार करत नाहीत. “ट्रम्प यांचे निर्णय आवेगावर आधारित असतात, नियोजनावर नाही,” असे बोल्टन यांनी म्हटले आहे. इराणसारख्या देशाशी युद्ध पुकारताना ज्या प्रकारच्या व्यापक नियोजनाची गरज होती, ती व्हाईट हाऊसमध्ये दिसून आली नाही. बोल्टन यांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांना कदाचित असे वाटले असावे की व्हेनेझुएलाप्रमाणे येथेही ते सहज सत्तापालट करू शकतील, पण ते तेव्हाही चुकीचे होते आणि आजही चुकीचे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव

ऊर्जा संकट आणि होर्मुझचा धोका

गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक सध्या ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. बोल्टन यांनी टीका करताना म्हटले की, “होर्मुझमधील धोका आधीच स्पष्ट होता. जर तुम्ही युद्धात उतरत आहात, तर तुमच्याकडे पर्यायी व्यवस्था असायला हवी होती.” इराणने या मार्गात सुरुंग पेरल्याच्या बातम्या येत असताना, अमेरिकेने यावर आधीच उपाययोजना करायला हवी होती, असे बोल्टन यांचे मत आहे.

credit – social media and Twitter

नेतान्याहू नव्हे, ट्रम्पच युद्धाचे खरे सूत्रधार?

अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेला या युद्धात ओढले आहे. मात्र, बोल्टन यांनी हा दावा फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, २८ फेब्रुवारी रोजी इराणच्या लष्करी आणि आण्विक तळांवर हवाई हल्ले करण्याचा निर्णय सर्वस्वी ट्रम्प यांचाच होता. या निर्णयाने मध्यपूर्वेला सर्वात घातक युद्धाच्या खाईत लोटले आहे. जरी अमेरिकन सैन्याने इराणची कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टम उद्ध्वस्त करण्यात यश मिळवले असले, तरी युद्धाचा शेवट काय असेल, हे अद्याप कोणालाच ठाऊक नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल

अमेरिकन सैन्याच्या कामगिरीचे कौतुक

ट्रम्प यांच्यावर टीका करत असतानाच, बोल्टन यांनी अमेरिकन सैन्याच्या पराक्रमाचे कौतुक करण्यास विसरले नाहीत. त्यांनी सांगितले की, लष्करी कारवाईदरम्यान इराणच्या अनेक लष्करी क्षमता कमकुवत झाल्या आहेत. मात्र, केवळ लष्करी ताकदीने युद्ध जिंकता येत नाही, तर त्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि दूरदृष्टीची गरज असते, जी सध्याच्या प्रशासनाकडे नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जॉन बोल्टन यांनी ट्रम्प यांच्यावर काय टीका केली?

    Ans: बोल्टन यांनी म्हटले की, ट्रम्प यांनी इराण युद्धाचा निर्णय कोणत्याही नियोजनाशिवाय आणि धोरणात्मक विचारांशिवाय घेतला आहे.

  • Que: इराण युद्ध कधी सुरू झाले?

    Ans: अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणच्या लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर हे युद्ध अधिकृतपणे सुरू झाले.

  • Que: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा या युद्धात काय संबंध आहे?

    Ans: होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात मोठा तेल वाहतूक मार्ग आहे, जो इराणने रोखल्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

Published On: Mar 13, 2026 | 08:47 AM

