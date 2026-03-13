Iran Israel युद्धामुळे लग्न थांबली? वधू-वरांची पंचाईत; केटरिंग व्यवसाय ठप्प अन् तारखा…

पुण्यात केटरिंग व्यवसाय ठप्प
शहरातील केटरिंग व्यावसायिक आणि विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सेवांवर या परिस्थितीचा थेट परिणाम होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाकासाठी कमर्शियल गॅस सिलिंडर आवश्यक असतात. मात्र सध्या सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत असल्याने केटरर्सना लग्नाचे कार्यक्रम स्वीकारताना अडचणी येत आहेत. परिणामी काही ठिकाणी आधी निश्चित झालेल्या कार्यक्रमांबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थांने नाव न सांगता सांगीतले की, मी ज्या मेसला आहे त्या मेस व्यवसायीकाने आमचा डबा पुर्वी फक्त ६० रुपायला मिळायचा आता तो त्या मध्ये ४० रु. प्लस करून १०० रुपायला देत आहेत. आणि मुलांचे यात खुप पैसे जात आहेत. शासनाने यावर त्वरीत तोडगा काढवा माझी विनंती आहे. गॅस मिळाला नाहीत तर मेस व्यवसाय़ीक मेस बंद करणार आहे. आम्ही जायच कुठे आता पंचाईत झाली.
सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली