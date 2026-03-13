Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Marriage Dates Miss And Catering Business Stopped By Commercial Gas Shortage Pune Marathi News

Iran Israel युद्धामुळे लग्न थांबली? वधू-वरांची पंचाईत; केटरिंग व्यवसाय ठप्प अन् तारखा…

लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने वधू-वर पक्षांचीही मोठी गैरसोय होत आहे. अनेक कुटुंबांनी लग्नाच्या तारखा निश्चित करून सभागृह, केटरिंग आणि इतर व्यवस्था केल्या होत्या.

Updated On: Mar 13, 2026 | 04:10 PM
Iran Israel युद्धामुळे लग्न थांबली? वधू-वरांची पंचाईत; केटरिंग व्यवसाय ठप्प अन् तारखा

पुण्यात केटरिंग व्यवसाय ठप्प (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

पुण्यात केटरिंग व्यवसाय ठप्प
विद्यार्थ्यांचा मेसचा डबा 60 वरून 100 वर 
युद्धाचा परिणाम एलपीजी पुरवठ्यावर

सोनाजी गाढवे/पुणे: इराण-इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्यावर टंचाई निर्माण होत असून, पुणे शहरात कमर्शियल गॅस सिलिंडरची टंचाई जाणवू लागली आहे. या टंचाईमुळे शहरातील विवाह सोहळ्यांचे नियोजन अडचणीत आले असून अनेक कुटुंबांना लग्नाच्या तारखा पुढे ढकलण्याची वेळ येत असल्याचे समोर आले आहे.

शहरातील केटरिंग व्यावसायिक आणि विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सेवांवर या परिस्थितीचा थेट परिणाम होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाकासाठी कमर्शियल गॅस सिलिंडर आवश्यक असतात. मात्र सध्या सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत असल्याने केटरर्सना लग्नाचे कार्यक्रम स्वीकारताना अडचणी येत आहेत. परिणामी काही ठिकाणी आधी निश्चित झालेल्या कार्यक्रमांबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

स्वयंपाकघर सध्या अडचणींच्या भोवऱ्यात? LPG चा तुटवडा अन् उद्योगधंद्यावरही परिणाम

लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने वधू-वर पक्षांचीही मोठी गैरसोय होत आहे. अनेक कुटुंबांनी लग्नाच्या तारखा निश्चित करून सभागृह, केटरिंग आणि इतर व्यवस्था केल्या होत्या. मात्र गॅस सिलिंडरची टंचाई वाढल्यास मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काही कुटुंबे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विवाह सोहळ्यांच्या तारखा पुढे ढकलण्याचा विचार करत असल्याची माहिती व्यावसायिकांकडून मिळत आहे.

विद्यार्थांने नाव न सांगता सांगीतले की, मी ज्या मेसला आहे त्या मेस व्यवसायीकाने आमचा डबा पुर्वी फक्त ६० रुपायला मिळायचा आता तो त्या मध्ये ४० रु. प्लस करून १०० रुपायला देत आहेत. आणि मुलांचे यात खुप पैसे जात आहेत. शासनाने यावर त्वरीत तोडगा काढवा माझी विनंती आहे. गॅस मिळाला नाहीत तर मेस व्यवसाय़ीक मेस बंद करणार आहे. आम्ही जायच कुठे आता पंचाईत झाली.

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

आमच्या कडे आजच्या पुरते गॅस शिल्लक आहेत आणि उध्या पासून अम्ही काम बंद ठेवणार आहोत. जो व्यक्ती आम्हाल गॅस ची सुविधा देईल त्याच्या लग्नात अम्ही. जेवण बणवण्याचे कामकरू नाही मिळाला तर बंद ठेऊ.
-नरपत महाराज केटरिंग व्यवसायीक
माझ्या कडे पाच सहा लग्नाच्या तारखा आल्या होत्या पण इराण-इज्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅसची टंचाई आहे. मी त्या कुटूंबाला सांगितले की लग्न पुढे ढकला किंवा माझ्या साठी गॅस  उपल्बध करून द्या, त्यानंतरच आम्ही सांगू शकतो.
– पुमचंद महाराज केटरिंग व्यवसायीक

 

Web Title: Marriage dates miss and catering business stopped by commercial gas shortage pune marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!
1

Pune : आमचे कॅम्पस कचरापेटी बनवू नका, MIT च्या विद्यार्थ्यांची आर्त हाक!

Kolhapur News : इराण-इस्त्रायल युद्धाचा फटका; कोल्हापुरात गॅस दरवाढीमुळे रिक्षाचालकांना संताप
2

Kolhapur News : इराण-इस्त्रायल युद्धाचा फटका; कोल्हापुरात गॅस दरवाढीमुळे रिक्षाचालकांना संताप

Pune News : जांभोरी गाव होणार ‘मधाचे गाव’; २० बचत गटांतील आदिवासी महिलांचा स्त्युत्य उपक्रम
3

Pune News : जांभोरी गाव होणार ‘मधाचे गाव’; २० बचत गटांतील आदिवासी महिलांचा स्त्युत्य उपक्रम

हलगर्जीपणामुळे ग्राम महसूल अधिकारी निलंबित; बाळासाहेब वनवे यांच्यावर कारवाईचा बडगा
4

हलगर्जीपणामुळे ग्राम महसूल अधिकारी निलंबित; बाळासाहेब वनवे यांच्यावर कारवाईचा बडगा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Latur Crime :  शाळांमधूनच साहित्य विक्रीवर वाद; लातूर व्यापारी आक्रमक 

Mar 13, 2026 | 05:14 PM
Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: शेअर बाजारात मोठी घसरण, सेन्सेक्स १,४७० अंकांनी कोसळला

Mar 13, 2026 | 05:13 PM
LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

LPG Gas Shortage: हातगाड्यापासून पंचतारांकितला ‘गॅस ‘ची झळ; वडापाव, मिसळसाठी जादा दर, हॉटेलमधील जेवणाला पूर्णविराम

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

Mar 13, 2026 | 05:12 PM
रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता; अध्यक्षपदी मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्षपदी मधुकर पाटील बिनविरोध

Mar 13, 2026 | 05:07 PM
दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

दहशतवाद्यांचा स्वतःच्याच घरात हल्ला; IED स्फोटाने हादरले Pakistan, ‘इतक्या’ पोलिसांचा मृत्यू

Mar 13, 2026 | 05:03 PM
Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Rahul Gandhi Tea Party : संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची ‘चायपार्टी’! राहुल गांधींवर भाजपने साधला निशाणा

Mar 13, 2026 | 04:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

Mar 13, 2026 | 04:50 PM
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM