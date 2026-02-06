Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी! UAE ने दिला परतफेडीसाठी ३० दिवसांचा अल्टिमेटम

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पाकिस्तानवर आर्थिक संकट ओढवले असताना संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले होते, जे आता त्यांनी पुढील महिन्यात ६.५ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे मान्य केले आहे. यूएईने प्रत्येकी १ अब्ज डॉलर्सचे दोन कर्ज दिले, जे १६ आणि २२ जानेवारीला पूर्ण झाले. मुदत आणि व्याजदरावर पुढील वाटाघाटींसाठी वेळ मिळावा म्हणून कर्ज एका महिन्यासाठी वाढविण्यात आले. तथापि, यूएईने कठोर भूमिका घेत आता पाकिस्तानला फक्त ३० दिवस दिले आहेत.
पाकिस्तानकडून कर्जाच्या मुदतवाढीसाठी विनंती केली जात असून परतफेडीमुळे वित्तपुरवठा होणारी तफावत निर्माण होईल जी इतर स्रोतांकडून भरून काढावी लागेल असे त्याचे म्हणणे आहे. तसेच, पाकिस्तान सध्या अनेक संकटांनी वेढलेला आहे. अलिकडेच, आयएमएफनेही नकारात्मक आर्थिक वाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे. यामुळे इतर दुसरे देश कर्ज देताना सावधगिरी बाळगत आहेत.
येमेनमधील गटांना पाठिंबा देण्यावरून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील वादात पाकिस्तानने सौदी अरेबियाला पाठिंबा दिल्यामुळे युएईने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हंटले जात आहे. पाकिस्तानला अचानक इतक्या मोठ्या रकमेची एकाच वेळी परतफेड करावी लागणे आणि तेही इतक्या कमी वेळेत, हे एक आव्हान असेल. कारण, सध्या त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून त्यांच्यासाठी ३० दिवसात एवढी मोठी रक्कम उभी करणे अवघड आहे.
कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवण्याच्या पाकिस्तानच्या विनंतीला युएई कसा प्रतिसाद देईल हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत पाकिस्तानच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कार्यक्रमांतर्गत, युएई, सौदी अरेबिया आणि चीनने पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये कार्यक्रम संपेपर्यंत स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये एकूण १२.५ अब्ज डॉलर्सच्या ठेवी ठेवण्याचे वचन दिले आहे. मात्र, सध्याच्या बिकट परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानला मोठी रक्कम उभे करणे महत्वाचे आहे.