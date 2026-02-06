Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • There Has Been A Dispute Between Shahapur And Vadgaon Police

घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

शहापूर व वडगाव पोलीस ठाण्यांमध्ये जोरदार वाद उफाळून आला आहे. हा वाद थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचल्याने पोलीस दलातच खळबळ माजली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:09 PM
घरफोडीमधील मुद्देमाल 'गायब' की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
  • घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ?
  • पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर
  • शहापूर पोलीस वाहन प्रकरणात दोषी
इचलकरंजी : घरफोडीच्या गुन्ह्यात हस्तगत केल्याचा दावा करण्यात आलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये आणि चारचाकी वाहनाबाबत गंभीर तफावत आढळून आल्याने शहापूर व वडगाव पोलीस ठाण्यांमध्ये जोरदार वाद उफाळून आला आहे. हा वाद थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचल्याने पोलीस दलातच खळबळ माजली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश अपर पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, प्राथमिक तपासात शहापूर पोलीस वाहन प्रकरणात दोषी आढळून आले आहेत. तर सोने प्रकरणात या पोलिसांना क्लिन चिट दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

 

तारदाळ (ता. हातकणंगले) येथील घरफोडीच्या गुन्ह्यात शहापूर पोलिसांनी काही संशयितांना अटक केली होती. चौकशीत संशयितांकडून इचलकरंजी, जयसिंगपूरसह विविध ठिकाणांवरील तब्बल ९ घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आल्याचा दावा करण्यात आला. या कारवाईदरम्यान सुमारे ४४ तोळे सोन्याचे दागिने आणि गुन्ह्यात वापरलेले चारचाकी वाहन हस्तगत केल्याचे पोलिसांनी दाखवले होते.

मुद्देमालबाबत स्पष्टता नसल्याने संशय

दरम्यान, एका स्वतंत्र घरफोडीच्या तपासासाठी शहापूर पोलिसांनी एका संशयिताला वडगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले. वडगाव पोलिसांनी संशयितांची कसून चौकशी केली असता, चोरीतील सोन्याचे दागिने व इतर मुद्देमाल आधीच शहापूर पोलिसांकडे जमा केल्याचे संशयितांनी सांगितले. मात्र, या मुद्देमालाची प्रत्यक्ष शहानिशा करताना कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध मुद्देमालात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले. यावरून शहापूर व वडगाव पोलिसांमध्ये तीव्र वाद झाला. मुद्देमाल नेमका किती, कुठे आणि कोणाच्या ताब्यात आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संशयाची सुई थेट पोलिसांच्या कार्यपद्धतीकडे वळली आहे. या प्रकरणाची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत चौकशीचे आदेश दिले.

अपर पोलीस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांनी चौकशीची धुरा हाती घेत इचलकरंजी, सांगली आणि जयसिंगपूर परिसरातील आठ सराफ व्यावसायिकांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. चोरीतील सोन्याचे दागिने खरेदी-विक्रीबाबत तसेच पोलिसांकडे जमा करण्यात आलेल्या मुद्देमालासंदर्भात त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : ऐन निवडणुकीत गोंधळ; पतीचे महिला उमेदवारासोबत दुसरे लग्न अन् पहिली पत्नी…

सोने कुठे गेले? पोलिसांच्याच नोंदी संशयास्पद

घरफोडीच्या गुन्ह्यात हस्तगत केलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये व गुन्ह्यात वापरलेल्या चारचाकी वाहनात गंभीर तफावत आढळल्याने शहापूर व वडगाव पोलिस ठाण्यांमध्ये खळबळजनक वाद उफाळला. संशयितांनी मुद्देमाल शहापूर पोलिसांकडे दिल्याचा दावा केल्यानंतर प्रत्यक्ष मुद्देमाल ‘गायब’ असल्याचे संकेत मिळाल्याने प्रकरण थेट वरिष्ठ पातळीवर गेले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार अपर पोलीस अधीक्षकांकडून चौकशी सुरू असून, दोष कुणाचा याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

सोने प्रकरणात काहीच तथ्य आढळून आले नाही. मात्र चारचाकी वाहन प्रकरणात शहापूर पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळल्याचे आढळून आले आहे. तसा अहवाल जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे सादर करण्यात आला आहे. – अप्पर पोलीस, अधिक्षक आण्णासाहेब जाधव

Web Title: There has been a dispute between shahapur and vadgaon police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली
1

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

ऐन निवडणुकीत गोंधळ; पतीचे महिला उमेदवारासोबत दुसरे लग्न अन् पहिली पत्नी…
2

ऐन निवडणुकीत गोंधळ; पतीचे महिला उमेदवारासोबत दुसरे लग्न अन् पहिली पत्नी…

Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना
3

Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…
4

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

Feb 06, 2026 | 04:09 PM
RAW-IB प्रमाणेच परदेशात तैनात असतात भारताचे ‘COIN’ एजंट; जाणून घ्या DRI च्या या रहस्यमय युनिटबद्दल

RAW-IB प्रमाणेच परदेशात तैनात असतात भारताचे ‘COIN’ एजंट; जाणून घ्या DRI च्या या रहस्यमय युनिटबद्दल

Feb 06, 2026 | 04:08 PM
हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

Feb 06, 2026 | 04:07 PM
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

Feb 06, 2026 | 04:01 PM
SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

Feb 06, 2026 | 03:54 PM
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

Feb 06, 2026 | 03:52 PM
Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव

Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव

Feb 06, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM