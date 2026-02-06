हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

आंध्र प्रदेशमध्ये रस्त्यावर फिरणाऱ्या वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल
नागरिकांनी सावधानता बाळगत थांबवल्या गाड्या
आंध्र प्रदेशच्या राजामुंद्री येथील घटना
Tiger Viral Video: उत्तराखंड, गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील वाघांचे रस्त्यावर फिरायचे, मानवीवस्तीत आलेले व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. मात्र आता आंध्र प्रदेशमधील वाघाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.राजामुंद्री परिसरात फिरतानाचा वाघाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. याबाबत अधिक जाणून घेऊयात.
सोशल मिडियावर वाघाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ आंध्रप्रदेशमधील राजामुंद्रीयेथील व्हिडिओ असल्याचे म्हटले जात आहे. या आपरिसरत वाघ एक भिंतीवरून उडी मारून जात असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान या रस्त्यावरून रात्रीचत्या वेळेस काही दुचाकीस्वर देखील जात होते. त्यांना अचानक वाघाचे दर्शन झाल्याने त्यांनी जागीच आपले वाहन थांबवले.
दुचकीच्या हेडलाइटमुळे प्रवाशांना वाघाचे दर्शन झाले. मात्र न घाबरता शांत राहून गाडी बंद करून आहे त्याच ठिकाणी थांबण्याचे ठरवले आणि वाघोबाला रस्ता पार करू दिला. याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. काही वेळाने वाघ तिथून निघून गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.
🚨 Tiger from Maharashtra via Telangana entered Andhra Pradesh and crossed the Godavari River. Spotted near Rajahmundry suburbs, the big cat has killed cattle in village areas. Forest teams are using thermal drones and tracking it for tranquilisation and capture. Residents were… pic.twitter.com/4PUnzb7o4a — Andhra Nexus (@AndhraNexus) February 5, 2026
थोड्या वेळाने वाघ दुसऱ्या भिंतीवरून उडी मारून गेल्याचे दिसून येत आहे. त्यानंतर दुचाकीस्वर त्या रस्त्याने पुढे जाताना पाहायला मिळत आहे. हा वाघ महाराष्ट्रातून तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दाखल झाल्याचे म्हटले जात आहे. राजामुंद्रीयेथे अनेक जनावरांना वाघाने आपली शिकार केल्याचे समोर आले आहे.
13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद
आसामच्या गुवाहाटीमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. माहितीनुसार, १३ वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले आहेत. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत आहे. व्हिडिओमध्ये मुलीला घरातील लोकांनी बेडच्या बाॅक्समध्ये लपवल्याचे दिसते, ज्यातून काही लोक तिची सुटका करत आहेत. ज्या घरात ती सापडली तिथे ती एक मोलकरीण म्हणून काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतात अल्पवयीन मुलीला मोलकरीण म्हणून कामावर ठेवणे बेकायदेशीर आहे. तथापि, गुवाहाटीमधील या घटनेने आता सर्वांचाच संताप अनावर केला आहे.
Assam: A 13 y/o girl was rescued in Guwahati after being held captive for 6 years by Amreen Akhtar Laskar.
– Neighbours informed authorities.
– During the raid, Amreen hid her inside a bed box to evade rescue.
– The girl was forced to do household work and beaten regularly. pic.twitter.com/FAuh7ReXKc — زماں (@Delhiite_) February 4, 2026
रविवारी संध्याकाळी किशोरी नावाच्या मुलीची सुटका करण्यात आली जिला घरात मोलकरीण बनवून ठेवलं गेलं होतं. जिल्हा कामगार कार्य दलाने मुख्य तक्रारदार असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बचाव कार्य केले. स्थानिक रहिवाशांनी प्रामुख्याने तक्रार केली होती. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीला बेडखाली एका बॉक्समध्ये बंद केल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य एकाच बेडवर आरामात झोपले होते.