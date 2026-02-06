Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • South Superstar Vijay Sethupathi Makes A Grand Entry In Ranbir Kapoors Ramayana Could Be Seen In This Role

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana या चित्रपटाबद्दल एक अपडेट समोर येत आहे. या चित्रपटात आणखी एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये सामील होणार आहे

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

नितेश तिवारी यांचा “रामायण” हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. रणबीर कपूर रामाची भूमिका साकारणार आहे आणि साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. या पौराणिक चित्रपटात यश, सनी देओल आणि लारा दत्ता देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. अलिकडच्या वृत्तांनुसार, लवकरच आणखी एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार “रामायण” च्या कलाकारांमध्ये सामील होणार आहे.

दिग्दर्शक नितेश तिवारी एका प्रसिद्ध अभिनेत्याला कास्ट करण्याची योजना आखत आहेत. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून विजय सेतुपती असण्याची शक्यता आहे.  एका वृत्तानुसार, निर्माते त्याला रावणाचा धाकटा भाऊ विभीषणाची भूमिका देण्यास इच्छुक आहेत. रामायणात विभीषणाची भूमिका महत्त्वाची होती.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नितेश तिवारी आणि निर्माते सध्या विजय सेतुपती यांच्याशी अनेक गोष्टींवर चर्चा करत आहेत. पण अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही. जर दक्षिणेचा सुपरस्टार विजय सेतुपती या चित्रपटासाठी सहमत झाला तर चाहत्यांसाठी त्याला पौराणिक चित्रपटात पाहणे हे खूपच आश्चर्यचकित करणारे असेल.

२०२६ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटात रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी मुख्य भूमिकेत आहेत. यश, सनी देओल, रवी दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंग, काजल अग्रवाल आणि विक्रांत मेस्सी हे देखील दिसतील.

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

“रामायण” दोन भागात प्रदर्शित होईल. पहिला भाग २०२६ च्या दिवाळीला प्रदर्शित होईल, तर दुसरा भाग २०२७ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. वृत्तानुसार, चित्रपटाचे बजेट सुमारे ₹८३५ कोटी असण्याचा अंदाज आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, “केजीएफ” स्टार यश फक्त चित्रपटात दिसणार आहे.

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई

Web Title: South superstar vijay sethupathi makes a grand entry in ranbir kapoors ramayana could be seen in this role

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’
1

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत
2

”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई
3

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई

Vadh 2 Movie Review: : दमदार अभिनय आणि पलटणारा क्लायमॅक्स, चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला
4

Vadh 2 Movie Review: : दमदार अभिनय आणि पलटणारा क्लायमॅक्स, चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

Feb 06, 2026 | 04:01 PM
SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

Feb 06, 2026 | 03:54 PM
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

Feb 06, 2026 | 03:52 PM
Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव

Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव

Feb 06, 2026 | 03:50 PM
महिला शक्तीचा जागतिक गौरव! दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय महिला नेत्यांचा सन्मान

महिला शक्तीचा जागतिक गौरव! दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय महिला नेत्यांचा सन्मान

Feb 06, 2026 | 03:47 PM
काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती

काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती

Feb 06, 2026 | 03:36 PM
SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा घातला धुमाकूळ! अवघ्या पाच महिन्यांत 50,000 विक्रीचा ओलांडला टप्पा

SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा घातला धुमाकूळ! अवघ्या पाच महिन्यांत 50,000 विक्रीचा ओलांडला टप्पा

Feb 06, 2026 | 03:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM