रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

नितेश तिवारी यांचा “रामायण” हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. रणबीर कपूर रामाची भूमिका साकारणार आहे आणि साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. या पौराणिक चित्रपटात यश, सनी देओल आणि लारा दत्ता देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. अलिकडच्या वृत्तांनुसार, लवकरच आणखी एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार “रामायण” च्या कलाकारांमध्ये सामील होणार आहे.
दिग्दर्शक नितेश तिवारी एका प्रसिद्ध अभिनेत्याला कास्ट करण्याची योजना आखत आहेत. तो दुसरा तिसरा कोणी नसून विजय सेतुपती असण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार, निर्माते त्याला रावणाचा धाकटा भाऊ विभीषणाची भूमिका देण्यास इच्छुक आहेत. रामायणात विभीषणाची भूमिका महत्त्वाची होती.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नितेश तिवारी आणि निर्माते सध्या विजय सेतुपती यांच्याशी अनेक गोष्टींवर चर्चा करत आहेत. पण अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही. जर दक्षिणेचा सुपरस्टार विजय सेतुपती या चित्रपटासाठी सहमत झाला तर चाहत्यांसाठी त्याला पौराणिक चित्रपटात पाहणे हे खूपच आश्चर्यचकित करणारे असेल.
२०२६ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटात रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी मुख्य भूमिकेत आहेत. यश, सनी देओल, रवी दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंग, काजल अग्रवाल आणि विक्रांत मेस्सी हे देखील दिसतील.
“रामायण” दोन भागात प्रदर्शित होईल. पहिला भाग २०२६ च्या दिवाळीला प्रदर्शित होईल, तर दुसरा भाग २०२७ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. वृत्तानुसार, चित्रपटाचे बजेट सुमारे ₹८३५ कोटी असण्याचा अंदाज आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, “केजीएफ” स्टार यश फक्त चित्रपटात दिसणार आहे.
