SBI News: सुट्ट्यांचा परिणाम शेअर बाजारावर, ‘या’ टॉप कंपन्यांना ३५ हजार कोटींचा फटका

गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारासाठी निराशाजनक दिवस होता. सुट्ट्यांमुळे बाजारात मंदी आली. देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांवरही याचा परिणाम दिसून आला. ७ कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य अंदाजे ३५,४३९ कोटींनी घसरले.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:42 AM
  • शेअर बाजारात एसबीआयला बसला मोठा धक्का
  • आघाडीच्या १० पैकी ७ कंपन्यांच्या मूल्यात घसरण
  • मात्र, इन्फोसिस आणि भारती एअरटेलची चांगली कामगिरी
 

SBI News: गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारासाठी निराशाजनक दिवस होता. सुट्ट्यांमुळे कमी ट्रेडिंग सत्रे झाली, ज्यामुळे बाजारात मंदी आली. देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांवरही याचा परिणाम दिसून आला. टॉप १० सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी ७ कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य अंदाजे ३५,४३९ कोटींनी घसरले. या घसरणीत सरकारी मालकीची बँकिंग कंपनी असलेल्या स्टेट बैंक ऑफ इंडियाला सर्वांत मोठा तोटा सहन करावा लागला. जरी बीएसई सेन्सेक्स आठवड्‌यात किंचित वाढीसह बंद झाला, तरी सर्व प्रमुख कंपन्यांना फायदा झाला नाही.

हेही वाचा: RBI New Recovery Rules: तुम्हाला वसुली एजंट त्रास देतात का? जाणून घेण्यासाठी RBI चा हा नियम सविस्तर वाचा

कमकुवत जागतिक संकेत, गुंतवणूकदारांची सावधगिरी आणि निवडक शेअर्समध्ये नफा-बुकिंगमुळे मोठ्या नावांच्या मूल्यावर दबाव राहिला. यामुळे टॉप कंपन्यांमध्ये घसरण झाली. एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बाजार मूल्य १२,००० कोटींपेक्षा जास्त घसरले. यानंतर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बजाज फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रो सारख्या प्रमुख कंपन्यांचे मूल्यही हजारो कोटी रुपयांनी घसरले. आयसीआयसीआय बँक, एलआयसी आणि टीसीएस देखील या घसरणीतून बाहेर पडू शकले नाहीत.

हेही वाचा: UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर

HDFC बँक, इन्फोसिस आणि एअरटेल चमकले

बहुतेक प्रमुख कंपन्या दबावाखाली असताना, काही समभागांनी गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला. एचडीएफसी बँकेच्या बाजारमूल्यात लक्षणीय वाढ झाली. इन्फोसिस आणि भारती एअरटेलनेही चांगली कामगिरी केली, त्यांचे बाजारमूल्य वाढले. यामुळे हे स्पष्ट झाले की, बाजार पूर्णपणे कमकुवत नव्हता, परंतु निवडक क्षेत्रांमध्ये खरेदी सुरूच राहिली. चढ-उतार असूनही, रिलायन्स इंडस्ट्रीज देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी राहिली. त्यानंतर एचडीएफसी बैंक आणि भारती एअरटेलचा क्रमांक लागतो. टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआय देखील अव्वल क्रमवारीत राहिले. तथापि, त्यांच्या मूल्यांमध्ये किंचित घसरण झाली. मात्र, आज शेअर बाजार सोमवारी आठवड्याच्या सुरुवातीला सकारात्मक उघडला. यामुळे गुंतवणूकदार खुश आहेत. जागतिक घडामोडीमुळे काही गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगत आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Dec 29, 2025 | 09:42 AM

