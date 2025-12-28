Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

RBI New Recovery Rules: तुम्हाला वसुली एजंट त्रास देतात का? जाणून घेण्यासाठी RBI चा हा नियम सविस्तर वाचा

आरबीआयच्या नियमांनुसार, वसुली एजंट फक्त सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत ग्राहकांना फोन करू शकतात. गैरवर्तन किंवा ओळखपत्राशिवाय भेटी झाल्यास, बँक लोकपालाकडे तक्रार दाखल करता येते.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:22 AM
  • वसुली एजंटसाठी आरबीआयचा कठोर नियम लागू
  • ग्राहकांना त्रास देत असेल तर ग्राहक करू शकतात तक्रार
  • आरबीआय लोकपाल पोर्टलवर करू शकता तक्रार दाखल
 

RBI New Recovery Rules: कर्जाचे हप्ते न भरल्यास, बँक किंवा एनबीएफसी वसुली एजंट अनेकदा ग्राहकांना त्रास देतात. हे एजंट अनेकदा अपमानास्पद भाषा आणि धमकीचा अवलंब करतात, ज्याला रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कठोर नियम लागू केले आहेत. बहुतेक लोकांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती नसते, ज्यामुळे ते या एजंटच्या अनुचित वर्तनाचा सामना करण्यास घाबरतात. हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की कर्जदार असूनही, तुमचा सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार संरक्षित आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही वसुली एजंटला तुमच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. एजंटकडे बँक किंवा वित्तीय संस्थेने जारी केलेले वैध ओळखपत्र आणि अधिकृतता पत्र असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर

जर एखादा एजंट तुमच्या घरी आला तर तुम्ही प्रथम त्यांची ओळखपत्र विचारली पाहिजे. जर त्यांच्याकडे ओळखपत्र नसेल, तर तुम्ही त्यांच्याशी बोलण्यास नकार देऊ शकता. लक्षात ठेवा की ते पोलिस नाहीत आणि त्यांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. कोणताही बँक प्रतिनिधी तुमच्या कर्जासाठी स्वतःच्या इच्छेनुसार तुम्हाला फोन करू शकत नाही. आरबीआयच्या नियमांनुसार वसुली एजंट्सना सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच तुमच्याशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता आहे.

जर कोणी तुम्हाला रात्री उशिरा किंवा सकाळी लवकर फोन करून त्रास देत असेल, तर हे या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. शिवाय, एजंटने नेहमीच ग्राहकांशी सन्मान आणि आदराने वागले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी तुमच्या मित्रांसमोर किंवा नातेवाईकांसमोर तुमचा अपमान करू नये. जोपर्यंत तुम्ही लेखी संमती दिली नसेल तोपर्यंत वसुली एजंट तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत तुमची कर्जाची माहिती शेअर करू शकत नाही. तुम्हाला धमकी देणे किंवा मानसिक त्रास देणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे.

हेही वाचा: SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा 

जर तुम्हाला तुमच्या घरी प्रतिनिधी येऊ नये असे वाटत असेल, तर तुम्ही बँकेला लेखी कळवू शकता. बँकेने थकबाकीची रक्कम आणि परतफेडीच्या पर्यायांबद्दल स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे आणि आवश्यक असल्यास, बँक परतफेडीच्या अटी देखील शिथिल करू शकते. जर एजंटने नियमांचे उल्लंघन केले तर तुम्ही संभाषण रेकॉर्ड करू शकता आणि वेळ आणि तारीख नोंदवू शकता. प्रथम, संबंधित बँकेच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार दाखल करा. जर बँक ३० दिवसांच्या आत तुमची समस्या सोडवत नसेल, तर तुम्ही आरबीआय लोकपाल पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकता. अशा प्रकरणांमध्ये आरबीआय बँकांवर मोठा दंड देखील आकारू शकते, ज्यामुळे ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळतो.

Published On: Dec 28, 2025 | 05:35 PM

