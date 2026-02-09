Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

गंगापूरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या ड्युटीला गैरहजर राहिलेल्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. टीईटी परीक्षेचे कारण देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी होणार आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:46 PM
  • गंगापुरात खळबळ!
  • निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
  • प्रशासनाचा कडक इशाारा
Gangapur Election Duty: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुका २०२६ दरम्यान (ZP Election 2026) नियुक्त करण्यात आलेले तब्बल ११९ कर्मचारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहिल्याने मतदान प्रक्रियेत गंभीर अडथळे निर्माण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार गंगापुरात उघड झाला आहे. या प्रकरणी स्वीप कक्ष प्रमुख अरविंद कापसे यांच्या फिर्यादीवरून गंगापुर पोलिस ठाण्यात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम १३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

निवडणूक आयोग व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र ४, ६ व ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गैरहजेरी लावल्याने मतदान व्यवस्थापन विस्कळीत झाले. मतदान केंद्रांवर मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होऊन प्रशासनाला तातडीने पर्यायी व्यवस्था करावी लागली. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल झांजुर्णे तपास करत असून दोषी आढळल्यास कायदेशीर तसेच प्रशासकीय कारवाई होणार आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

धडक कारवाई; प्रशासनाचा इशारा

इतक्या मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे ही दुर्मिळ घटना मानली जात असून यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची शिस्त भंग करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. गंगापुरातील ही कारवाई निवडणूक व्यवस्थेतील शिस्त टिकवण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले कडक पाऊल मानले जात आहे. “निवडणूक ड्युटीला गैरहजेरी चालणार नाही” असा स्पष्ट संदेश या घटनेतून देण्यात आला आहे.

टीईटी परीक्षेचा बहाणा ?

काही शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेचे कारण दाखवत निवडणूक कर्तव्य टाळल्याची चर्चा रंगली आहे. काहींनी चोगस प्रवेशपत्र सादर केल्याचा संशय व्यक्त होत असून चौकशी होणार का, दोषींवर कारवाई होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

HSC Exam 2026: बारावीच्या परीक्षेसाठी जिल्हा प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर! कॉपी केल्यास थेट जेल; संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोनची नजर

Published On: Feb 09, 2026 | 03:42 PM

