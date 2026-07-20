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Share Market Today: शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स, गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो नफा

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:27 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आजच्या शेअर बाजाराकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष लागले आहे. जागतिक बाजारातील मिश्र संकेतांमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी संथ सुरुवात करू शकतात, तर तज्ज्ञांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सची खरेदी-विक्रीसाठी शिफारस केली आहे.

Share Market Today: शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी सुचवले 'हे' शेअर्स, गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो नफा

Share Market Today: शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी सुचवले 'हे' शेअर्स, गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो नफा

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विस्तार
  • जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात संथ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी इंडियन बँक, ॲक्सिस बँक, इन्फोसिस, SAILसह अनेक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • पेटीएम, रिलायन्स, एचडीएफएसी बँक, येस बँक आणि रेलटेलसह अनेक प्रमुख शेअर्समध्ये आज मोठी हालचाल दिसू शकते.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांचा विचार करता आज २० जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, संथ गतीने उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी संथ सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १६ अंकांच्या सवलतीवर, २४,३०५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या तेजीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ९६४.५८ अंकांनी, म्हणजेच १.२५ टक्क्यांनी वाढून ७८,१५१.४५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २६१.५५ अंकांनी, म्हणजेच १.०९ टक्क्यांनी वाढून २४,३३४.३० वर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक शुक्रवारी ९३९.१५ अंकांनी, म्हणजेच १.६३ टक्क्यांनी, उसळी घेऊन ५८,५२१.४० अंकांवर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात वन 97 कम्युनिकेशन्स, पेटीएम, अल्ट्राटेक सिमेंट, इंडियन ओव्हरसीज बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक, येस बँक, ॲक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, रेलटेल कॉर्प या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या टेक्निकल रिसर्च विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी इंडियन बँक, बाल्मर लॉरी आणि ॲक्सिस बँक या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी आजच्या गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये अनंत राज लिमिटेड, भन्साली इंजिनिअरिंग पॉलिमर्स लिमिटेड, जिंदाल स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), इन्फोसिस लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच स्टॉक्सची निवड केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये वैभव ग्लोबल, भारत फोर्ज, एजिस लॉजिस्टिक्स, इंडो बोराक्स अँड केमिकल्स आणि एक्साइड इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex nifty may open flat today at 20 july 2026 experts recommend top stocks to watch

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:27 AM

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