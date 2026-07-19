IT कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिग्गज कंपनीने बदलला पगारवाढीचा नियम, लागू केला 50:50 चा नवा फॉर्म्युला

IRCTC New Chairman: शिक्षणामध्ये नेहमीच टॉपर; आता सांभाळणार IRCTC ची कमान! जाणून घ्या कोण आहेत नवे CMD राहुल हिमालियन
जागतिक माहिती तंत्रज्ञान IT सेवा कंपनी ॲक्सेंचरने सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, अधिक कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा लाभ मिळावा यासाठी आपल्या पगार सुधारणेच्या पद्धतीत बदल केला आहे. कंपनी आता पगारवाढीपैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट करेल, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम एकरकमी दिली जाईल.
PTI ला मिळालेल्या कंपनीच्या एका अंतर्गत दस्तऐवजानुसार, ही नवीन प्रणाली यावर्षी जूनमध्ये झालेल्या मुख्य पगार सुधारणेच्या फेरीत लागू करण्यात आली. या प्रणालीअंतर्गत, टॅलेंट आणि ग्रुप लीड्स पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण पगाराची टक्केवारी निश्चित करतात, जी नंतर दोन समान भागांमध्ये विभागली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पगारात ३ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर १.५ टक्के रक्कम त्यांच्या मूळ पगारात समाविष्ट केली जाते, तर उर्वरित १.५ टक्के रक्कम एकरकमी दिली जाते.
कंपनीचे म्हणणे आहे की या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रोख लाभ मिळेल, जे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिवाय, मूळ वेतनावरील दीर्घकालीन भार कमी केल्यामुळे, कंपनी अधिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत पगारवाढीचा लाभ पोहोचवू शकेल. पण हा ५०:५० चा नियम पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही; त्यांच्यासाठी, पूर्वीप्रमाणेच संपूर्ण पगारवाढ त्यांच्या मूळ वेतनातच जोडली जाईल. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की जूनमधील एकरकमी रक्कम डिसेंबरमध्ये मिळालेल्या नियमित बोनसची जागा घेणार नाही.
याव्यतिरिक्त, मूळ पगारवाढ आणि एकरकमी रक्कम या दोन्ही गोष्टी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्याच्या पात्र उत्पन्नाचा भाग मानल्या जातील आणि बोनसची गणना या रकमांच्या आधारावर केली जाईल. व्हॉलंटरी इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्राम (VEIP) किंवा एम्प्लॉई स्टॉक पर्चेस प्लॅन (ESPP) मध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकरकमी रकमेवर प्रमाणित कपात देखील लागू होईल.
Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला