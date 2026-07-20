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मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला झणझणीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी तुम्ही मराठवाड्यातील पारंपरिक पद्धतीने हिरव्या मिरचीचा ठेचा बनवू शकता. झणझणीत ठेचा गरमागरम भाकरीसोबत मस्त लागेल.

मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा

मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळीकडे गारवा निर्माण होतो. थंड वातावरणामुळे प्रत्येकाला काहींना काही गरमागरम आणि झणझणीत पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी जेवणाच्या ताटात चटणी किंवा मसाल्यात तेल घालून खाल्लेले जाते. पण नेहमीच मसाला खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. त्यामुळे इतर पदार्थ बनवून खावेत. आज आम्ही तुम्हाला मराठवाड्यात बनवला जाणारा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा बनवण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जेवणाच्या ताटात गरमागरम भाकरी किंवा डाळभातासोबत ठेचा अतिशय सुंदर लागेल. पण काळ्या हिरव्या मिरच्या चवीला अतिशय तिखट असतात. त्यामुळे योग्य प्रमाणातच पदार्थांचे सेवन करावे. मराठवाड्यातले लोक कायमच तिखट पदार्थांचे सेवन करतात. हिरव्या मिरच्यांचा वापर करून बनवलेला ठेचा २ आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहतो. ठेचा बनवताना अजिबात पाण्याचा वापर करू नये. चला तर जाणून घेऊया झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • मीठ
  • शेंगदाणे
  • तेल
  • जिरं
  • लिंबाचा रस
  • कोथिंबीर
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कृती:

  • झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, हिरव्या काळ्या मिरच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून त्यांच्यावरील देठ काढून घ्या.
  • त्यानंतर मिरच्या कपड्याने पुसून कोरड्या करा. यामुळे मिरच्यांवरील धूळ, माती निघून जाईल.
  • कढईमध्ये शेंगदाणे घालून मंद आचेवर भाजा. शेंगदाणे भाजताना गॅस कायमच मंद आचेवर ठेवावा. यामुळे शेंगदाणे काळे पडणार नाहीत.
  • त्याच कढईमध्ये थोडस तेल घालून त्यात हिरव्या भाजाव्यात. यामुळे मिरच्यांचा उग्र वास कमी होईल आणि चव चांगली लागेल.
  • त्यानंतर त्यात लसूण पाकळ्या भाजा. भाजून घेतलेले सर्व साहित्य थंड होण्यासाठी ठेवावे.
  • खलबत्यामध्ये भाजून घेतलेले सर्व साहित्य, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर आणि जिरं घालून बारीक कुटून घ्या.
  • तयार केलेल्या ठेच्यात लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा. हा ठेचा गरमागरम भाकरीसोबत मस्त लागेल.

Web Title: How to make lavangi mirchi thecha at home simple food recipe marathwada special recipe

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:00 AM

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