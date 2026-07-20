Cockroach Janta Party Sansad March Live: कॉकरोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी मिळाली?

20 Jul 2026 08:29 AM (IST)
कॉकरोच जतना पार्टीच्या आंदोलनात उपोषण करणारे शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी आपला उपोषण सोडण्याबद्दल पोस्ट केली. ते म्हणाले, "या मागण्या पूर्ण झाल्यास मी माझा उपवास सोडेन:
१. शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयश, पेपरफुटी इत्यादींची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.
२. मी आणि सीजेपीचे नेतृत्व संसदेत पोहोचावे आणि विविध पक्षांचे खासदार व नेत्यांनी आम्हाला आश्वासन द्यावे की ते हा मुद्दा संसदेत मांडतील, किंवा
३. जर माझी प्रकृती किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे मला शक्य झाले नाही, तर विविध पक्षांचे खासदार आणि नेते या रुग्णालयात येऊन वरील आश्वासने देतील."
त्यांनी आपल्या पोस्टचा समारोप करताना , "...सफदरजंग रुग्णालयात बेकायदेशीरपणे नजरकैदेत असून इथे माझ्या हालचाली, भाषण आणि संवादाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत."
20 Jul 2026 08:24 AM (IST)
संसद मोर्चाच्या तयारीदरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी संविधानाचा एक फोटो शेअर केला. त्यांनी लिहिले, "जय संविधान." या फोटोमध्ये जंतर मंतरवर मोठी गर्दीही दिसत आहे.
Jai Samvidhan!!!!#ChaloSansad pic.twitter.com/cZj4kgpgBi
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 20, 2026
Cockroach Janta Party Sansad March Live : कॉकरोच जनता पार्टी आज (20 जुलै) दिल्लीतील संसद भवनावर मोर्चा काढला जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून नेल्यानंतर आज दिवस सीजेपीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष आज दिल्लीतील या मोर्चाकडे लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीच्या संसद मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे.त्यामुळे दिल्लीतील वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी रात्रभर आंदोलनस्थळी थांबण्याच्या केलेल्या आवाहनानंतर, रविवारी जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने लोक जमले. ‘संसद चलो’ मोर्चापूर्वी बॅनर लावण्यात आले आणि आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली.
२०,००० लोक जंतर मंतरवर पोहोचले: सीजेपी
सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला की, नियोजित आंदोलनापूर्वी जंतर मंतर आणि त्याच्या आसपास “सुमारे २०,००० लोक” उपस्थित होते. “जंतर मंतरच्या आत आणि आसपास २०,००० लोक आहेत आणि २० जुलैची तारीख अजून आलेली नाही.” धर्मेंद्र प्रधान- आता जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. अशी पोस्ट सौरभ दास यांनी केली आहे.