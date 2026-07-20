सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cockroach Janta Party Sansad March Live Update Today Abhijit Dipke Sonam Wangchuk Marathi News

Cockroach Janta Party Sansad March Live: कॉकरोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी मिळाली?

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:29 AM
जाहिरात
सारांश

Cockroach Janta Party : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी रात्रभर आंदोलनस्थळी थांबण्याच्या केलेल्या आवाहनानंतर, रविवारी जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने लोक जमले. 'संसद चलो' मोर्चापूर्वी बॅनर लावण्यात आले आणि आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली.

LIVE
, Cockroach Janta Party, Parliament March, Abhijeet Dipke, CJP Protest,

Cockroach Janta Party Sansad March Live: कॉकरोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी मिळाली?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • 20 Jul 2026 08:29 AM (IST)

    20 Jul 2026 08:29 AM (IST)

    CJP Parliament March LIVE: " ... तर मी २० जुलै रोजी माझा उपोषण सोडेन"  सोनम वांगचुक यांची पोस्ट  

    कॉकरोच जतना पार्टीच्या आंदोलनात उपोषण करणारे शिक्षणतज्ज्ञ  सोनम वांगचुक यांनी आपला  उपोषण  सोडण्याबद्दल पोस्ट केली. ते म्हणाले, "या मागण्या पूर्ण झाल्यास मी माझा उपवास सोडेन:

    १. शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयश, पेपरफुटी इत्यादींची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.

    २. मी आणि सीजेपीचे नेतृत्व संसदेत पोहोचावे आणि विविध पक्षांचे खासदार व नेत्यांनी आम्हाला आश्वासन द्यावे की ते हा मुद्दा संसदेत मांडतील, किंवा

    ३. जर माझी प्रकृती किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे मला शक्य झाले नाही, तर विविध पक्षांचे खासदार आणि नेते या रुग्णालयात येऊन वरील आश्वासने देतील."

    त्यांनी आपल्या पोस्टचा समारोप करताना  , "...सफदरजंग रुग्णालयात बेकायदेशीरपणे नजरकैदेत असून इथे माझ्या हालचाली, भाषण आणि संवादाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत."

  • 20 Jul 2026 08:24 AM (IST)

    20 Jul 2026 08:24 AM (IST)

    CJP Parliament March LIVE: संसद मोर्चापूर्वी अभिजीत दिपकेंची सोशल मीडिया पोस्ट

    संसद मोर्चाच्या तयारीदरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी संविधानाचा एक फोटो शेअर केला. त्यांनी लिहिले, "जय संविधान." या फोटोमध्ये जंतर मंतरवर मोठी गर्दीही दिसत आहे.

Cockroach Janta Party Sansad March Live : कॉकरोच जनता पार्टी आज (20 जुलै)  दिल्लीतील संसद भवनावर मोर्चा काढला जाणार आहे.  केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून नेल्यानंतर आज दिवस सीजेपीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष आज दिल्लीतील या मोर्चाकडे लागले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी  सीजेपीच्या संसद मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे.त्यामुळे दिल्लीतील वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी रात्रभर आंदोलनस्थळी थांबण्याच्या केलेल्या आवाहनानंतर, रविवारी जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने लोक जमले. ‘संसद चलो’ मोर्चापूर्वी बॅनर लावण्यात आले आणि आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली.

२०,००० लोक जंतर मंतरवर पोहोचले: सीजेपी

सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला की, नियोजित आंदोलनापूर्वी जंतर मंतर आणि त्याच्या आसपास “सुमारे २०,००० लोक” उपस्थित होते.  “जंतर मंतरच्या आत आणि आसपास २०,००० लोक आहेत आणि २० जुलैची तारीख अजून आलेली नाही.” धर्मेंद्र प्रधान- आता जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. अशी पोस्ट सौरभ दास यांनी केली आहे.

 

Web Title: Cockroach janta party sansad march live update today abhijit dipke sonam wangchuk marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 08:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी!’ भाजप नेत्याच्या विधानाने खळबळ, जनतेची फसवणूक करत असल्याचा दावा
1

‘अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी!’ भाजप नेत्याच्या विधानाने खळबळ, जनतेची फसवणूक करत असल्याचा दावा

‘मी अंधभक्त नाही, देशभक्त आहे’; अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरेंचा भाजपला थेट इशारा
2

‘मी अंधभक्त नाही, देशभक्त आहे’; अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्धव ठाकरेंचा भाजपला थेट इशारा

Aaditya Thackeray: ‘आम्हाला कापले तरी भाजपसमोर…’, आदित्य ठाकरेंचे मुंबईत जाहीर आंदोलन; थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी
3

Aaditya Thackeray: ‘आम्हाला कापले तरी भाजपसमोर…’, आदित्य ठाकरेंचे मुंबईत जाहीर आंदोलन; थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘धर्मेंद्र प्रधान नव्हे, आता सरकारच बदलायचं’; सोनम वांगचुक आंदोलनाला पाठिंबा देत उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
4

‘धर्मेंद्र प्रधान नव्हे, आता सरकारच बदलायचं’; सोनम वांगचुक आंदोलनाला पाठिंबा देत उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हातापायांना वारंवार सूज येते? शरीरसंबंधित उद्भवू शकतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या यामागील कारणे आणि उपाय

हातापायांना वारंवार सूज येते? शरीरसंबंधित उद्भवू शकतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या यामागील कारणे आणि उपाय

Jul 20, 2026 | 08:28 AM
Share Market Today: शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स, गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो नफा

Share Market Today: शेअर बाजार संथ सुरू होण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी सुचवले ‘हे’ शेअर्स, गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो नफा

Jul 20, 2026 | 08:27 AM
Numberlogy: मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 20, 2026 | 08:10 AM
Cockroach Janta Party Sansad March Live: कॉकरोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी मिळाली?

LIVECockroach Janta Party Sansad March Live: कॉकरोच जनता पार्टीच्या संसद मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी मिळाली?

Jul 20, 2026 | 08:08 AM
मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा

मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा

Jul 20, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Jul 20, 2026 | 07:59 AM
FIFA World Cup 2026 Final: लामिन यमालचा धमाका! World Record करत रचला इतिहास, मेस्सीचं स्वप्नं भंगलं

FIFA World Cup 2026 Final: लामिन यमालचा धमाका! World Record करत रचला इतिहास, मेस्सीचं स्वप्नं भंगलं

Jul 20, 2026 | 07:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा