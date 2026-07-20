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Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:59 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 20 जुलै रोजी देशभरात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये किरकोळ बदल झाला असून विविध शहरांतील नवीन दर समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

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विस्तार
  • 20 जुलै रोजी भारतात 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण नोंदवली गेली.
  • चांदीचा दरही प्रति किलो 2,29,900 रुपयांवर आला असून कालच्या तुलनेत किंचित कमी झाला आहे.
  • मुंबई, दिल्ली, नागपूर, नाशिक, चेन्नई आणि सुरतसह प्रमुख शहरांतील ताजे सोने-चांदीचे दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Today:भारतात 20 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये आहे. भारतात 20 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. भारतात 20 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये आहे.

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भारतात 19 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,329 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,135 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,747 रुपये होता. भारतात 19 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये होता. भारतात 19 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 230 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,30,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,490 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
पुणे ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
केरळ ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
कोलकाता ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
नागपूर ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
हैद्राबाद ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
बंगळुरु ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
दिल्ली ₹1,31,440 ₹1,43,430 ₹1,07,610
चंदीगड ₹1,31,440 ₹1,43,430 ₹1,07,610
जयपूर ₹1,31,440 ₹1,43,430 ₹1,07,610
लखनौ ₹1,31,440 ₹1,43,430 ₹1,07,610
नाशिक ₹1,31,370 ₹1,43,310 ₹1,07,490
सुरत ₹1,31,390 ₹1,43,330 ₹1,07,510
चेन्नई ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,09,490

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price today india 20 july 2026 24 carat 22 carat and 18 carat gold rates slightly down

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Published On: Jul 20, 2026 | 07:59 AM

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