Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण; 22 कॅरेट खरेदीसाठी आता मोजावे लागणार इतके रुपये

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भारतात 19 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,329 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,135 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,747 रुपये होता. भारतात 19 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये होता. भारतात 19 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 230 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,30,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे.
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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,490 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|पुणे
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|केरळ
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|कोलकाता
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|नागपूर
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|हैद्राबाद
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|बंगळुरु
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|दिल्ली
|₹1,31,440
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|चंदीगड
|₹1,31,440
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|जयपूर
|₹1,31,440
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|लखनौ
|₹1,31,440
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|नाशिक
|₹1,31,370
|₹1,43,310
|₹1,07,490
|सुरत
|₹1,31,390
|₹1,43,330
|₹1,07,510
|चेन्नई
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,09,490