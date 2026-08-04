Share Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार शेअर बाजार! हे स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल, तज्ज्ञांनी केली शिफारस

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजार वधारित बंद झाला, मात्र बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,८०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५४४.३९ अंकांनी, म्हणजेच ०.७० टक्क्यांनी वाढून ७८,६३९.०३ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३९०.७० अंकांनी, म्हणजेच १.६० टक्क्यांनी वाढून २४,७७४.३० अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार भारती एअरटेल, नायका, ओएनजीसी, बीएसई, एमसीएक्स, मॅरिको, भारती हेक्साकॉम, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, एनएचपीसी, इरेडा, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, ओएनजीसी, जीई शिपिंग, टेक्समॅको रेल आणि अभियांत्रिकी, थॉमस कुक, अरविंद या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये त्रिवेणी इंजिनिअरिंग, सिन्जीन इंटरनॅशनल आणि जीई शिपिंग यांचा समावेश आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी आदित्य बिर्ला कॅपिटल, डिफ्यूजन इंजिनियर्स, आयजी पेट्रोकेमिकल्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि गल्फ ऑइल ल्युब्रिकंट्स इंडिया या शेअर्सची निवड केली आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील वरिष्ठ व्यवस्थापक यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना सात स्टॉक्सची खरेदी आणि विक्री करण्याची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स लिमिटेड (नायका), पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि एनएचपीसी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.