Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर
मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, तर बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,६०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २१०.०८ अंकांनी, म्हणजेच ०.२७ टक्क्यांनी घसरून ७८,४२८.९५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५९.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.६४ टक्क्यांनी घसरून २४,६१४.९० वर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये सीडीएसएल, शारदा क्रॉपकेम आणि बजाज कंझ्युमर केअर यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी दिलीप बिल्डकॉन, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी, एथर इंडस्ट्रीज, स्टीलकास्ट आणि विमटा लॅब्स या पाच ब्रेकाआऊट शेअर्सची निवड केली आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीबी फिनटेक, बायोकोन, नायका, भारती एअरटेल, एलआयसी, बीएसई, एचडीएफसी बँक, मॅरिको, भारती हेक्साकॉम, एनएचपीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये सारेगामा इंडिया लिमिटेड, वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, दिल्लीवेरी लिमिटेड, झायडस लाइफसायन्सेस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड आणि वेल्सपन लिव्हिंग लिमिटेड यांचा समावेश आहे.