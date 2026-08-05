बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Stock Market Today 5 August 2026 Sensex Nifty Gap Up Gift Nifty Top Stocks To Watch

Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज सकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक बाजारातील तेजी आणि गिफ्ट निफ्टीच्या मजबूत संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष निवडक शेअर्सकडे लागले आहे.

Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी गॅप-अपसह हिरव्या निशाणीत सुरुवात करण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी CDSL, शारदा क्रॉपकेम, बजाज कंझ्युमर केअर, दिलीप बिल्डकॉन आणि सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजीसह अनेक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • गिफ्ट निफ्टी १७७ अंकांच्या प्रीमियमवर व्यवहार करत असल्याने बाजारात सकारात्मक वातावरणाचे संकेत मिळत आहेत.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांचा विचार करता आज ५ ऑगस्ट रोजी बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, हिरव्या रंगात उघडू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या ट्रेंडने देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत दिले. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा १७७.४-पॉइंटच्या प्रीमियमवर, सुमारे २४,७३३ वर ट्रेड करत होता.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, तर बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,६०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २१०.०८ अंकांनी, म्हणजेच ०.२७ टक्क्यांनी घसरून ७८,४२८.९५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५९.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.६४ टक्क्यांनी घसरून २४,६१४.९० वर स्थिरावला.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये सीडीएसएल, शारदा क्रॉपकेम आणि बजाज कंझ्युमर केअर यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी दिलीप बिल्डकॉन, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी, एथर इंडस्ट्रीज, स्टीलकास्ट आणि विमटा लॅब्स या पाच ब्रेकाआऊट शेअर्सची निवड केली आहे.

भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीबी फिनटेक, बायोकोन, नायका, भारती एअरटेल, एलआयसी, बीएसई, एचडीएफसी बँक, मॅरिको, भारती हेक्साकॉम, एनएचपीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

Dabur Products Ban: डाबरच्या वस्तूंवर अचानक बंदी! तुपापासून मधापर्यंत… सरकारकडून विक्री रोखण्याचे निर्देश; काय घडलं?

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये सारेगामा इंडिया लिमिटेड, वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, दिल्लीवेरी लिमिटेड, झायडस लाइफसायन्सेस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड आणि वेल्सपन लिव्हिंग लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today 5 august 2026 sensex nifty gap up gift nifty top stocks to watch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Leap India IPO : कमाईची मोठी संधी! ‘या’ तारखेला येतोय ‘लीप इंडिया’चा आयपीओ, पाहा किती करावी लागणार गुंतवणूक?
1

Leap India IPO : कमाईची मोठी संधी! ‘या’ तारखेला येतोय ‘लीप इंडिया’चा आयपीओ, पाहा किती करावी लागणार गुंतवणूक?

Share Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार शेअर बाजार! हे स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल, तज्ज्ञांनी केली शिफारस
2

Share Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार शेअर बाजार! हे स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल, तज्ज्ञांनी केली शिफारस

Zee Entertainment Share: सेबीच्या कारवाईनंतर झी एंटरटेनमेंटचा शेअर धडाम! 14% हून अधिक घसरण; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
3

Zee Entertainment Share: सेबीच्या कारवाईनंतर झी एंटरटेनमेंटचा शेअर धडाम! 14% हून अधिक घसरण; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता; ‘या’ शेअर्सवर मिळू शकतो दमदार परतावा
4

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी गॅप-अपने उघडण्याची शक्यता; ‘या’ शेअर्सवर मिळू शकतो दमदार परतावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Share Market Today: कशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात? सेन्सेक्स-निफ्टीच्या ओपनिंगपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे संकेत

Aug 05, 2026 | 08:33 AM
पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

Aug 05, 2026 | 08:30 AM
Pune District Court: न्यायालय हजेरी की पर्यटनस्थळ? पुणे न्यायालयाचे मायक्रो सुरक्षा ऑडिट

Pune District Court: न्यायालय हजेरी की पर्यटनस्थळ? पुणे न्यायालयाचे मायक्रो सुरक्षा ऑडिट

Aug 05, 2026 | 08:27 AM
Cyber Crime: टेलिग्रामवर बाल अश्लील व्हिडिओंचा काळाबाजार; बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना सायबर पोलिसांकडून अटक

Cyber Crime: टेलिग्रामवर बाल अश्लील व्हिडिओंचा काळाबाजार; बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना सायबर पोलिसांकडून अटक

Aug 05, 2026 | 08:26 AM
Pradeep Rawat Death: सिनेसृष्टीवर शोककळा! ‘गजनी’ फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन; ७४ व्या वर्षी संपला अभिनयाचा प्रवास

Pradeep Rawat Death: सिनेसृष्टीवर शोककळा! ‘गजनी’ फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन; ७४ व्या वर्षी संपला अभिनयाचा प्रवास

Aug 05, 2026 | 08:20 AM
देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा हाहा:कार; हवामान विभागाने म्हटले, ‘पुढील 2 आठवडे…’

देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा हाहा:कार; हवामान विभागाने म्हटले, ‘पुढील 2 आठवडे…’

Aug 05, 2026 | 08:17 AM
एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

Aug 05, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा