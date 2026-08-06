Nagpur: ‘मैत्री’च्या नावाखाली रचला सैतानी कट! गळ्यावर चाकू अन् हात बेडला…; 16 वर्षीय मुलीला फ्लॅटमध्ये डांबून 24 तास अमानुष छळ

नेमकं काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी बारावीत शिकत असून ती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याची मुलगी आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिची इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटवर एका १९ वर्षीय तरुणाशी ओळख झाली होती. आरोपीने स्वतःचे नाव ‘आकाश मेहरा’ असे सांगत तिचा विश्वास संपादन केला. हळूहळू दोघांमध्ये नियमित संवाद सुरू झाला आणि आरोपीने तिच्यावर मानसिक नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे, तर तिच्या मोबाईलवरील ‘पॅरेंटल कंट्रोल’ची माहिती मिळवत तिच्या हालचालींवरही लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
भाड्याने फ्लॅट घेतला
१ ऑगस्ट रोजी आरोपी नागपुरात आला. दिघोरी परिसरात एका ॲपच्या माध्यमातून भाड्याने फ्लॅट घेतल्यानंतर त्याने मुलीला भेटण्यासाठी बोलावले. रविवारी सकाळी मैत्रिणीकडे जात असल्याचे सांगून मुलगी घरातून बाहेर पडली; मात्र त्यानंतर ती घरी परतली नाही. तिचा मोबाईलही बंद लागल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली आणि त्यांनी तातडीने हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात धाव घेत अपहरणाची तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने हलवली. मुलीच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स आणि डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान तिच्या घरच्या लँडलाईनवर आलेला एक संशयास्पद फोन आणि इंस्टाग्राम चॅट पोलिसांसाठी महत्त्वाचा धागा ठरला. सायबर पथकाने आरोपीची ओळख, त्याचा ठाण्यातील पत्ता आणि त्याच्या कुटुंबीयांपर्यंत संपर्क साधला.
त्यानंतर नागपूर पोलिसांनी ठाणे पोलिसांची मदत घेत आरोपीच्या आईमार्फत त्याला फोन करण्यास सांगितले. फोन सुरू होताच सायबर तज्ज्ञांनी त्याचे लोकेशन नागपूरातील दिघोरी परिसरातील एका फ्लॅटमध्ये असल्याचे निश्चित केले. योगायोगाने त्याचवेळी आरोपीने ऑनलाईन फूड ऑर्डर केली होती. पोलिसांनी डिलिव्हरी बॉयच्या मदतीने फ्लॅटचा अचूक दरवाजा गाठला.
हात बांधले आणि गळ्यावर चाकू…
पोलिसांनी दार ठोठावूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी दार तोडून आत प्रवेश केला. समोरचे दृश्य अंगावर काटा आणणारे होते. आरोपीने मुलीचे हात बेडच्या रेलिंगला बांधले होते आणि तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता. पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत आरोपीला झडप घालून पकडले आणि मुलीची सुखरूप सुटका केली.
लेदरच्या पट्ट्याने मारहाण…
प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, या २४ तासांच्या काळात आरोपीने मुलीचा शारीरिक व मानसिक छळ केला. तिच्यावर धारदार शस्त्राने जखमा केल्या, धातूचे खिळे असलेल्या लेदरच्या पट्ट्याने मारहाण केली आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून त्याचे विडिओ फोटो देखील काढल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून हँडकफ्स, सेक्स टॉईज, लेदरचे पट्टे, चाकू तसेच इतर साहित्य जप्त केले आहे.
गुन्हा दाखल
पीडित मुलीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून ती मानसिक धक्क्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, विशेष POCSO न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे. फॉरेन्सिक तपास, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि डीएनए नमुन्यांच्या आधारे पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
Ans: नागपूरच्या हुडकेश्वर परिसरात.
Ans: पोलिसांनी फ्लॅटचे दार तोडून सुटका केली.
Ans: अल्पवयीन मुलीला ओलीस ठेवणे, छळ आणि POCSO अंतर्गत गुन्हे.