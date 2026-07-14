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Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे स्टॉक्स

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:17 AM IST
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सारांश

Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे भारतीय शेअर बाजार आज दबावाखाली सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशातच बाजारतज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सची शिफारस केली असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष या स्टॉक्सकडे लागले आहे.

Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले 'हे' महत्त्वाचे स्टॉक्स

Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले 'हे' महत्त्वाचे स्टॉक्स

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विस्तार
  • जागतिक संकेत कमकुवत असल्याने आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह सुरू होण्याची शक्यता आहे.
  • बाजारतज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी अनेक ब्रेकआउट आणि मजबूत शेअर्सची शिफारस केली आहे.
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 199 अंकांच्या डिस्काउंटवर ट्रेड होत असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आजच्या ओपनिंगकडे आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत आणि अमेरिका-इराण युद्धाची जोखीम लक्षात घेता, भारतीय शेअर बाजार आज लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज मंगळवारी १४ जुलै रोजी,घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १९९ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, २४,०४४ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक किंचित वाढीसह बंद झाले, तर बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीच्या वर टिकून राहिला. सेन्सेक्स ४७.०१ अंकांनी, म्हणजेच ०.०६ टक्क्यांनी वाढून ७७,६१६.४० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.०२ टक्क्यांनी वाढून २४,२११.०० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी ८५.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१५ टक्क्यांनी वाढून ५८,१३१.४५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये लॉरस लॅब्स लिमिटेड, वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (पेटीएम), कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), ईपॅक प्रीफॅब टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि अरविंद लिमिटेड या स्टॉक्सचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये वेल्सपन लिव्हिंग, पीसीबीएल केमिकल, टार्सन्स प्रॉडक्ट्स, सारेगामा इंडिया आणि निओजेन केमिकल्स यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा एलक्सी, एल अँड टी टेक, एचसीएल टेक, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एमक्योर फार्मा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वेल्सपन एंटरप्रायझेस, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Share market updates today sensex nifty may open lower top stock picks for 14 july 2026

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:17 AM

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