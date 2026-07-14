Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे स्टॉक्स

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक किंचित वाढीसह बंद झाले, तर बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीच्या वर टिकून राहिला. सेन्सेक्स ४७.०१ अंकांनी, म्हणजेच ०.०६ टक्क्यांनी वाढून ७७,६१६.४० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.०२ टक्क्यांनी वाढून २४,२११.०० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी ८५.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१५ टक्क्यांनी वाढून ५८,१३१.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये लॉरस लॅब्स लिमिटेड, वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (पेटीएम), कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), ईपॅक प्रीफॅब टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि अरविंद लिमिटेड या स्टॉक्सचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये वेल्सपन लिव्हिंग, पीसीबीएल केमिकल, टार्सन्स प्रॉडक्ट्स, सारेगामा इंडिया आणि निओजेन केमिकल्स यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा एलक्सी, एल अँड टी टेक, एचसीएल टेक, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एमक्योर फार्मा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वेल्सपन एंटरप्रायझेस, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.