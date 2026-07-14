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कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी गूड न्यूज! Poultry व्यवसायातील कमाई वाढणार; बनणार सर्वात फायदेशीर बिझनेस

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:02 PM IST
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सारांश

देशात वाढत्या प्रोटीनच्या वापरामुळे आणि चिकन-अंड्यांच्या मागणीमुळे भारतीय पोल्ट्री उद्योग वेगाने वाढणार असल्याचे नव्या अहवालात समोर आले आहे. मक्याच्या दरात झालेली घसरण आणि आधुनिक फार्म मॅनेजमेंट पद्धतींमुळे पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांचे मार्जिन सुधारणार असल्याचं दिसून येत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी गूड न्यूज!
  • Poultry व्यवसायातील कमाई वाढणार
  • बनणार सर्वात फायदेशीर बिझनेस
भारतात कुक्कुटपालन झपाट्याने वाढत आहे. लोक कुक्कुटपालनातून भरीव उत्पन्न मिळवत आहेत. देशाच्या कुक्कुटपालन क्षेत्रातही जलद वाढ झाली आहे. केअरएज रेटिंग्सच्या एका अहवालानुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२७ मध्ये भारताच्या कुक्कुटपालन उद्योगाचा महसूल ७% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पन्नात ५० ते १०० बेसिस पॉइंट्सने वाढ होण्याची शक्यता आहे.

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कुक्कुटपालन क्षेत्रातील सुधारणेची प्रमुख कारणे

केअरएज रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, वाढता प्रथिनांचा वापर, शहरीकरण, वाढलेली मागणी आणि क्रयशक्ती, तसेच बदलत्या आहार पद्धतींमुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या अंडी आणि मांस उत्पादक देशांपैकी एक राहिला आहे. याव्यतिरिक्त, उत्पादनातील भरीव वाढ, किरकोळ, संस्थात्मक आणि खाद्य वाहिन्यांकडून असलेली मजबूत मागणी, तसेच पुरवठा-मागणीच्या सुधारित संतुलनामुळे, कुक्कुटपालन उद्योगाने आर्थिक वर्ष २६ दरम्यान स्थिर कामगिरी अनुभवली. याचा परिणाम म्हणून नफ्यात सुधारणा झाली आणि आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीत उद्योगाची कामगिरी दमदार राहिली.

२०२७ मध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसेल

अहवालानुसार, २०२७ मध्ये कुक्कुटपालन क्षेत्राचा महसूल ७% पर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. रेटिंग एजन्सीने वाढता प्रथिनांचा वापर, शहरीकरण आणि वाढते खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न हे संघटित कंपन्यांच्या क्षमता विस्तारास चालना देणारे घटक असल्याचे नमूद केले आहे. खाद्य रूपांतरण गुणोत्तर (FCR) सुधारणे, सुधारित फार्म व्यवस्थापन पद्धती आणि कार्यान्वयन कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित केल्याने संघटित कुक्कुटपालन उद्योगातील उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे, वाढलेल्या कमाईसह, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये कंपन्यांच्या नफ्यात किंचित वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

भारत जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कुक्कुटपालन बाजारपेठांपैकी एक आहे. तो अंड्यांचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ब्रॉयलर मांसाचा अग्रगण्य उत्पादक आहे. भारताने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १४९.११ अब्ज अंड्यांचे उत्पादन केले, तर कुक्कुट मांसाचे उत्पादन अंदाजे ५.१८ दशलक्ष टन होते, जे भारताच्या एकूण मांस उत्पादनाच्या जवळपास निम्मे आहे.

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Web Title: Indian poultry industry growth and profit report see details

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:02 PM

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