तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

पेप्सिको इंडियाच्या प्रसिद्ध Sting® Energy ब्रँडने भारतीय बाजारात नवीन Sting® Classic Kick फ्लेवर सादर करत आपल्या एनर्जी ड्रिंक श्रेणीचा विस्तार केला आहे. तरुण पिढीची बदलती आवड, त्यांची फास्ट-पेस्ड लाइफस्टाइल आणि काहीतरी हटके अनुभवण्याची इच्छा लक्षात घेऊन हा नवीन फ्लेवर तयार करण्यात आला आहे. दमदार चव, स्टायलिश लूक आणि हाय-एनर्जी अनुभव यांचा संगम असलेला हा फ्लेवर ग्राहकांना एक वेगळाच अनुभव देणार असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे.
या नवीन फ्लेवरच्या लॉन्चसोबतच ब्रँडने अभिनेता Lakshya याच्यासोबत एक आकर्षक आणि सिनेमॅटिक जाहिरात फिल्मदेखील रिलीज केली आहे. या जाहिरातीत लक्ष्य एका स्टायलिश रेस्टॉरंटमध्ये दिसतो, जिथे तो आपल्या आत्मविश्वास आणि Sting® Classic Kick च्या एनर्जीच्या मदतीने तणावपूर्ण परिस्थिती सहज हाताळताना दाखवण्यात आला आहे. अॅक्शन, विनोद आणि स्टायलिश दृश्यांचा संगम असलेल्या या जाहिरातीने सोशल मीडियावरही चांगलीच चर्चा रंगवली आहे.
जाहिरातीच्या कथानकात दोन गुंड एका वेटरला त्रास देताना दिसतात. त्यावेळी लक्ष्य शांतपणे पुढे येतो आणि *Sting® Classic Kick* चा एक घोट घेतल्यानंतर भन्नाट अंदाजात परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवतो. स्लो-मोशन अॅक्शन सीक्वेन्स आणि मनोरंजक दृश्यांमुळे जाहिरात अधिक प्रभावी वाटते.
या लॉन्चबद्दल बोलताना PepsiCo India च्या एनर्जी पोर्टफोलिओ विभागाच्या प्रमुख दीक्षा बजाज यांनी सांगितले की, Sting® ब्रँड सतत नाविन्यपूर्ण फ्लेवर्सच्या माध्यमातून ग्राहकांना नवे पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीनुसार Classic Kick फ्लेवर विकसित करण्यात आला असून, ब्रँडची हाय-एनर्जी ओळख कायम राखण्यात आली आहे.
अभिनेता Lakshya यानेदेखील या मोहिमेबाबत उत्साह व्यक्त केला. जाहिरातीतील अॅक्शन, विनोद आणि सिनेमॅटिक स्टाइलमुळे शूटिंगचा अनुभव खूप खास होता, असं त्याने सांगितलं. तरुण प्रेक्षकांना ही जाहिरात नक्कीच आवडेल, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला. नवीन Sting® Classic Kick भारतातील रिटेल स्टोअर्स तसेच प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आले आहे. १८० मिली कॅनची किंमत ३० रुपये, तर ३०० मिली PET बाटलीची किंमत २० रुपये ठेवण्यात आली आहे.