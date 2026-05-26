Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Stings New Energy For The Youth Pepsico India Launches Classic Kick Flavor

तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

Updated On: May 26, 2026 | 08:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

पेप्सिको इंडियाच्या प्रसिद्ध Sting® Energy ब्रँडने नवीन Sting® Classic Kick फ्लेवर लॉन्च करत भारतीय बाजारात एनर्जी ड्रिंक श्रेणीचा विस्तार केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पेप्सिको इंडियाच्या प्रसिद्ध Sting® Energy ब्रँडने भारतीय बाजारात नवीन Sting® Classic Kick फ्लेवर सादर करत आपल्या एनर्जी ड्रिंक श्रेणीचा विस्तार केला आहे. तरुण पिढीची बदलती आवड, त्यांची फास्ट-पेस्ड लाइफस्टाइल आणि काहीतरी हटके अनुभवण्याची इच्छा लक्षात घेऊन हा नवीन फ्लेवर तयार करण्यात आला आहे. दमदार चव, स्टायलिश लूक आणि हाय-एनर्जी अनुभव यांचा संगम असलेला हा फ्लेवर ग्राहकांना एक वेगळाच अनुभव देणार असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे.

Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

या नवीन फ्लेवरच्या लॉन्चसोबतच ब्रँडने अभिनेता Lakshya याच्यासोबत एक आकर्षक आणि सिनेमॅटिक जाहिरात फिल्मदेखील रिलीज केली आहे. या जाहिरातीत लक्ष्य एका स्टायलिश रेस्टॉरंटमध्ये दिसतो, जिथे तो आपल्या आत्मविश्वास आणि Sting® Classic Kick च्या एनर्जीच्या मदतीने तणावपूर्ण परिस्थिती सहज हाताळताना दाखवण्यात आला आहे. अॅक्शन, विनोद आणि स्टायलिश दृश्यांचा संगम असलेल्या या जाहिरातीने सोशल मीडियावरही चांगलीच चर्चा रंगवली आहे.

जाहिरातीच्या कथानकात दोन गुंड एका वेटरला त्रास देताना दिसतात. त्यावेळी लक्ष्य शांतपणे पुढे येतो आणि *Sting® Classic Kick* चा एक घोट घेतल्यानंतर भन्नाट अंदाजात परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवतो. स्लो-मोशन अॅक्शन सीक्वेन्स आणि मनोरंजक दृश्यांमुळे जाहिरात अधिक प्रभावी वाटते.

या लॉन्चबद्दल बोलताना PepsiCo India च्या एनर्जी पोर्टफोलिओ विभागाच्या प्रमुख दीक्षा बजाज यांनी सांगितले की, Sting® ब्रँड सतत नाविन्यपूर्ण फ्लेवर्सच्या माध्यमातून ग्राहकांना नवे पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीनुसार Classic Kick फ्लेवर विकसित करण्यात आला असून, ब्रँडची हाय-एनर्जी ओळख कायम राखण्यात आली आहे.

नाश्त्याला हेल्दी ट्विस्ट! ITC ने लॉन्च केली Sunfeast Breakfast Smoothie; Gen Z साठी खास ऑन-द-गो ड्रिंक

अभिनेता Lakshya यानेदेखील या मोहिमेबाबत उत्साह व्यक्त केला. जाहिरातीतील अॅक्शन, विनोद आणि सिनेमॅटिक स्टाइलमुळे शूटिंगचा अनुभव खूप खास होता, असं त्याने सांगितलं. तरुण प्रेक्षकांना ही जाहिरात नक्कीच आवडेल, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला. नवीन Sting® Classic Kick भारतातील रिटेल स्टोअर्स तसेच प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्यात आले आहे. १८० मिली कॅनची किंमत ३० रुपये, तर ३०० मिली PET बाटलीची किंमत २० रुपये ठेवण्यात आली आहे.

Web Title: Stings new energy for the youth pepsico india launches classic kick flavor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 08:46 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

तरुणाईसाठी Sting ची नवी एनर्जी! PepsiCo India ने लॉन्च केला ‘Classic Kick’ फ्लेवर; Lakshya च्या दमदार जाहिरातीची चर्चा

May 26, 2026 | 08:46 PM
आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

May 26, 2026 | 08:32 PM
“शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …”; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

“शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …”; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

May 26, 2026 | 08:30 PM
AM/NS India ची ऐतिहासिक कामगिरी! जगातील सर्वाधिक मजबुतीचे वेल्डेड पाइप्स तयार करणारी ठरली पहिली स्टील कंपनी

AM/NS India ची ऐतिहासिक कामगिरी! जगातील सर्वाधिक मजबुतीचे वेल्डेड पाइप्स तयार करणारी ठरली पहिली स्टील कंपनी

May 26, 2026 | 08:25 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा ‘आम पन्ना क्यूब्स’

Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा ‘आम पन्ना क्यूब्स’

May 26, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM