Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

#MarutiSuzuki has placed immense importance in the Hon’ble Prime Minister’s clarion call for austerity as well as the need to mitigate the long-term impact of the West Asia war. The Company strongly feels whether it is during a crisis or business as usual, management should… pic.twitter.com/qEXB2QzxqT — Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) May 26, 2026
मारुती सुझुकीचे असे ठाम मत आहे की, संकटाच्या काळात असो किंवा सामान्य परिस्थितीत, प्रत्येक कंपनीने आपला व्यवसाय शक्य तितक्या प्रभावी आणि कार्यक्षम पद्धतीने चालवला पाहिजे. या उद्देशाने, पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर कमी करणे आणि जिथे शक्य असेल तिथे परकीय चलनावरील खर्च घटवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कंपनीने नमूद केले की, सध्याची परिस्थिती ही सर्व कार्यप्रक्रियांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि व्यवसायाची एकूण कार्यक्षमता वाढवण्याची एक संधी देखील उपलब्ध करून देते. या उपक्रमाचा फायदा देशाच्या हिताला आणि कंपनीच्या स्वतःच्या व्यावसायिक कामकाजाला अशा दोन्ही बाजूंना होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मारुती कंपनीने जाहीर केले की, त्यांच्या व्यवस्थापनाने कर्मचारी आणि व्यावसायिक भागीदारांना अनेक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रवासाचे प्रमाण कमी करणे आणि ऊर्जेच्या संवर्धनाला प्राधान्य देणे या बाबींचा समावेश आहे. मारुती सुझुकीने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय प्रवास केवळ तेव्हाच केला जाईल जेव्हा तो व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत अपरिहार्य असेल. जिथे शक्य असेल तिथे, बैठका ऑनलाइन घेण्याला प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, देशांतर्गत प्रवासही शक्य तितका कमीत कमी ठेवण्याचे प्रयत्न केले जातील.
कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सामायिक वाहनांचा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यासही प्रोत्साहित करत आहे. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, या दृष्टिकोनामुळे इंधनाचा वापर कमी होण्यास मदत होईल आणि संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे शक्य होईल. मारुती सुझुकीने पुढे नमूद केले की, कार्यालयाच्या आवारात आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांमध्ये अशा दोन्ही ठिकाणी ऊर्जेच्या संवर्धनाला प्राधान्य दिले जाईल. ऊर्जेचा एकूण वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने, कर्मचाऱ्यांनी वातानुकूलित यंत्रे (ACs), पंखे आणि दिवे यांचा वापर अत्यंत विचारपूर्वक केवळ जेव्हा गरज असेल तेव्हाच करावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली आहे. मंगळवारी (२६ मे), मारुती सुझुकी इंडियाचे समभाग BSE वर ₹१३,२४२.७० वर बंद झाले; यात ₹७२, म्हणजेच ०.५५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
