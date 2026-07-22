Share Market Today: गिफ्ट निफ्टीचे नकारात्मक संकेत; इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी केली ‘या’ शेअर्सची शिफारस

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती पाहून ग्राहत झाले चकित
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स २३८.४१ अंकांनी, म्हणजेच ०.३१ टक्क्यांनी घसरून ७७,४७०.११ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ५०.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.२१ टक्क्यांनी घसरून २४,१८७.७० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १०९.६५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१९ टक्क्यांनी घसरून ५७,८३५.३५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये कमिन्स इंडिया, हबटाउन आणि स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शियल यांचा समावेश आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार इटरनल, अदानी पॉवर, नेस्ले इंडिया, अदानी ग्रीन एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अदानी टोटल गॅस, भारतीय हॉटेल्स, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, बंधन बँक, मारुती सुझुकी, सायंट डीएलएम, टीव्हीएस होल्डिंग्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी रेन इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बालाजी अमाइन्स, सायंट डीएलएम आणि आयनॉक्स इंडिया या शेअर्सची निवड केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! Bajaj Auto ने महसूल आणि निर्यातीत रचला नवा इतिहास
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगवेळी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्ज अँड असेम्ब्लीज लिमिटेड, एमएम फोर्जिंग्ज लिमिटेड, जिंदाल स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड, श्रीराम फायनान्स लिमिटेड आणि सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.