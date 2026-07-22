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Share Market Today: गिफ्ट निफ्टीचे नकारात्मक संकेत; इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी केली ‘या’ शेअर्सची शिफारस

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:29 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीने कमकुवत सुरुवातीचे संकेत दिले असून तज्ज्ञांनी खरेदी आणि इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सची शिफारस केली आहे.

Share Market Today: गिफ्ट निफ्टीचे नकारात्मक संकेत; इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी केली 'या' शेअर्सची शिफारस

Share Market Today: गिफ्ट निफ्टीचे नकारात्मक संकेत; इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी केली 'या' शेअर्सची शिफारस

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या नकारात्मक संकेतांमुळे आज शेअर बाजार घसरणीसह सुरू होण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी अनेक ब्रेकआउट आणि इंट्राडे शेअर्सची शिफारस केली आहे.
  • अदानी समूह, जेएसडब्ल्यू, नेस्ले, विप्रो आणि एचसीएल टेकसह अनेक शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहणार आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारपेठांमध्ये उत्साह असला देखील आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ७२ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २४,१०९ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स २३८.४१ अंकांनी, म्हणजेच ०.३१ टक्क्यांनी घसरून ७७,४७०.११ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ५०.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.२१ टक्क्यांनी घसरून २४,१८७.७० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १०९.६५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१९ टक्क्यांनी घसरून ५७,८३५.३५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये कमिन्स इंडिया, हबटाउन आणि स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शियल यांचा समावेश आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार इटरनल, अदानी पॉवर, नेस्ले इंडिया, अदानी ग्रीन एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अदानी टोटल गॅस, भारतीय हॉटेल्स, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, बंधन बँक, मारुती सुझुकी, सायंट डीएलएम, टीव्हीएस होल्डिंग्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी रेन इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बालाजी अमाइन्स, सायंट डीएलएम आणि आयनॉक्स इंडिया या शेअर्सची निवड केली आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगवेळी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पिंग्ज अँड असेम्ब्लीज लिमिटेड, एमएम फोर्जिंग्ज लिमिटेड, जिंदाल स्टील लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड, श्रीराम फायनान्स लिमिटेड आणि सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:29 AM

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