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Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:27 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आज (21 जुलै) भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा दिवस ठरू शकतो. जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीतील घसरण लक्षात घेता, सेन्सेक्स आणि निफ्टी कमकुवत सुरुवात करण्याची शक्यता असून तज्ज्ञांनी काही निवडक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

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विस्तार
  • जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह सुरुवात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
  • विविध ब्रोकरेज हाऊसेसच्या तज्ज्ञांनी आजच्या इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी अनेक ब्रेकआउट आणि खरेदीयोग्य शेअर्सची शिफारस केली आहे.
  • गिफ्ट निफ्टीतही कमजोरी दिसून आल्याने गुंतवणूकदारांनी आजच्या व्यवहारात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना आज २१ जुलै रोजी व्यवहार करताना सावध राहण्याची गरज आहे. कारण तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आणि जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर अशी शक्यता आहे की, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी घसरणीसह सुरुवात करू शकतात. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी कमकुवत सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ११२ अंकांच्या सवलतीवर, २४,१४७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स ४४२.९३ अंकांनी, म्हणजेच ०.५७ टक्क्यांनी घसरून ७७,७०८.५२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९५.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.३९ टक्क्यांनी घसरून २४,२३८.५० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५७६.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.९८ टक्क्यांनी घसरून ५७,९४५.०० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये फाईव्ह-स्टार बिझनेस फायनान्स लि., लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि., बँक ऑफ बडोदा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (MCX), वरुण बेवरेजेस लि., गुलशन पॉलियोल्स लि., जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., आणि एन्वायरो इन्फ्रा इंजिनियर्स लि. यांचा समावेश आहे.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी हिंदुस्तान ऑइल एक्सप्लोरेशन कंपनी, आयईएक्स (IEX) आणि फर्मेंटा बायोटेक या तीन शेअर्सची निवड केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बजाज हेल्थकेअर, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, सारेगामा इंडिया आणि गॅब्रिएल इंडिया हे पाच ब्रेकआउट शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

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मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी मनाप्पुरम फायनान्स , स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि भारत फोर्ज शेअर्सची निवड केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex and nifty 50 are likely to open lower on 21st july 2026 share market news in marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 08:27 AM

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