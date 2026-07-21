Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय
सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स ४४२.९३ अंकांनी, म्हणजेच ०.५७ टक्क्यांनी घसरून ७७,७०८.५२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९५.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.३९ टक्क्यांनी घसरून २४,२३८.५० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५७६.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.९८ टक्क्यांनी घसरून ५७,९४५.०० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे, आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये फाईव्ह-स्टार बिझनेस फायनान्स लि., लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि., बँक ऑफ बडोदा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (MCX), वरुण बेवरेजेस लि., गुलशन पॉलियोल्स लि., जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., आणि एन्वायरो इन्फ्रा इंजिनियर्स लि. यांचा समावेश आहे.
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी हिंदुस्तान ऑइल एक्सप्लोरेशन कंपनी, आयईएक्स (IEX) आणि फर्मेंटा बायोटेक या तीन शेअर्सची निवड केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बजाज हेल्थकेअर, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, सारेगामा इंडिया आणि गॅब्रिएल इंडिया हे पाच ब्रेकआउट शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
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मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी मनाप्पुरम फायनान्स , स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि भारत फोर्ज शेअर्सची निवड केली आहे.