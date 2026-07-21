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गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! Bajaj Auto ने महसूल आणि निर्यातीत रचला नवा इतिहास

Updated On: Jul 21, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

Bajaj Auto: ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. बजाज ऑटोही या क्षेत्रात सातत्याने गुंतवणूक करत असून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

Bajaj Auto (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Bajaj Auto (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन क्षेत्रातील आघाडी
  • देशांतर्गत विक्रीसोबतच परदेशातील वाढत्या मागणी
  • यंदाच्या तिमाहीतील सर्वात मोठा आधार
Business News: भारतीय दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या बजाज ऑटोने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत उत्कृष्ट आर्थिक कामगिरी केली आहे. देशांतर्गत विक्रीसोबतच परदेशातील वाढत्या मागणीचा कंपनीला मोठा फायदा झाला असून, त्याचा थेट परिणाम नफा आणि उत्पन्नावर दिसून आला आहे. कंपनीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या कालावधीत व्यवसायाने अपेक्षेपेक्षा चांगली वाढ नोंदवली आहे.

आर्थिक कामगिरीत मोठी सुधारणा

कंपनीचा निव्वळ नफा जवळपास 2,983 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा लक्षणीयरीत्या वाढला असून, कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत मोठी सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट दिसते. महसुलातही चांगली वाढ झाली असून, एकूण व्यवसाय 17 हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. विक्रीत वाढ आणि निर्यातीतील मजबूत कामगिरीमुळे कंपनीला हा टप्पा गाठता आला. (Bajaj Auto)

अनेक देशांमध्ये कंपनीच्या वाहनांना मागणी

बजाज ऑटोसाठी यंदाच्या तिमाहीतील सर्वात मोठा आधार ठरला तो परदेशी बाजार. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये कंपनीच्या वाहनांना चांगली मागणी मिळाली. विशेष म्हणजे, एका तिमाहीत आतापर्यंतची सर्वाधिक वाहन निर्यात करण्याचा विक्रमही कंपनीने केला आहे. यामुळे भारताबाहेरील बाजारपेठेत बजाजची पकड अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

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कंपनीची कामगिरी समाधानकारक

व्यावसायिक वाहन विभागातही कंपनीची कामगिरी समाधानकारक राहिली. तीनचाकी आणि इतर व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाल्यामुळे महसुलात भर पडली. अनेक देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक आणि लहान व्यावसायिक वाहनांची मागणी वाढत असल्याचा फायदा कंपनीला मिळाला.

किमतींमध्ये चढ-उतार

कंपनीच्या नफ्यात वाढ होण्यामागे केवळ विक्रीच नाही, तर खर्चावर ठेवलेले नियंत्रणही महत्त्वाचे ठरले. कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असतानाही उत्पादन खर्च योग्य पद्धतीने नियंत्रित करण्यात व्यवस्थापनाला यश आले. तसेच परकीय चलनातील बदलांचाही कंपनीला काही प्रमाणात फायदा झाला. त्यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये सुधारणा दिसून आली.

मजबूत आर्थिक निकालांमुळे संशोधन

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. बजाज ऑटोही या क्षेत्रात सातत्याने गुंतवणूक करत असून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मजबूत आर्थिक निकालांमुळे संशोधन, आधुनिक उत्पादन आणि नव्या मॉडेल्सच्या विकासासाठी कंपनीकडे अधिक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळू शकतो.

या निकालांमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्येही सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. चांगली आर्थिक कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढतो. त्यामुळे आगामी काळात कंपनीच्या शेअरकडेही बाजाराचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी अशा सातत्यपूर्ण कामगिरीला महत्त्व दिले जाते.

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अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता

याशिवाय कंपनीच्या वाढत्या उत्पादनामुळे अनेक पूरक उद्योगांनाही चालना मिळू शकते. वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारे उद्योग, डीलर नेटवर्क, सर्व्हिस सेंटर आणि वाहतूक क्षेत्रातील व्यवसाय यांना याचा अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन वाढल्यास रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होऊ शकतात.

एकूणच पाहता, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत बजाज ऑटोने दिलेले निकाल कंपनीची मजबूत आर्थिक स्थिती दाखवतात. देशांतर्गत विक्री, निर्यात, खर्चावर नियंत्रण आणि नवीन तंत्रज्ञानावर भर या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम कंपनीच्या वाढीमध्ये दिसून आला आहे. पुढील तिमाहीतही हीच गती कायम राहिली, तर बजाज ऑटो भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आपले स्थान आणखी भक्कम करू शकते.

Web Title: Revenue jumps 37 to 1724372 crore exports hit record high

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Published On: Jul 21, 2026 | 07:05 PM

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