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Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती पाहून ग्राहत झाले चकित

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:01 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्याच्या दरात आज पुन्हा वाढ झाली असून ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. 22 जुलै रोजी 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले असून विविध शहरांतील ताजे भाव समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती पाहून ग्राहत झाले चकित

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती पाहून ग्राहत झाले चकित

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विस्तार
  • 22 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी ₹1,44,230 वर पोहोचला.
  • 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरातही वाढ नोंदवली गेली आहे.
  • देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 22 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,423 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,221 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,817 रुपये आहे. भारतात 22 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. भारतात 22 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 21 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,347 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,151 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,760 रुपये होता. भारतात 21 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये होता. भारतात 21 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,320 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,360 रुपये आहे.

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बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,220 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
पुणे ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
केरळ ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
कोलकाता ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
नागपूर ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
हैद्राबाद ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
बंगळुरु ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,08,170
चेन्नई ₹1,32,210 ₹1,44,230 ₹1,10,360
नाशिक ₹1,32,240 ₹1,44,260 ₹1,08,200
सुरत ₹1,32,260 ₹1,44,280 ₹1,08,220
दिल्ली ₹1,32,360 ₹1,44,380 ₹1,08,320
चंदीगड ₹1,32,360 ₹1,44,380 ₹1,08,320
लखनौ ₹1,32,360 ₹1,44,380 ₹1,08,320
जयपूर ₹1,32,360 ₹1,44,380 ₹1,08,320

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate today 22 july 2026 22 carat 24 carat gold price silver rate in india

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:01 AM

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