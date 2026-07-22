Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती पाहून ग्राहत झाले चकित

UNESCO MOST BRIDGESच्या दक्षिण आशिया उपक्रमाची धुरा भारताकडे; TryfactaEDU Global Foundationची निवड
भारतात 21 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,347 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,151 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,760 रुपये होता. भारतात 21 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये होता. भारतात 21 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,320 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,360 रुपये आहे.
रस्ते सुरक्षिततेबाबत संशोधनाचं म्हणणं काय? 10 पैकी 9 जण सुरक्षित? पण कमी वाहतूक तज्ज्ञ याच्याशी सहमत
बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,200 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,220 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|पुणे
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|केरळ
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|कोलकाता
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|नागपूर
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|हैद्राबाद
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|बंगळुरु
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,08,170
|चेन्नई
|₹1,32,210
|₹1,44,230
|₹1,10,360
|नाशिक
|₹1,32,240
|₹1,44,260
|₹1,08,200
|सुरत
|₹1,32,260
|₹1,44,280
|₹1,08,220
|दिल्ली
|₹1,32,360
|₹1,44,380
|₹1,08,320
|चंदीगड
|₹1,32,360
|₹1,44,380
|₹1,08,320
|लखनौ
|₹1,32,360
|₹1,44,380
|₹1,08,320
|जयपूर
|₹1,32,360
|₹1,44,380
|₹1,08,320